GoldSpire MT5 是一款专业的 Grid 与 Basket Expert Advisor，专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD / Gold 交易开发。该 EA 结合了受控的网格管理、自适应市场过滤器以及内置保护功能，用于以更结构化、更注重风险控制的方式管理交易周期。

GoldSpire MT5 不是一个简单地持续开仓的普通网格机器人。EA 会分析当前市场环境，并根据不同的市场状态调整其交易行为。在较稳定的市场阶段，系统可以选择性地启动新的 basket；而在不明确、高波动或风险较高的市场环境中，额外的过滤器可以限制交易活动。

该 EA 的重点之一是网格控制。在打开新的 grid level 之前，GoldSpire MT5 会检查多个条件，包括市场结构、反向波动、spread、市场波动性和风险状态。这有助于避免在困难的市场阶段中不受控制地增加持仓。

推荐使用

交易品种: XAUUSD / Gold

时间周期: 灵活

最低入金: 500 USD

推荐入金: 2,000 USD 起

推荐杠杆: 优先 1:500

账户类型: 推荐 Hedging 账户

经纪商: 推荐低 spread 和稳定执行

VPS: 推荐用于稳定的 24/5 运行

主要功能

Grid 与 Basket 系统: 在一个交易周期内受控管理多个仓位

自适应市场调整: 根据不同市场状态调整交易行为

Grid 控制: 在打开新的 grid level 前使用额外过滤器

风险过滤器: 帮助避开不利市场阶段和强烈反向波动

Spread 保护: 在执行条件较差时阻止新的进场

News Filter: 在重要经济新闻前后减少交易活动

Drawdown Protection: 提供每日和最大回撤保护功能

Prop-Firm Mode: 适用于有严格风险规则的账户

Lot Management: 固定 lot 或自动 lot 计算

Premium Dashboard: 直接显示在图表上的现代化面板

Emergency Function: 快速关闭 EA 管理的所有交易

重要风险提示

GoldSpire MT5 不保证盈利。Grid 和 basket 系统可能同时打开多个仓位，并存在风险。实际结果可能因市场条件、经纪商执行、spread、杠杆、账户规模和用户设置而有所不同。