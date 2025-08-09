The Last King

The King Trading — Conseiller de trading universel basé sur des indicateurs techniques et algorithmes propriétaires. Conçu pour le trading automatisé de tout instrument financier : paires de devises, indices, matières premières, cryptomonnaies, etc.





Attention ! Envoyez-moi un message privé pour recevoir les paramètres, les instructions et un cadeau !

Principales fonctionnalités :

Prise en charge de tous les instruments de trading

Le Conseiller est adapté à toutes les paires et instruments de trading. Des paramètres personnalisés sont appliqués à chaque actif, garantissant une précision et une efficacité maximales.

Optimisation individuelle flexible

Possibilité de personnalisation et d'optimisation poussées pour différentes stratégies de trading, styles de trading et conditions de marché actuelles.





Dépôt minimum : 1 000 $

Période : M30

Symbole : XAUUSD / EURUSD / GBPUSD / USDCAD / USDJPY / EURJPY / AUDUSD / NZDUSD / USDCHF / DE40 / WTI / SP500 / BTCUSD / ETHUSD

Deux modes de trading

Sans martingale : mode sécurisé avec contrôle des risques.

Avec martingale : mode agressif avec un potentiel de profit élevé et une gestion raisonnable du capital.

Système innovant de récupération des pertes — Quantum System Recovery

Un système exclusif vous permettant de récupérer vos pertes et de minimiser vos pertes en cas de fluctuations défavorables du marché.





10 premiers exemplaires à 99 $

10 exemplaires suivants à 149 $

Exemples suivants : 199 $ (10 exemplaires) - 249 $ (10 exemplaires) - 299 $ (exemplaires) - prix final : 999 $

Pourquoi choisir The King Trading ?

Approche unique de l'analyse technique

Grande adaptabilité au marché

Prise en charge de tous types d'instruments de trading

Fiabilité et stabilité à long terme

Possibilité de trading conservateur ou agressif