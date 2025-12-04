Metronex
欢迎来到一个新的交易时代。Metronex不仅仅是另一个专家顾问——它是一个复杂的解决方案，旨在让您在不断发展的市场中获得优势。基于先进的框架，这个专家顾问结合了尖端策略和创新的风险管理系统，使您能够自信而精准地进行交易。
"成功的交易在于管理风险，同时让利润跑起来——Metronex正是如此，专注于安全和一致性。"
策略的核心
Metronex专注于围绕关键支撑和阻力水平进行交易。它识别出价格可能反弹或突破的区域，为您提供高概率的入场机会。通过在这些关键区域战略性地下单，EA最大化您的成功概率。基于MACD的过滤器和跟踪止损提供了强大的风险管理系统来保护您的交易。
|方面
|详情
|符号
|XAUUSD
|时间框架
|M30
|风险管理
|可调整以匹配您的交易风格和风险偏好。
Metronex兼容多种交易账户，包括道具公司挑战，使其成为希望自信通过这些考验的交易者的理想选择。
警告： Metronex应该仅在一个图表上使用，以防止交易重叠。这确保了EA在其最高能力下执行，并且不在多个图表上重复交易。
如何开始
- 将Metronex附加到您的XAUUSD M30图表。
- 根据您的策略配置风险偏好。
- 出去享受乐趣，让EA处理其余事宜。
无论您是追求一致性，还是试图通过资金账户挑战，Metronex都拥有帮助您实现交易目标的技术和策略。
Je trouve ce bot intéressant. Il ne donne pas, (pour moi) de résultats hors du commun, par contre il fait durablement son chemin. Du 3 à 7% par mois durablement c'est faisable, enBacktests. Le premier trade en live, vraiment négatif, j'espère que la suite va redresser la barre ... Eventuellement, je serais heureux d'avoir des setfiles avancées si elles existent ? - I find this bot interesting. It doesn't produce extraordinary results (in my opinion), but it's showing consistent performance. Achieving 3 to 7% per month is achievable, based on backtests. The first live trade was really negative; I hope the rest will turn things around... I'd be happy to have access to advanced setfiles if they exist.