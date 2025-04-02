Eldorado Scalper

Eldorado Scalper: Премиум-алгоритм для торговли XAUUSD

Eldorado Scalper — это многомерная алгоритмическая система, созданная для избирательной торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме M5. В основе подхода лежит анализ рыночной матрицы, объединяющей ценовую динамику, импульс, волатильность, ликвидность и сессионную структуру.

Система не реагирует на хаотичные движения, а фильтрует рыночный шум. Ее цель — не максимальное число сделок, а точечное распознавание структурированных возможностей с высоким потенциалом реализации.

Концепция 

Устойчивое преимущество достигается не за счет единичного прогноза, а путем последовательного принятия микродезиций:

  • Оценка текущего состояния рынка;

  • Отсев нестабильных фаз;

  • Анализ направленного давления;

  • Измерение потенциала расширения;

  • Контроль ликвидности и экспозиции;

  • Выбор момента исполнения;

  • Отказ от сделки при недостаточной уверенности.


Архитектура

Scalper Core — центральный аналитический движок, непрерывно оценивающий взаимосвязи между:

  • Ценовой структурой;

  • Направленным импульсом;

  • Волатильностью;

  • Уровнем ликвидности;

  • Торговыми сессиями;

  • Условиями риска.

Система не рассматривает сигналы изолированно. Любое решение принимается только при подтверждении широким рыночным контекстом.

Adaptive Price Field (APF)

Модуль APF интерпретирует поведение цены в рамках текущей структуры, определяя состояния:

  • Расширение и сжатие;

  • Дисбаланс;

  • Переток ликвидности;

  • Продолжение или истощение импульса;

  • Нестабильные фазы.

Одинаковые по форме паттерны обрабатываются по-разному, если их внутренняя рыночная среда отличается.

Market Memory Layer (MML)

MML анализирует недавнюю историю цены для классификации текущей фазы рынка:

  • Трендовое движение;

  • Переходная фаза;

  • Ускорение / Истощение;

  • Консолидация;

  • Структурное восстановление.

Этот слой исключает принятие решений на основе изолированных свечей, оценивая движение в контексте предшествующей динамики.

Scenario Recognition Engine (SRE)

Перед входом SRE классифицирует рыночный сценарий:

  • Контролируемый тренд;

  • Направленный пробой;

  • Переход ликвидности;

  • Волатильный всплеск;

  • Сбалансированная консолидация.

При отсутствии согласованности условий система пропускает сделку. Избирательность — осознанная часть архитектуры.



Учет торговых сессий

Поведение золота кардинально различается в азиатскую, лондонскую и нью-йоркскую сессии. Eldorado Scalper интегрирует сессионный контекст в оценку ликвидности, волатильности и вероятности ложных пробоев. Сессионный фильтр не является самостоятельным сигналом, но выступает важным элементом общей оценки Matrix Core.

Контролируемое участие в рынке

Система не является высокочастотной и не стремится к максимизации числа сделок. Приоритеты:

  1. Структура важнее активности — ожидание согласованных условий.

  2. Избирательность важнее частоты — паузы в торговле являются частью фильтрации.

  3. Качество важнее количества — система целенаправленно ищет структурированные возможности.

В периоды нестабильности советник может оставаться вне рынка несколько дней.

Архитектура управления риском

Риск-менеджмент встроен в ядро MicroEdge. Размер экспозиции рассчитывается с учетом:

  • Текущей волатильности;

  • Структурной дистанции до целей;

  • Параметров счета;

  • Активного сценария и спецификаций инструмента.

Система не обещает безошибочности, но гарантирует дисциплинированное и измеримое управление капиталом на длительной дистанции.


Ключевые преимущества

Компонент Описание
Многоуровневый анализ Интеграция нескольких аналитических слоев вместо одного индикатора.
Специализированный GUI Уникальный интерфейс, включающий APF, Signal Deck и телеметрию.
Структурированная торговля XAUUSD Учет сессий, ликвидности и расширения, свойственных золоту.
Адаптивная обработка Гибкая интерпретация рынка при изменении импульса и структуры.
Избирательность Фильтрация слабых и нестабильных условий.
Интегрированный риск Согласование объема позиции с рыночной структурой.
Полная автоматизация Не требует вмешательства после установки и настройки.

Расширенная визуализация

Графический интерфейс отображает:

  • Направление сценария и сессию;

  • Состояние расширения и тренда;

  • Данные волатильности и потока;

  • Оценку ликвидности и уверенности;

  • Контекст риска.


Торговые условия

Параметр Значение
Инструмент XAUUSD (Золото)
Таймфрейм M5
Платформа MetaTrader 5
Режим Полностью автоматический
Тип счета ECN / Raw Spread
Инфраструктура Стабильное VPS-соединение
Частота Переменная, зависит от рыночных условий
Риск-профиль Настраивается пользователем

Качество исполнения брокера, спред и проскальзывание могут влиять на фактические результаты.

Целевая аудитория

Продукт ориентирован на трейдеров, ценящих:

  • Структурированную автоматизацию;

  • Прозрачную визуализацию;

  • Избирательный подход к сделкам;

  • Долгосрочную оценку эффективности;

  • Гибкое управление риском;

  • Публичный мониторинг реального счета.

Прозрачность и мониторинг

Исторические тесты не заменяют реальную торговлю. На результаты влияют:

  • Изменения спреда и ликвидности;

  • Проскальзывание и комиссии;

  • Качество исполнения брокера;

  • Задержки соединения и форс-мажоры.

Публичный сигнал позволяет оценить текущее поведение системы в реальных рыночных условиях, однако не является гарантией будущей доходности.

Заключение

Eldorado Scalper создан на фундаментальном принципе: преимущество строится не на идеальном прогнозе, а на дисциплинированной последовательности интеллектуальных решений.

Система не пытается предугадать каждый тик. Она наблюдает, фильтрует, ожидает и действует только при распознавании структурированной возможности.

Три столпа системы:

  1. Точность — анализ без компромиссов.

  2. Интеллект — многоуровневая оценка.

  3. Исполнение — дисциплина на всех этапах.

Eldorado Scalper
Распознайте структуру. Измерьте преимущество. Исполняйте точно.

Предупреждение о рисках

Алгоритмическая торговля сопряжена с риском убытков. Исторические данные, тесты и скриншоты не гарантируют будущих результатов. Тестер стратегий не имитирует реальные спреды, проскальзывание и исполнение ордеров. Публичный мониторинг отражает текущую историю, но не служит гарантией. Рекомендуется оценить финансовое положение, протестировать систему на демо-счете и использовать капитал, потерю которого вы готовы принять.


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LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
专家
BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
专家
ArtQuant Gold — 面向 XAUUSD 的多模块智能交易系统 ArtQuant Gold 是一款专为 MetaTrader 5 黄金交易而开发的自动交易系统。 该 EA 将多个相互独立的交易模块与集中式投资组合管理、风险敞口限制、执行过滤器、虚拟交易管理以及账户保护工具整合在一起。它适合希望使用专用 XAUUSD 自动交易系统，同时又不需要自行配置指标或内部策略参数的交易者。 ArtQuant Gold 支持标准 XAUUSD 交易品种，也兼容常见的经纪商黄金品种命名方式，包括带前缀、后缀或其他替代名称的黄金品种。 重要提示： ArtQuant Gold 仅适用于 Gold / XAUUSD 或经纪商提供的等效黄金交易品种。如果加载到无关的金融品种上，EA 将不会进行交易。 EA 不依赖图表时间周期。它可以加载到任意时间周期，因为所需的市场数据和交易结构均由内部逻辑独立处理。 实盘参考账户 查看 ArtQuant Gold 实盘参考信号 该信号仅用于提供透明的实盘参考，并不构成使用相同经纪商、入金金额、杠杆、手数、风险水平或交易条件的建议。 点差、佣金、隔夜利息、订单执行、
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
专家
道具公司已准备就绪！--> 下载所有套装文件 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 全新优惠（仅需 399 美元起） ：免费选择 1 款 EA！（限 2 个交易账户，除 UBS EA 外，可选择我的任何一款 EA） 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 实时信号 2 ！！黄金幻影来了！！ 继黄金收割者取得巨大成功之后，我非常自豪地推出它的强大兄弟： 黄金幻影 ，这是一个纯粹、毫不花哨的突破系统，基于同样的久经考验的引擎……但拥有全新的策略。 在The Gold Reaper 取得巨大成功的基础上 ， The Gold Phantom 让自动黄金交易变得轻松顺畅。 这款EA交易系统旨在同时在多个时间框架内运行，并让您完全掌控交易频率。 从极其保守的设置到非常激进、波动性最大化的模式，应有尽有。 该系统采用多层确认算法来确定最佳入场价格，同时在内部运行多种互补策略，以有效地分散和分散交易风险。 每个仓位都包含固定的 止损 和 止盈 ，并辅以动态 追踪止损 和 追踪止盈 逻辑，旨在尽早保护资金，并让盈利尽可能地持续下去。 Go
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
专家
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
专家
量子比特币 EA   ：没有不可能的事情，唯一的问题是弄清楚如何去做！ 使用 Quantum Bitcoin EA 迈向 比特币 交易的未来，这是来自顶级 MQL5 卖家之一的最新杰作。Quantum Bitcoin 专为追求性能、精度和稳定性的交易者而设计，重新定义了加密货币波动世界中的可能性。 重要提示！ 购买后，请给我发送私人消息，以获取安装手册和设置说明。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 100本只剩80本了。 量子比特币/女王通道：       点击这里 ***购买 Quantum Bitcoin EA 即可免费获得 Quantum StarMan！*** 私信询问更多详情！ Quantum Bitcoin EA 在 H1 时间范围内蓬勃发展，采用 趋势跟踪策略 来捕捉市场动量的本质。它利用 复杂的网格方法 来确保每个交易周期都以胜利结束——将波动性从挑战转变为机遇。比特币市场以 4 年为一个周期，Quantum Bitcoin EA 经过优化，可以捕捉每个周期中发生的模式，确保它始终以有利的方式结束交易 为什么选择量子比
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
专家
Gold House — 黄金摆动突破交易系统。 一个EA，三种交易模式。选择最适合你的交易风格。无网格，无马丁。 每售出 10 份，价格将上涨 50 美元。最终计划价格：1,999 美元。 实盘信号： 利润优先模式： https://www.mql5.com/cn/signals/2359124 BE 优先模式： https://www.mql5.com/cn/signals/2372604 Adaptive Mode： https://www.mql5.com/cn/signals/2379287   （高风险配置参考——盈亏都会被放大，不属于推荐配置。） 重要：购买后请务必私信我们，以获取推荐参数、使用说明、注意事项以及使用技巧。 （MQL5私信）： https://www.mql5.com/en/users/walter2008 保持更新——加入我们的 MQL5 频道以获取产品更新和交易技巧。打开链接后，请点击页面顶部的“订阅”按钮进行关注。： 点击加入 这套EA来自我们团队的内部实盘账户，基于 7 年历史数据开发验证，并经过实盘确认后才决定公开。我们没有为了上架专门优
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.33 (39)
专家
推出促銷活動！ 僅剩幾本，449 美元！ 下一個價格： 599$ 最終售價：999$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro 加入了黃金交易 EA 俱樂部，但有一個很大的區別：這是一種真正的交易策略。 “真實交易策略”是什麼意思？ 您可能已經註意到，市場上幾乎所有黃金 EA 都是簡單的網格/鞅系統，當市場與初始倉位相反時，該系統會添加交易。  它們通常偽裝成“神經網絡/人工智能/機器學習”，但如果您對外彙和 EA 有一點經驗，您可以輕鬆地將它
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
专家
Syna 7 - 全程陪伴交易的 AI 大多数交易系统在入场之后就停止思考了。 Syna 不会。 Syna 7 是一个 AI 交易助手，也是一套自主交易系统，从分析到离场全程参与。 它可以监控当前行情、记住交易的来龙去脉、评估新闻与波动、管理持仓、协调账户，并在订单成交之后继续重新审视自己的决策。 交易不会在入场时结束。 智能也不该如此。 从分析到离场，一以贯之的智能。 频道与社区 关注频道，获取更新、信号、发布消息和产品演示。加入公开群组，提问并与其他交易者交流。 关注我的 MQL5 频道 加入我的 MQL5 公开群组 什么是 Syna？ Syna 的设计目标，是充当整个交易运作的智能层。 它可以配合： 自身的自主交易策略 由其他 EA 开出的持仓 手动交易 多个 MetaTrader 5 终端 多个经纪商与账户 不同的品种、策略和风险配置 你可以把 Syna 当作自主交易者、AI 助手、持仓管理器、投资组合协调者，或者四者兼具。 AI 的优势不再局限于单一入场信号或某个孤立的 EA。 Syna 为何改变你的交易方式 传统 EA 遵循预先设定的逻辑，只能沿着开发者事先编写好的路径做
Sentinel MT5
Luca Barone
4.95 (38)
专家
Sentinel MT5 is an automated Expert Advisor designed with a strong focus on risk control, capital preservation, and stable execution. The EA operates with discipline and consistency, avoiding aggressive exposure and adapting its behavior during unfavorable market conditions . Sentinel MT5 prioritizes account stability over high-frequency or high-risk trading and does not force entries when market conditions are not suitable. It features automated position management, built-in margin and drawdown
Full Throttle DMX
Stanislav Tomilov
5 (11)
专家
Full Throttle DMX——真正的策略，  真正的成果   Full Throttle DMX 是一款多货币交易智能交易系统，专为 EURUSD、AUDUSD、NZDUSD、EURGBP 和 AUDNZD 货币对而设计。该系统基于经典的交易方法，采用成熟的技术指标和行之有效的市场逻辑。EA 包含 10 种独立策略，每种策略都旨在识别不同的市场状况和交易机会。与许多现代自动化系统不同，Full Throttle DMX 不使用网格交易、均价策略、马丁格尔策略或其他激进的资金管理技巧。该系统遵循经过时间检验的严谨保守的交易理念。EA 使用 H1 时间框架的日内交易系统，并内置新闻过滤器，以避免在重大经济事件期间进行交易。交易分散于五个货币对，有助于降低对单一市场的依赖。该策略基于透明的交易逻辑，并可根据不同的风险水平进行配置。对于资金充裕的账户，可以使用保守的风险设置；对于资金较少的账户，则可以调整为更高的风险策略。 购买前重要说明 为了获得尽可能接近我信号的结果，请使用与我相同的经纪商。该EA对经纪商条件较为敏感，默认针对以下经纪商进行了优化：ICMarkets, ICTrad
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Goldbot One MT5
Profalgo Limited
5 (15)
专家
推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 新：購買 Goldbot One 並免費選擇 1 個 EA！ （適用於2個交易帳戶） 加入公共團體： 點擊此處   終極組合優惠   ->   點擊此處 LIVE SIGNAL 隆重介紹   Goldbot One ，這是一款專為黃金市場設計的高度複雜的交易機器人。 Goldbot One 專注於突破交易，利用支撐位和阻力位來識別主要交易機會。 該專家顧問專為在波動的貴金屬市場中尋求效率、可靠性和策略優勢的交易者而設計。   值得注意的事實：     EA 在樣本外資料中的表現與用於最佳化的樣本內資料完美一致。   樣本內時期為2016年至2023年。 用於確認策略的樣本外資料為 2004-2016 年和 2024 年。       2024年，業績躋身近20年來最好之列！   現在，這是未來表現的一個非常好的指標。   主要特點： 多策略方法： 獲勝策略的 8 種變體： Goldbot One 運行八種不同的突破策略變體，每種變體都針對不同的市場條件進行了最佳化。這種多元化確保了風險的良好分散並創造了更平穩的成長預期  
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
专家
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
专家
ORB Revolution — MetaTrader 5 专家顾问 ORB Revolution 是一款 专业级开盘区间突破（ORB）专家顾问 ，专为 MetaTrader 5 平台设计，适用于 纪律严明且风险可控的自动化交易 。该系统以机构级标准打造，优先考虑 资金保护 、 可重复执行 以及 透明的决策逻辑 ——非常适合严肃的交易者以及参与自营交易公司考核的用户。ORB Revolution 完全支持 净额（NETTING）和对冲（HEDGING）账户 ，并内置多重安全机制，以防止过度交易、过度风险以及违反规则，这些问题通常会导致自营交易公司账户被取消资格。  警告： 此为 限时优惠 价格，仅适用于接下来的 25 份或在下次更新前有效！当前价格仅剩少量名额！ EA 的默认设置适用于 Nasdaq（请根据需要调整风险）。Gold、USDJPY 和 GBPUSD 的预设文件可按需提供，其他预设将逐步发布 —  点击此处联系我们 。 购买 ORB Revolution 即可免费获得任意 EA - 联系我们获取更多详情 核心功能概览 ORB Revolution 将执行、过滤和风险控制等
作者的更多信息
Gold Wizard AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Gold Wizard AI — Neuro-Scalper for XAUUSD. Trading at Quantum Speed Forget about traditional trading. While others are looking for reversals on daily charts, the Gold Wizard AI neural network has already profited from micro-movements and is ready for the next impulse. This is not just an expert advisor, but a high-frequency computing complex designed exclusively for the anomalous nature of gold (XAUUSD). Where a person sees chaos in quotes, the algorithm reads the hidden geometry of the market.
Gold Mine Advisor
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Gold Mine Advisor MT5: Your Personal Digital Mine in the Forex Market Are you looking for more than just another indicator, but a monumental technological solution for preserving and growing your capital? Welcome to the era of institutional algorithmic trading. Gold Mine Advisor is the pinnacle of programming and financial engineering, created exclusively for the MetaTrader 5 trading platform. This expert advisor was developed with a single purpose: to transform the dynamic fluctuations of t
Gold Spark AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Gold Spark AI — Fully Automated XAUUSD Trading Gold Spark AI is a high-tech trading expert developed specifically for the highly volatile gold market ( XAUUSD ). The robot combines advanced reversal point detection algorithms and strict mathematical capital controls to turn the precious metal's price fluctuations into stable profits. The algorithm is based on the proprietary momentum indicator / scalping on rollbacks / breakout of price channels , which eliminates random transactions and minimi
Gold Finder AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Gold Finder AI — Intelligent Gold Sniper An automated trading system for XAUUSD, designed for stable operation on the M5 timeframe without the use of Martingale or risky grids. Our Expert Advisor is designed specifically for the highly volatile gold market (XAUUSD). Instead of dangerous averaging strategies, the robot uses multi-factor analysis of higher timeframes to find precise entry points, minimizing drawdowns and maximizing profit on every trade. . Key Concept: Trend + Pullback on M5
Gold Magnet EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Gold Magnet EA MT5 — Profit Magnet on XAUUSD Gold Magnet EA is a fully automated, next-generation trading system designed exclusively for gold ( XAUUSD ). The robot uses a unique algorithm for tracking impulses and liquidity zones, literally "attracting" profits during any market movement. This is a "set it up and get started" solution. You no longer need to spend weeks on optimization, navigate hundreds of indicators, or download other people's setup files. The robot is fully ready to use i
Valkyrie Gold MT5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Valkyrie Gold MT5 | Algorithmic Impulse of the Benchmark Asset Welcome to the era of institutional capital management in the precious metals market. The Valkyrie Gold MT5 Expert Advisor is a high-frequency algorithmic tool designed specifically for XAUUSD volatility. Combining trend-following math with breakout momentum detection, the robot profits from gold price surges while maintaining strict risk management. This isn't a mass-market product, but a proven hedge fund-level strategy. Its cor
Plutus Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
PLUTUS GOLD: Algorithmic Impulse for the Benchmark Asset Welcome to the era of intelligent capital management in the precious metals market. The PLUTUS GOLD advisor is a highly specialized software module created exclusively for the XAUUSD trading pair. Combining advanced trend-following techniques and breakout detection, the algorithm is designed to effectively exploit gold's volatile momentum with impeccable risk management. This isn't a run-of-the-mill solution, but a proven, institutional
Hyperion XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
The Hyperion Xau Concept: A Protocol for Spot Value Extraction in the Gold Market Hyperion XAU is a layered computing platform focused on high-precision interaction with the XAUUSD instrument within a five-minute price cluster. The solution's functional matrix is built on a deep scan of market heterogeneity, combining price dissipation trajectories, vector momentum mechanics, the fluctuation field, available liquidity pools, and the gravitational influence of global trading centers. The platform
Midas Pulse
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Midas Pulse: Algorithmic Pulse for the Gold Standard Welcome to the era of intelligent capital management in the precious metals market. The Midas Pulse advisor is a highly specialized software module created exclusively for the XAUUSD trading pair. Combining advanced trend-following techniques and breakout detection, the algorithm is designed to effectively exploit gold's volatile momentum while maintaining impeccable risk management. This isn't a run-of-the-mill solution, but a careful
Aureus Guard
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Aureus Guard is a fully automated trading algorithm (Expert Advisor) designed for passive capital management in the Forex market. The advisor's operation is based on volatility filters and complex mathematical models that mitigate market noise. The robot's primary goal is to preserve deposits during periods of turbulence and steadily increase capital during trend movements, using purely machine-calculated logic without trader intervention. This product is designed for traders who value their ti
Apex XAU Algorithm
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Apex XAU Algorithm is a fully automated trading system for the gold market (XAUUSD), optimized for high volatility conditions. The robot uses a unique mathematical algorithm and elements of artificial intelligence to analyze market dynamics and identify momentum movements. Operating principle: The robot evaluates price movement based on structural features and rate of change. Trades are opened only when momentum is confirmed, and weak or sideways movements are ignored. The algorithm does not us
Midas XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Midas XAU: Премиальный Алгоритм ИИ для Профессионального Трейдинга Золотом Midas XAU — это революционная, полностью автономная торговая экосистема нового поколения, созданная специально для покорения самого ликвидного и волатильного инструмента — Золота (XAUUSD). В основе советника лежит уникальный синергетический алгоритм, объединяющий глубокий математический анализ рыночной микроструктуры и передовые элементы искусственного интеллекта. Робот разработан для трейдеров, которые ценят безопасн
XAU Ultra EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
XAU Ultra is a professional algorithmic Expert Advisor for the MetaTrader 5 terminal, designed for fully automated high-frequency scalping on spot gold (XAUUSD). Below is an extended, technically detailed specification of the robot. 1. Architecture and mathematical basis The robot operates on the M5 timeframe, using every tick analysis to reduce execution delays. [M5 Tick Data Stream] [Session and Spread Filter] (Blocking when spread widens/news) [Adaptive IQ Block] (Tick Volume + A
Aqua Regia
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Aqua Regia — an adaptive system for trading XAUUSD. Dissolve market noise. Keep pure results. The gold market doesn't forgive impulsive decisions and chaotic actions. Aqua Regia is designed for those who value cold calculation and are looking for a highly accurate tool for trading the XAUUSD pair. The algorithm finds stable price movement vectors, completely ignoring market turbulence. Algorithm Philosophy: Chemical Purity of Transactions The system's name refers to the unique ability of Aqua
Nugget Flow
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Nugget Flow — an intelligent gold trading system Follow the market movement, not randomness Gold trading requires speed, discipline, and precise calculations. Nugget Flow is designed for traders who need a reliable automated tool for trading XAUUSD. The advisor analyzes market conditions in real time and opens trades only when conditions are favorable. What makes Nugget Flow different? The system is based on a comprehensive analysis model that combines price action, technical filters, and
Bullion Wave
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
BULLION WAVE — THE GOLDEN ALGORITHM OF ACCURACY "Catch the trend wave without getting lost in the market noise" Why Bullion Wave? Because in the world of XAUUSD, the stakes are too high to rely on luck. We've transformed complex analysis into flawless entry points. Meet Bullion Wave : a professional MT5 expert advisor where math meets the art of trading. WHAT'S THE POWER OF BULLION WAVE? Our algorithm doesn't just "look at a chart." It's a multidimensional scanner that combines price patte
Infinity Impulse MT5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Infinity Impulse MT5 – An Effective Trading Robot for XAU/USD Infinity Impulse MT5 Features - Versatility and Adaptability Versatility: Infinity Impulse supports a variety of trading approaches and concepts. Automation: Frees users from constant market monitoring. Customizability: Can be adapted to specific tasks and market conditions. Market Analysis Technical Indicators: Uses moving averages, Bollinger Bands and price channels for analysis. Fluctuation Filtering: Effectively filters out ran
Aurus Queen
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Aurus Queen: Эталон премиальной торговли золотом Aurus Queen — это не просто торговый робот. Это архитектура безупречного исполнения, созданная для тех, кто ценит элегантность решений и дисциплину капитала. Разработанный с нуля для единственного короля рынков — золота (XAUUSD), этот советник воплощает в себе философию разумного консерватизма, где каждая сделка подчинена строгой логике, а риск никогда не переступает черту дозволенного. В основе Aurus Queen лежит симбиоз двадцати независимых торго
Gold Horizon M5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Gold Horizon M5: Asian Session Liquidity Cyber Arbitrage Introducing not just a trading robot, but a next-generation high-frequency algorithmic system— Gold Horizon M5 . This specialized computing system is designed to extract superprofits from the most volatile asset of our time—gold (XAUUSD). The core of the advisor is a deeply layered Asian Range Breakout strategy that has undergone a radical architectural refactoring. The algorithm is adapted to the extreme dispersion and clustered volatilit
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