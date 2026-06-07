EA Hamster 是一款由 EA Quantum Lab 工程團隊為 MetaTrader 5 交易平台開發的專業全自動交易智慧交易系統 (EA)。

交易者請注意：為了測試 EA，請使用正確的設定！您可以在這裡免費取得設定。 優惠價格：每購買 10 台，價格增加 50 美元。總價：399 美元。





它屬於「夜間剝頭皮」交易策略，利用低波動時段獲利。





系統主要功能：





- 交易策略：夜間剝頭皮。該機器人專注於在亞洲交易時段的平靜時段尋找精準的入場點。





- 演算法旨在使價格回歸均值或利用通道內的短期波動。





- 適應性：此 EA 支援多種交易品種，包括 XAUUSD（黃金）、EURUSD、GBPUSD、USDCAD 和 EURJPY。





該系統具有智慧邏輯：當選擇交易品種時，它會自動切換針對該特定資產的內部過濾器和設定。





技術基礎：此演算法基於機器學習方法開發。模型基於長期報價歷史資料（XAUUSD 和 EURUSD）進行訓練，使演算法能夠適應不斷變化的市場狀況。





- 工作時間週期：針對 15 分鐘圖表 (M15) 進行了最佳化





- 可視化監控與控制：





- 此智慧交易系統配備了高級資訊面板，可即時直接顯示在圖表上。





交易者可以即時評估：





帳戶狀態：餘額、淨值和可用保證金。





效率：當前獲利（總盈虧）和獲利交易百分比（勝率）。





市場狀況：當前點差（以點為單位）。





運行狀態：「即時」指標顯示演算法的運行狀態。





可靠性和風險：





根據測試和監控數據，該策略在風險可控的情況下實現了穩定的資本成長。





權益圖表顯示一條平滑上升的線，且在大多數交易日中存款費用保持較低水平——低於 10%，從而最大限度地降低了重大回撤的可能性。