Range Breakout Trader Pro
- 专家
- Vladimir Shumikhin
- 版本: 4.0
- 激活: 10
Range Breakout Trader Pro：创新的多订单和自动距离计算交易策略
描述
Range Breakout Trader Pro 是一款现代化的 MetaTrader 5 交易策略，专注于利用价格区间突破，自动进行订单的创建和管理。这款先进的专家顾问为希望在最大程度上实现区间突破策略自动化的交易者量身定制。顾问根据不同的市场条件和风险管理参数设置订单，使其成为在主要货币对、黄金、石油和加密货币市场上进行积极交易的理想工具。
主要功能和优势：
- 多层次订单创建系统： 顾问基于市场区间工作，使用多个订单，从而最大限度地利用市场波动性。
- 自动计算距离： 订单之间的距离会根据当前市场区间或自定义的 Fibonacci 公式自动调整。
- 灵活的仓位计算： 交易者可以选择最合适的订单大小计算方法，包括固定手数、账户余额的百分比或权益百分比。
- 全面支持不同的交易方向： 可以仅进行买入、仅进行卖出或双向交易。
- 全面的风险管理系统： 内置的高风险保护机制，包括单一交易工具的最大风险限制、自动控制点差和保证金安全监控。
- 完全可定制的止损和止盈： 为每个交易设置止损和止盈水平，并为防止滑点提供额外缓冲区。
- 高级追踪止损和止盈功能： 可以启用追踪止损，并在达到预定利润时自动将仓位调整为止盈。
- 动态区间更新： 利用前期数据自动更新市场区间，帮助预测价格波动。
- 广泛的交易工具支持： 与主要货币对（如 EURUSD、GBPUSD、USDJPY）、贵金属（XAUUSD）、石油（WTI 和 Brent）以及加密货币（BTCUSD、ETHUSD 等）等流行交易工具兼容。
顾问设置详细说明
区间参数：
- UseTodayRange（使用当天区间）： 启用时（true），顾问使用当前交易日的区间；禁用时（false），使用前一个交易日的区间。
- OrderOffset（初始订单偏移）： 定义从区间的最高价/最低价起的偏移点数，用于设置初始订单。较大的偏移可以减少假突破的概率，但可能错过部分波动。
- ContinuousUpdate（持续更新区间）： 启用时（true），顾问在交易日内持续更新区间数据，使策略更适应变化的市场条件。
- MinimumRangeSize（最小区间大小）： 启动策略所需的最小区间点数。帮助避免在波动性较低的狭窄市场中进行交易。
- SignificantRangePct（重要区间变化百分比）： 定义区间变化多少才会重新计算订单的百分比值。防止在不重要的变化情况下频繁重新计算。
- MinRangeChangePoints（最小区间变化点数）： 需要的绝对变化值，除了百分比变化外，用于重新计算订单。
多订单设置：
- MaxBuyOrders（最大买单数量）： 限制同时存在的最大买单数量，帮助控制总体风险。
- MaxSellOrders（最大卖单数量）： 定义同时存在的最大卖单数量。
- DistanceMode（距离计算模式）： 定义连续订单之间的距离计算方法：
- DIST_FIXED：所有订单的固定距离
- DIST_AUTO：基于区间大小自动计算距离
- DIST_FIBONACCI：使用 Fibonacci 序列增加订单间的距离
- FixedDistance（固定距离）： 在选择 DIST_FIXED 模式时，订单间的固定距离（以点为单位）。
- RangeMultiplier（区间倍数）： 在 DIST_AUTO 模式下计算订单间距离的系数（例如，0.3 表示区间大小的 30%）。
- PreserveUnfilled（保留未成交订单）： 启用时（true），未成交订单将在第二天保留；禁用时（false），所有订单在交易日结束时会被删除。
- ForceRecalcOnNewDay（新交易日强制重新计算）： 每当新交易日开始时强制重新计算并重新创建订单。
- OrderExpirationHours（订单过期时间（小时））： 未成交订单在此时间后会自动删除（0 = GTC，没有时间限制）。
风险管理：
- LotMethod（手数计算方法）： 定义计算仓位大小的方法：
- LOT_FIXED：固定手数
- LOT_RISK：基于账户余额风险百分比计算
- LOT_EQUITY：基于权益风险百分比计算
- LOT_DYNAMIC：基于自由保证金动态计算
- FixedLotSize（固定手数）： 选择 LOT_FIXED 方法时使用的手数值。
- RiskPercent（风险百分比）： 使用 LOT_RISK 或 LOT_EQUITY 方法时，每个交易的风险占账户余额/权益的百分比。
- MaxRiskPerSymbol（单一交易工具最大风险）： 限制所有交易中某个交易工具的最大风险百分比。
- MaxSpread（最大点差）： 开仓时允许的最大点差。防止在高波动或点差过大的市场条件下进行交易。
- MarginSafetyPercent（保证金安全百分比）： 定义在所有订单下单后，必须保留的保证金安全余量（例如，200% 表示只使用一半的可用保证金）。
止损和止盈：
- StopLoss（止损）： 止损值（以点为单位）（0 = 禁用）。
- TakeProfit（止盈）： 止盈值（以点为单位）（0 = 禁用）。
- StopLevelBuffer（止损水平额外缓冲）： 为避免止损设置过近，添加到经纪商最小止损水平的额外距离。
仓位管理：
- UseTrailing（使用追踪止损）： 启用/禁用追踪止损功能。
- TrailingStart（追踪止损启动点）： 启动追踪止损的利润点数。
- TrailingDistance（追踪止损距离）： 当前价格到追踪止损的点数距离。
- TrailingStep（追踪止损步长）： 追踪止损移动的最小价格变化（以点为单位）。
- UseBreakEven（使用止盈）： 启用/禁用将仓位转为止盈功能。
- BreakEvenStart（止盈启动点）： 将仓位转为止盈的利润点数。
- BreakEvenOffset（止盈偏移）： 将仓位转为止盈时的利润点数（0 = 进场点）。
交易方向：
- TradeDirection（交易方向）： 定义允许的交易方向：
- DIR_BOTH：双向交易
- DIR_BUY：仅买单
- DIR_SELL：仅卖单
视觉设置：
- ShowPanel（显示面板）： 显示当前顾问参数的信息面板。
- ShowProfitStats（显示利润统计）： 显示按天、周、月统计的利润。
- ShowRangeLines（显示区间线）： 在图表上显示区间的最高价和最低价。
- ShowOrderLevels（显示订单水平）： 在图表上显示已创建订单的水平。
- ShowTradeHistory（显示交易历史）： 在图表上显示交易历史。
- HighRangeColor（区间上限线颜色）： 区间上限线的颜色。
- LowRangeColor（区间下限线颜色）： 区间下限线的颜色。
- BuyColor（买单颜色）： 显示买单的颜色。
- SellColor（卖单颜色）： 显示卖单的颜色。
- TradeFontSize（交易信息字体大小）： 显示交易信息的字体大小。
面板设置：
- PanelBackColor（面板背景颜色）： 信息面板的背景颜色。
- PanelTextColor（面板文本颜色）： 信息面板的文本颜色。
- PanelEditColor（面板编辑字段颜色）： 面板输入字段的背景颜色。
日志设置：
- LoggingLevel（日志等级）： 定义日志消息的详细程度：
- LOG_NONE：不记录日志
- LOG_ERRORS：仅记录错误
- LOG_IMPORTANT：记录重要事件和错误
- LOG_ALL：记录所有事件
- LogThrottleSeconds（日志消息间隔时间）： 相同日志消息的最小间隔时间，防止日志过度积累。
通用设置：
- MagicNumber（魔术数字）： 为所有由此顾问开设的订单分配的唯一标识符。
- TradeComment（交易评论）： 添加到所有交易的文本评论。
- Max_Orders_Per_Symbol（每个交易工具最大订单数）： 每个交易工具的最大订单总数。
- MaxOrderRetries（最大订单重试次数）： 订单失败时重试的最大次数。
推荐交易工具：
- 货币对： EURUSD，GBPUSD，USDJPY，AUDUSD，NZDUSD 等主要和交叉货币对。
- 贵金属： XAUUSD（黄金），XAGUSD（白银）。
- 石油： WTI 和 Brent。
- 加密货币： 比特币（BTCUSD），以太坊（ETHUSD）和其他主流加密货币。
使用 Range Breakout Trader Pro 的优势：
Range Breakout Trader Pro 是一款强大且灵活的交易工具，可以高效地实现多订单区间突破策略，并精确调整风险管理参数。该顾问非常适合在流行货币对、贵金属、石油市场以及加密货币市场进行交易。
使用此顾问，您可以：
- 自动化寻找和执行价格区间突破的过程
- 根据您的资本管理策略优化仓位大小
- 使用追踪止损和止盈功能高效管理已开仓位
- 在图表和控制面板上可视化重要信息
- 实时控制关键的交易参数
通过 Range Breakout Trader Pro 提高交易效率——这是为寻求自动化和优化区间突破策略的交易者提供的专业解决方案！