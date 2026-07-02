新一代黄金 (TNG Gold)





实时信号 (Live Signals)：VT Markets 和其他经纪商



1 个赠送 EA： Quiet Owl、Gold Ambush 或 Gold Assault





新一代黄金 (TNG Gold) 是一款专为黄金打造的剥头皮 (scalping) 算法。它采用严谨、透明的方式——干净的入场 (entry)、有限的风险，以及诚信的执行 (execution)。每一笔交易都依据规则来下单和管理，而非凭情绪反应。

入场 (Entry)。 在经过验证的结构性价格水平上精准挂出止损挂单 (pending stop orders)——智能交易系统 (EA) 只等待，从不追价。每一个入场设置都必须先通过多时间框架 (multi-timeframe) 市场状态引擎、更高时间框架趋势一致性判断、方向性动量筛选、实时 tick 成交量激增验证器，以及严格的点差 (spread) 防护，才会触发任何订单。

出场 (Exit)。 每一笔交易在开仓时都设有预先定义的止损 (stop loss) 和结构化的 TP——没有浮动目标、不加仓摊平、不放大亏损。随后，多阶段渐进式移动止损 (progressive trail) 会在交易逐步成熟时分多个阶段锁定收益，随着行情推进而收紧，而不是以单一固定距离一直跟在价格后面。 不使用网格 (grid)、不使用马丁格尔 (martingale)、不使用对冲 (hedging)、不使用 DCA。

只有干净、基于规则的执行 (execution)。同样适用于 FIFO 经纪商账户。

仅在 XAUUSD 上进行测试与调优。

交易频率与市场条件

新一代黄金 (TNG Gold) 智能交易系统 (EA) 追求的是质量而非数量。通常预期每周（而非每天）交易一到三笔。在特殊的日子里，智能交易系统 (EA) 可能交易更多；在平淡的日子里，则可能一笔都不做。 每一次入场 (entry) 都已通过多重验证层——没有半信半疑的入场设置，也不加仓摊平。

在窄幅波动、低成交量的行情或清淡的假日时段，智能交易系统 (EA) 会有意避开市场，不产生任何交易。 这是预期之中且正确的行为——避开不利条件本身就是优势的一部分。

主要功能

开箱即用——加载到 XAUUSD M15 图表，设置手数 (lot size)，即可完成。无需 set 文件，无需调参。

不用网格 (grid)。不用马丁格尔 (martingale)。不用 DCA。严谨、透明的仓位管理。

双模式 (Dual Mode)。更多交易，更多收益；更高质量的交易，更高胜率 (winrate)。

多重止损保护 - 通过移动止损 (trailing stop) 和硬性止损 (hard stop loss)。以点数设置你自己的每笔交易最大止损。将单笔交易亏损精确限制在你想要的位置。

多家经纪商验证——参见上方我们的实时信号 (Live Signals)。

内置点差 (spread) 过滤器——可配置为在点差 (spread) 异常飙升时阻止入场。

新闻与银行假日过滤器——银行假日过滤器默认启用。高影响与中影响新闻事件可按你的偏好配置。

可回测的新闻和银行假日过滤器 - 能够回测强大的新闻和银行假日过滤器功能

可选的自营交易公司 (Prop Firms) 回撤 (drawdown) 防护——一个可选启用的资金保全层，专为自营交易公司 (prop firm) 账户设计。设定一个以美元或百分比表示的净值 (equity) 回撤 (drawdown) 阈值；一旦触及，智能交易系统 (EA) 将平掉所有仓位并暂停一段可配置的冷却时间（或完全停止，由你选择）。默认关闭——只有在你需要这道安全网时才启用。

自动位数 (Auto Digits)——自动检测 2 位或 3 位小数。

运行模式

炮手模式 (Gunner Mode)（默认）：全频率运行。抓住每一个有效信号。

狙击手模式 (Sniper Mode)：针对最高质量入场设置的市场状态感知筛选。交易频率更低，选择性最高。



设置

交易品种： XAUUSD

XAUUSD 时间框架： M15

M15 账户类型： 对冲 (Hedging) 或 净额 (Netting)

对冲 (Hedging) 或 净额 (Netting) 最低入金： $100

$100 杠杆： 1:100 或更高

1:100 或更高 VPS： 强烈建议用于 7×24 小时运行



经纪商要求 稳定、低滑点 (slippage) 的成交

点差 (spread) 紧凑，且在交易时段内保持紧凑

经纪商端的快速执行 (execution)

进一步了解经纪商



免责声明

过往业绩不代表未来结果。请理性交易。





回测 (Backtest)

由于新一代黄金 (TNG Gold) 对经纪商有特定要求，请在购买前先在你自己经纪商的模拟账户上进行回测 (backtest)。

支持

如需设置协助或有任何疑问，请通过 MQL5 站内信联系开发者。购买后，请联系我们索取新一代黄金 (TNG Gold) 用户指南。



更少的交易。更干净的交易。保全资金。快速平仓。

