Range Breakout Trader Pro

Range Breakout Trader Pro: Estrategia comercial innovadora con múltiples órdenes y cálculo automático de distancias

Descripción

Range Breakout Trader Pro es una estrategia comercial moderna para MetaTrader 5, especializada en el uso de rupturas de rangos de precio con colocación y gestión automática de órdenes. Este experto asesor avanzado está creado para traders que desean aplicar eficazmente estrategias de ruptura de rango con máxima automatización. El asesor coloca órdenes teniendo en cuenta diversas condiciones de mercado y parámetros de gestión de riesgos, lo que lo convierte en una herramienta óptima para el trading activo en los principales pares de divisas, oro, petróleo y criptomonedas.

Funciones principales y ventajas:

  • Sistema multinivel de colocación de órdenes: El asesor trabaja con múltiples órdenes basadas en el rango del mercado, lo que permite utilizar la volatilidad del mercado con máxima eficacia.
  • Cálculo automático de distancias: La distancia entre órdenes se ajusta automáticamente en base al rango actual del mercado o según la fórmula personalizada de Fibonacci.
  • Cálculo flexible del volumen de posiciones: El trader puede elegir el método óptimo para calcular el tamaño de la orden, incluyendo lote fijo, porcentaje del balance o del capital.
  • Soporte completo para diferentes direcciones de trading: Posibilidad de operar solo en compra, solo en venta o en ambas direcciones.
  • Sistema integral de gestión de riesgos: Mecanismos incorporados de protección contra altos riesgos, incluyendo limitación del riesgo máximo por símbolo, control automático del spread y monitoreo de la seguridad del margen.
  • Stop Loss y Take Profit completamente personalizables: Configuración de niveles de Stop Loss y Take Profit para cada operación con un buffer adicional para proteger contra deslizamientos.
  • Funciones avanzadas de Trailing Stop y Break Even: Posibilidad de activar el trailing stop y la transferencia automática de la posición al nivel de equilibrio al alcanzar un beneficio determinado.
  • Actualización dinámica de rangos: Actualización automática de datos sobre el rango del mercado durante el día de trading utilizando información de períodos anteriores para predecir movimientos de precios.
  • Soporte para una amplia gama de instrumentos de trading: Funcionamiento óptimo con pares de divisas populares como EURUSD, GBPUSD, USDJPY, metales preciosos (XAUUSD), petróleo (WTI y Brent), así como criptomonedas (BTCUSD, ETHUSD y otras).

Descripción detallada de la configuración del asesor

Parámetros de rango

  • UseTodayRange (Usar rango del día actual): Cuando está activado (true), el asesor utiliza el rango del día de trading actual; si está desactivado (false), se toma el rango del día anterior.
  • OrderOffset (Desplazamiento inicial de la orden): Define el margen en puntos desde el High/Low del rango para establecer la orden inicial. Un mayor margen reduce la probabilidad de activaciones falsas, pero puede resultar en perder parte del movimiento.
  • ContinuousUpdate (Actualización continua del rango): Al activarse (true), el asesor actualiza constantemente los datos del rango durante el día de trading, lo que hace que la estrategia sea más adaptable a las condiciones cambiantes del mercado.
  • MinimumRangeSize (Tamaño mínimo del rango): Tamaño mínimo del rango en puntos necesario para activar la estrategia. Ayuda a evitar operar en mercados estrechos con baja volatilidad.
  • SignificantRangePct (Porcentaje de cambio significativo del rango): Valor porcentual que determina cuánto debe cambiar el rango para recalcular las órdenes. Protege contra recálculos frecuentes en cambios insignificantes.
  • MinRangeChangePoints (Cambio mínimo del rango en puntos): Valor absoluto del cambio de rango necesario para recalcular órdenes además del cambio porcentual.

Configuración de múltiples órdenes

  • MaxBuyOrders (Número máximo de órdenes de compra): Limita el número máximo de órdenes de compra simultáneas, lo que ayuda a controlar el riesgo general.
  • MaxSellOrders (Número máximo de órdenes de venta): Define el número máximo de órdenes de venta simultáneas.
  • DistanceMode (Modo de cálculo de distancias): Método para determinar la distancia entre órdenes consecutivas:
    • DIST_FIXED: Distancia fija para todas las órdenes
    • DIST_AUTO: Cálculo automático basado en el tamaño del rango
    • DIST_FIBONACCI: Uso de la secuencia de Fibonacci para aumentar las distancias
  • FixedDistance (Distancia fija): Valor de la distancia entre órdenes en puntos al seleccionar el modo DIST_FIXED.
  • RangeMultiplier (Multiplicador de rango): Coeficiente para calcular la distancia entre órdenes en modo DIST_AUTO (por ejemplo, 0.3 significa 30% del tamaño del rango).
  • PreserveUnfilled (Conservación de órdenes no ejecutadas): Si está activado (true), las órdenes no ejecutadas se conservan para el día siguiente; si está desactivado (false), todas las órdenes se eliminan al cambiar de día.
  • ForceRecalcOnNewDay (Recálculo forzado en nuevo día): Recálculo y colocación forzada de órdenes al comienzo de un nuevo día de trading.
  • OrderExpirationHours (Plazo de validez de las órdenes en horas): Tiempo en horas después del cual las órdenes no ejecutadas se eliminarán automáticamente (0 = GTC, sin límite de tiempo).

Gestión de riesgos

  • LotMethod (Método de cálculo del lote): Define el método para calcular el volumen de la posición:
    • LOT_FIXED: Tamaño de lote fijo
    • LOT_RISK: Cálculo basado en el porcentaje de riesgo del balance
    • LOT_EQUITY: Cálculo basado en el porcentaje de riesgo del capital
    • LOT_DYNAMIC: Cálculo dinámico considerando el margen libre
  • FixedLotSize (Tamaño de lote fijo): Valor de lote utilizado al seleccionar el método LOT_FIXED.
  • RiskPercent (Porcentaje de riesgo): Porcentaje del balance/capital que el trader está dispuesto a arriesgar en cada operación cuando se utilizan los métodos LOT_RISK o LOT_EQUITY.
  • MaxRiskPerSymbol (Riesgo máximo por símbolo): Limitación del porcentaje máximo de riesgo para todas las operaciones en un instrumento de trading.
  • MaxSpread (Spread máximo): Spread máximo permitido en puntos para abrir órdenes. Protege contra operar en condiciones de alta volatilidad y spreads ampliados.
  • MarginSafetyPercent (Porcentaje de seguridad del margen): Define la reserva de margen libre que debe permanecer después de colocar todas las órdenes (por ejemplo, 200% significa que solo se utiliza la mitad del margen disponible).

Stop Loss y Take Profit

  • StopLoss (Stop Loss): Valor del stop loss en puntos (0 = desactivado).
  • TakeProfit (Take Profit): Valor del take profit en puntos (0 = desactivado).
  • StopLevelBuffer (Buffer adicional para niveles de stop): Añade una distancia adicional a los niveles mínimos de stop del broker, para prevenir errores al establecer stops demasiado cercanos.

Gestión de posiciones

  • UseTrailing (Usar trailing stop): Activa/desactiva la función de trailing stop.
  • TrailingStart (Inicio del trailing): Beneficio en puntos en el que se activa el trailing stop.
  • TrailingDistance (Distancia del trailing): Distancia en puntos desde el precio actual hasta el trailing stop.
  • TrailingStep (Paso del trailing): Cambio mínimo de precio en puntos para mover el trailing stop.
  • UseBreakEven (Usar break even): Activa/desactiva la función de transferir la posición a break even.
  • BreakEvenStart (Inicio del break even): Beneficio en puntos en el que la posición se transfiere a break even.
  • BreakEvenOffset (Desplazamiento del break even): Cantidad de puntos de beneficio al transferir a break even (0 = punto de entrada).

Dirección de trading

  • TradeDirection (Dirección de trading): Define las direcciones de trading permitidas:
    • DIR_BOTH: Trading en ambas direcciones
    • DIR_BUY: Solo órdenes de compra
    • DIR_SELL: Solo órdenes de venta

Configuración visual

  • ShowPanel (Mostrar panel): Muestra un panel informativo con los parámetros actuales del asesor.
  • ShowProfitStats (Mostrar estadísticas de beneficios): Muestra estadísticas de beneficios por días, semanas y meses.
  • ShowRangeLines (Mostrar líneas de rango): Muestra las líneas High y Low del rango en el gráfico.
  • ShowOrderLevels (Mostrar niveles de órdenes): Muestra los niveles de las órdenes colocadas en el gráfico.
  • ShowTradeHistory (Mostrar historial de operaciones): Muestra el historial de operaciones en el gráfico.
  • HighRangeColor (Color de la línea superior del rango): Color de la línea High del rango.
  • LowRangeColor (Color de la línea inferior del rango): Color de la línea Low del rango.
  • BuyColor (Color de compras): Color para mostrar órdenes de compra.
  • SellColor (Color de ventas): Color para mostrar órdenes de venta.
  • TradeFontSize (Tamaño de fuente de operaciones): Tamaño de fuente para mostrar información sobre operaciones.

Configuración del panel

  • PanelBackColor (Color de fondo del panel): Color de fondo del panel informativo.
  • PanelTextColor (Color de texto del panel): Color del texto en el panel informativo.
  • PanelEditColor (Color de campos de entrada del panel): Color de fondo de los campos de entrada en el panel.

Configuración de registro

  • LoggingLevel (Nivel de registro): Define el detalle de los mensajes del diario:
    • LOG_NONE: Sin registro
    • LOG_ERRORS: Solo errores
    • LOG_IMPORTANT: Eventos importantes y errores
    • LOG_ALL: Todos los eventos
  • LogThrottleSeconds (Segundos mínimos entre registros): Intervalo mínimo entre mensajes similares del diario para evitar que el registro se sobrecargue.

Configuración general

  • MagicNumber (Número mágico): Identificador único para todas las órdenes abiertas por este asesor.
  • TradeComment (Comentario para operaciones): Comentario de texto añadido a todas las operaciones.
  • Max_Orders_Per_Symbol (Máximo de órdenes por símbolo): Número máximo total de órdenes para un instrumento de trading.
  • MaxOrderRetries (Número máximo de reintentos): Número de intentos repetidos de colocación de órdenes en caso de fallo.

Instrumentos de trading recomendados:

  • Pares de divisas: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD y otros pares principales y cruzados.
  • Metales preciosos: XAUUSD (oro), XAGUSD (plata).
  • Petróleo: WTI y Brent.
  • Criptomonedas: Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD) y otras criptomonedas líderes.

Ventajas de usar Range Breakout Trader Pro

Range Breakout Trader Pro es una herramienta de trading potente y flexible que permite implementar eficazmente la estrategia de ruptura de rango con múltiples órdenes y ajuste preciso de los parámetros de gestión de riesgos. El asesor es ideal para operar en pares de divisas populares, mercados de metales preciosos, petróleo, así como para trabajar con criptomonedas.

Al usar este asesor, obtienes la posibilidad de:

  • Automatizar el proceso de búsqueda y ejecución de rupturas de rangos de precio
  • Optimizar el tamaño de las posiciones de acuerdo con tu estrategia de gestión de capital
  • Gestionar eficazmente las posiciones abiertas usando trailing stops y break even
  • Visualizar información importante en el gráfico y panel de control
  • Controlar parámetros clave de trading en tiempo real

¡Mejora la eficacia de tu trading con Range Breakout Trader Pro — una solución profesional para traders que buscan automatizar y optimizar la estrategia de ruptura de rangos de precio!

