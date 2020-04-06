Range Breakout Trader Pro
- エキスパート
- Vladimir Shumikhin
- バージョン: 4.0
- アクティベーション: 10
Range Breakout Trader Pro: 複数注文と自動距離計算による革新的な取引戦略
概要
Range Breakout Trader ProはMetaTrader 5用の現代的な取引戦略で、価格レンジのブレイクアウトを自動注文配置と管理を活用して専門的に扱います。この高度なエキスパートアドバイザーは、レンジブレイクアウト戦略を最大限の自動化で効果的に適用したいトレーダー向けに作成されています。このアドバイザーは様々な市場条件とリスク管理パラメーターを考慮して注文を出すため、主要な通貨ペア、金、原油、暗号通貨でのアクティブな取引に最適なツールとなっています。
主な機能と利点：
- 多層的な注文配置システム： アドバイザーは市場レンジに基づいて複数の注文を扱い、市場のボラティリティを最大限に活用することができます。
- 自動距離計算： 注文間の距離は現在の市場レンジに基づいて自動的に調整されるか、カスタムフィボナッチ公式に従って設定されます。
- 柔軟なポジションサイズ計算： トレーダーは固定ロット、残高からのパーセンテージ、または証拠金からのパーセンテージなど、注文サイズを計算する最適な方法を選択できます。
- 異なる取引方向の完全サポート： 買いのみ、売りのみ、または両方向での取引が可能です。
- 包括的なリスク管理システム： シンボルごとの最大リスク制限、自動スプレッド制御、証拠金安全性モニタリングを含む、高リスクからの保護メカニズムが組み込まれています。
- 完全にカスタマイズ可能なStop LossとTake Profit： 各取引のStop LossとTake Profitレベルの設定に、スリッページからの保護のための追加バッファーがあります。
- 高度なトレイリングストップとブレークイーブン機能： トレイリングストップを有効にし、一定の利益に達したときにポジションを自動的にブレークイーブンレベルに移動させることができます。
- 動的なレンジ更新： 取引日中に市場レンジデータを自動更新し、価格動向を予測するために前の期間の情報を使用します。
- 幅広い取引商品のサポート： EURUSD、GBPUSD、USDJPYなどの人気通貨ペア、貴金属（XAUUSD）、原油（WTIとBrent）、および暗号通貨（BTCUSD、ETHUSDなど）との最適な連携。
アドバイザー設定の詳細説明
レンジパラメーター
- UseTodayRange（今日のレンジを使用）： 有効（true）の場合、アドバイザーは現在の取引日のレンジを使用します。無効（false）の場合、前日のレンジが使用されます。
- OrderOffset（初期注文オフセット）： 初期注文を設定するために、レンジのHigh/Lowからのポイント単位のオフセットを定義します。大きなオフセットは誤ったトリガーの可能性を減らしますが、動きの一部を逃す可能性があります。
- ContinuousUpdate（継続的なレンジ更新）： 有効（true）の場合、アドバイザーは取引日中にレンジデータを常に更新し、変化する市場条件にストラテジーをより適応させます。
- MinimumRangeSize（最小レンジサイズ）： ストラテジーを有効にするために必要なポイント単位の最小レンジサイズ。ボラティリティの低い狭い市場での取引を避けるのに役立ちます。
- SignificantRangePct（重要なレンジ変化の割合）： 注文を再計算するためにレンジがどれだけ変化する必要があるかを決定するパーセンテージ値。重要でない変化での頻繁な再計算から保護します。
- MinRangeChangePoints（ポイント単位の最小レンジ変化）： パーセンテージ変化に加えて、注文を再計算するために必要な絶対的なレンジ変化値。
複数注文設定
- MaxBuyOrders（最大買い注文数）： 同時買い注文の最大数を制限し、全体のリスクを管理するのに役立ちます。
- MaxSellOrders（最大売り注文数）： 同時売り注文の最大数を定義します。
- DistanceMode（距離計算モード）： 連続した注文間の距離を決定する方法：
- DIST_FIXED： すべての注文に固定距離
- DIST_AUTO： レンジサイズに基づく自動計算
- DIST_FIBONACCI： 距離を増加させるためのフィボナッチ数列の使用
- FixedDistance（固定距離）： DIST_FIXEDモードを選択した場合の注文間のポイント単位の距離値。
- RangeMultiplier（レンジ乗数）： DIST_AUTOモードでの注文間の距離を計算するための係数（例：0.3はレンジサイズの30％を意味します）。
- PreserveUnfilled（未執行注文の保存）： 有効（true）の場合、未執行注文は翌日まで保存されます。無効（false）の場合、日が変わると全ての注文が削除されます。
- ForceRecalcOnNewDay（新しい日に強制再計算）： 新しい取引日の開始時に注文の強制再計算と配置を行います。
- OrderExpirationHours（注文有効期限（時間））： 未執行注文が自動的に削除されるまでの時間（0 = GTC、時間制限なし）。
リスク管理
- LotMethod（ロット計算方法）： ポジションサイズの計算方法を定義します：
- LOT_FIXED： 固定ロットサイズ
- LOT_RISK： 残高からのリスク率に基づく計算
- LOT_EQUITY： 証拠金からのリスク率に基づく計算
- LOT_DYNAMIC： 利用可能証拠金を考慮した動的計算
- FixedLotSize（固定ロットサイズ）： LOT_FIXED方法を選択した場合に使用されるロット値。
- RiskPercent（リスク率）： LOT_RISKまたはLOT_EQUITY方法を使用する際に、各取引でトレーダーがリスクを取る意思のある残高/証拠金のパーセンテージ。
- MaxRiskPerSymbol（シンボルごとの最大リスク）： 一つの取引商品に対するすべての取引の最大リスク率の制限。
- MaxSpread（最大スプレッド）： 注文を開くために許容される最大スプレッド（ポイント単位）。高ボラティリティと拡大スプレッドの条件下での取引から保護します。
- MarginSafetyPercent（証拠金安全率）： すべての注文配置後に残っている必要がある利用可能証拠金の余裕を定義します（例：200％は利用可能証拠金の半分だけが使用されることを意味します）。
Stop LossとTake Profit
- StopLoss（ストップロス）： ポイント単位のストップロス値（0 = 無効）。
- TakeProfit（テイクプロフィット）： ポイント単位のテイクプロフィット値（0 = 無効）。
- StopLevelBuffer（ストップレベル追加バッファー）： ブローカーの最小ストップレベルに追加距離を加え、ストップが近すぎる場合のエラーを防止します。
ポジション管理
- UseTrailing（トレイリングストップを使用）： トレイリングストップ機能を有効/無効にします。
- TrailingStart（トレイリング開始）： トレイリングストップが有効になるポイント単位の利益。
- TrailingDistance（トレイリング距離）： 現在価格からトレイリングストップまでのポイント単位の距離。
- TrailingStep（トレイリングステップ）： トレイリングストップを移動させるための価格の最小変化（ポイント単位）。
- UseBreakEven（ブレークイーブンを使用）： ポジションをブレークイーブンに移動させる機能を有効/無効にします。
- BreakEvenStart（ブレークイーブン開始）： ポジションがブレークイーブンに移動されるポイント単位の利益。
- BreakEvenOffset（ブレークイーブンオフセット）： ブレークイーブンに移動する際の利益ポイント数（0 = エントリーポイント）。
取引方向
- TradeDirection（取引方向）： 許可される取引方向を定義します：
- DIR_BOTH： 両方向での取引
- DIR_BUY： 買い注文のみ
- DIR_SELL： 売り注文のみ
視覚設定
- ShowPanel（パネル表示）： アドバイザーの現在のパラメーターを表示する情報パネルを表示します。
- ShowProfitStats（利益統計の表示）： 日、週、月単位の利益統計を表示します。
- ShowRangeLines（レンジライン表示）： チャート上にレンジのHighとLowラインを表示します。
- ShowOrderLevels（注文レベル表示）： チャート上に配置された注文のレベルを表示します。
- ShowTradeHistory（取引履歴表示）： チャート上に取引履歴を表示します。
- HighRangeColor（上部レンジライン色）： レンジHighラインの色。
- LowRangeColor（下部レンジライン色）： レンジLowラインの色。
- BuyColor（買い色）： 買い注文の表示色。
- SellColor（売り色）： 売り注文の表示色。
- TradeFontSize（取引フォントサイズ）： 取引情報を表示するためのフォントサイズ。
パネル設定
- PanelBackColor（パネル背景色）： 情報パネルの背景色。
- PanelTextColor（パネルテキスト色）： 情報パネルのテキスト色。
- PanelEditColor（パネル入力フィールド色）： パネル上の入力フィールドの背景色。
ログ設定
- LoggingLevel（ログレベル）： ジャーナルメッセージの詳細度を定義します：
- LOG_NONE： ログなし
- LOG_ERRORS： エラーのみ
- LOG_IMPORTANT： 重要なイベントとエラー
- LOG_ALL： すべてのイベント
- LogThrottleSeconds（ログ間の最小秒数）： ログがオーバーフローするのを防ぐために、同様のジャーナルメッセージ間の最小間隔。
一般設定
- MagicNumber（マジックナンバー）： このアドバイザーによって開かれるすべての注文の一意の識別子。
- TradeComment（取引コメント）： すべての取引に追加されるテキストコメント。
- Max_Orders_Per_Symbol（シンボルごとの最大注文数）： 一つの取引商品に対する注文の総最大数。
- MaxOrderRetries（最大再試行回数）： 失敗した場合の注文配置の再試行回数。
推奨取引商品：
- 通貨ペア： EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD、NZDUSDなどの主要ペアとクロスペア。
- 貴金属： XAUUSD（金）、XAGUSD（銀）。
- 原油： WTIとBrent。
- 暗号通貨： Bitcoin（BTCUSD）、Ethereum（ETHUSD）その他の主要暗号通貨。
Range Breakout Trader Proの利点
Range Breakout Trader Proは、複数注文とリスク管理パラメーターの精密な調整でレンジブレイクアウト戦略を効果的に実装できる強力で柔軟な取引ツールです。このアドバイザーは、人気通貨ペア、貴金属市場、原油、さらに暗号通貨での取引に理想的です。
このアドバイザーを使用することで、以下の可能性を得られます：
- 価格レンジブレイクアウトの検索と実行プロセスを自動化
- 資本管理戦略に応じたポジションサイズの最適化
- トレイリングストップとブレークイーブンを使用して開いているポジションを効果的に管理
- チャートとコントロールパネルで重要な情報を視覚化
- リアルタイムで主要な取引パラメーターを制御
Range Breakout Trader Proで取引効率を向上させましょう — 価格レンジブレイクアウト戦略の自動化と最適化を目指すトレーダーのためのプロフェッショナルソリューションです！