Range Breakout Trader Pro

Range Breakout Trader Pro: 複数注文と自動距離計算による革新的な取引戦略

概要

Range Breakout Trader ProはMetaTrader 5用の現代的な取引戦略で、価格レンジのブレイクアウトを自動注文配置と管理を活用して専門的に扱います。この高度なエキスパートアドバイザーは、レンジブレイクアウト戦略を最大限の自動化で効果的に適用したいトレーダー向けに作成されています。このアドバイザーは様々な市場条件とリスク管理パラメーターを考慮して注文を出すため、主要な通貨ペア、金、原油、暗号通貨でのアクティブな取引に最適なツールとなっています。

主な機能と利点：

  • 多層的な注文配置システム： アドバイザーは市場レンジに基づいて複数の注文を扱い、市場のボラティリティを最大限に活用することができます。
  • 自動距離計算： 注文間の距離は現在の市場レンジに基づいて自動的に調整されるか、カスタムフィボナッチ公式に従って設定されます。
  • 柔軟なポジションサイズ計算： トレーダーは固定ロット、残高からのパーセンテージ、または証拠金からのパーセンテージなど、注文サイズを計算する最適な方法を選択できます。
  • 異なる取引方向の完全サポート： 買いのみ、売りのみ、または両方向での取引が可能です。
  • 包括的なリスク管理システム： シンボルごとの最大リスク制限、自動スプレッド制御、証拠金安全性モニタリングを含む、高リスクからの保護メカニズムが組み込まれています。
  • 完全にカスタマイズ可能なStop LossとTake Profit： 各取引のStop LossとTake Profitレベルの設定に、スリッページからの保護のための追加バッファーがあります。
  • 高度なトレイリングストップとブレークイーブン機能： トレイリングストップを有効にし、一定の利益に達したときにポジションを自動的にブレークイーブンレベルに移動させることができます。
  • 動的なレンジ更新： 取引日中に市場レンジデータを自動更新し、価格動向を予測するために前の期間の情報を使用します。
  • 幅広い取引商品のサポート： EURUSDGBPUSDUSDJPYなどの人気通貨ペア、貴金属（XAUUSD）、原油（WTIとBrent）、および暗号通貨（BTCUSDETHUSDなど）との最適な連携。

アドバイザー設定の詳細説明

レンジパラメーター

  • UseTodayRange（今日のレンジを使用）： 有効（true）の場合、アドバイザーは現在の取引日のレンジを使用します。無効（false）の場合、前日のレンジが使用されます。
  • OrderOffset（初期注文オフセット）： 初期注文を設定するために、レンジのHigh/Lowからのポイント単位のオフセットを定義します。大きなオフセットは誤ったトリガーの可能性を減らしますが、動きの一部を逃す可能性があります。
  • ContinuousUpdate（継続的なレンジ更新）： 有効（true）の場合、アドバイザーは取引日中にレンジデータを常に更新し、変化する市場条件にストラテジーをより適応させます。
  • MinimumRangeSize（最小レンジサイズ）： ストラテジーを有効にするために必要なポイント単位の最小レンジサイズ。ボラティリティの低い狭い市場での取引を避けるのに役立ちます。
  • SignificantRangePct（重要なレンジ変化の割合）： 注文を再計算するためにレンジがどれだけ変化する必要があるかを決定するパーセンテージ値。重要でない変化での頻繁な再計算から保護します。
  • MinRangeChangePoints（ポイント単位の最小レンジ変化）： パーセンテージ変化に加えて、注文を再計算するために必要な絶対的なレンジ変化値。

複数注文設定

  • MaxBuyOrders（最大買い注文数）： 同時買い注文の最大数を制限し、全体のリスクを管理するのに役立ちます。
  • MaxSellOrders（最大売り注文数）： 同時売り注文の最大数を定義します。
  • DistanceMode（距離計算モード）： 連続した注文間の距離を決定する方法：
    • DIST_FIXED： すべての注文に固定距離
    • DIST_AUTO： レンジサイズに基づく自動計算
    • DIST_FIBONACCI： 距離を増加させるためのフィボナッチ数列の使用
  • FixedDistance（固定距離）： DIST_FIXEDモードを選択した場合の注文間のポイント単位の距離値。
  • RangeMultiplier（レンジ乗数）： DIST_AUTOモードでの注文間の距離を計算するための係数（例：0.3はレンジサイズの30％を意味します）。
  • PreserveUnfilled（未執行注文の保存）： 有効（true）の場合、未執行注文は翌日まで保存されます。無効（false）の場合、日が変わると全ての注文が削除されます。
  • ForceRecalcOnNewDay（新しい日に強制再計算）： 新しい取引日の開始時に注文の強制再計算と配置を行います。
  • OrderExpirationHours（注文有効期限（時間））： 未執行注文が自動的に削除されるまでの時間（0 = GTC、時間制限なし）。

リスク管理

  • LotMethod（ロット計算方法）： ポジションサイズの計算方法を定義します：
    • LOT_FIXED： 固定ロットサイズ
    • LOT_RISK： 残高からのリスク率に基づく計算
    • LOT_EQUITY： 証拠金からのリスク率に基づく計算
    • LOT_DYNAMIC： 利用可能証拠金を考慮した動的計算
  • FixedLotSize（固定ロットサイズ）： LOT_FIXED方法を選択した場合に使用されるロット値。
  • RiskPercent（リスク率）： LOT_RISKまたはLOT_EQUITY方法を使用する際に、各取引でトレーダーがリスクを取る意思のある残高/証拠金のパーセンテージ。
  • MaxRiskPerSymbol（シンボルごとの最大リスク）： 一つの取引商品に対するすべての取引の最大リスク率の制限。
  • MaxSpread（最大スプレッド）： 注文を開くために許容される最大スプレッド（ポイント単位）。高ボラティリティと拡大スプレッドの条件下での取引から保護します。
  • MarginSafetyPercent（証拠金安全率）： すべての注文配置後に残っている必要がある利用可能証拠金の余裕を定義します（例：200％は利用可能証拠金の半分だけが使用されることを意味します）。

Stop LossとTake Profit

  • StopLoss（ストップロス）： ポイント単位のストップロス値（0 = 無効）。
  • TakeProfit（テイクプロフィット）： ポイント単位のテイクプロフィット値（0 = 無効）。
  • StopLevelBuffer（ストップレベル追加バッファー）： ブローカーの最小ストップレベルに追加距離を加え、ストップが近すぎる場合のエラーを防止します。

ポジション管理

  • UseTrailing（トレイリングストップを使用）： トレイリングストップ機能を有効/無効にします。
  • TrailingStart（トレイリング開始）： トレイリングストップが有効になるポイント単位の利益。
  • TrailingDistance（トレイリング距離）： 現在価格からトレイリングストップまでのポイント単位の距離。
  • TrailingStep（トレイリングステップ）： トレイリングストップを移動させるための価格の最小変化（ポイント単位）。
  • UseBreakEven（ブレークイーブンを使用）： ポジションをブレークイーブンに移動させる機能を有効/無効にします。
  • BreakEvenStart（ブレークイーブン開始）： ポジションがブレークイーブンに移動されるポイント単位の利益。
  • BreakEvenOffset（ブレークイーブンオフセット）： ブレークイーブンに移動する際の利益ポイント数（0 = エントリーポイント）。

取引方向

  • TradeDirection（取引方向）： 許可される取引方向を定義します：
    • DIR_BOTH： 両方向での取引
    • DIR_BUY： 買い注文のみ
    • DIR_SELL： 売り注文のみ

視覚設定

  • ShowPanel（パネル表示）： アドバイザーの現在のパラメーターを表示する情報パネルを表示します。
  • ShowProfitStats（利益統計の表示）： 日、週、月単位の利益統計を表示します。
  • ShowRangeLines（レンジライン表示）： チャート上にレンジのHighとLowラインを表示します。
  • ShowOrderLevels（注文レベル表示）： チャート上に配置された注文のレベルを表示します。
  • ShowTradeHistory（取引履歴表示）： チャート上に取引履歴を表示します。
  • HighRangeColor（上部レンジライン色）： レンジHighラインの色。
  • LowRangeColor（下部レンジライン色）： レンジLowラインの色。
  • BuyColor（買い色）： 買い注文の表示色。
  • SellColor（売り色）： 売り注文の表示色。
  • TradeFontSize（取引フォントサイズ）： 取引情報を表示するためのフォントサイズ。

パネル設定

  • PanelBackColor（パネル背景色）： 情報パネルの背景色。
  • PanelTextColor（パネルテキスト色）： 情報パネルのテキスト色。
  • PanelEditColor（パネル入力フィールド色）： パネル上の入力フィールドの背景色。

ログ設定

  • LoggingLevel（ログレベル）： ジャーナルメッセージの詳細度を定義します：
    • LOG_NONE： ログなし
    • LOG_ERRORS： エラーのみ
    • LOG_IMPORTANT： 重要なイベントとエラー
    • LOG_ALL： すべてのイベント
  • LogThrottleSeconds（ログ間の最小秒数）： ログがオーバーフローするのを防ぐために、同様のジャーナルメッセージ間の最小間隔。

一般設定

  • MagicNumber（マジックナンバー）： このアドバイザーによって開かれるすべての注文の一意の識別子。
  • TradeComment（取引コメント）： すべての取引に追加されるテキストコメント。
  • Max_Orders_Per_Symbol（シンボルごとの最大注文数）： 一つの取引商品に対する注文の総最大数。
  • MaxOrderRetries（最大再試行回数）： 失敗した場合の注文配置の再試行回数。

推奨取引商品：

  • 通貨ペア： EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD、NZDUSDなどの主要ペアとクロスペア。
  • 貴金属： XAUUSD（金）、XAGUSD（銀）。
  • 原油： WTIとBrent。
  • 暗号通貨： Bitcoin（BTCUSD）、Ethereum（ETHUSD）その他の主要暗号通貨。

Range Breakout Trader Proの利点

Range Breakout Trader Proは、複数注文とリスク管理パラメーターの精密な調整でレンジブレイクアウト戦略を効果的に実装できる強力で柔軟な取引ツールです。このアドバイザーは、人気通貨ペア、貴金属市場、原油、さらに暗号通貨での取引に理想的です。

このアドバイザーを使用することで、以下の可能性を得られます：

  • 価格レンジブレイクアウトの検索と実行プロセスを自動化
  • 資本管理戦略に応じたポジションサイズの最適化
  • トレイリングストップとブレークイーブンを使用して開いているポジションを効果的に管理
  • チャートとコントロールパネルで重要な情報を視覚化
  • リアルタイムで主要な取引パラメーターを制御

Range Breakout Trader Proで取引効率を向上させましょう — 価格レンジブレイクアウト戦略の自動化と最適化を目指すトレーダーのためのプロフェッショナルソリューションです！

おすすめのプロダクト
Prop Dominus
Abigail Stacey Kimani
エキスパート
**Prop Dominus** — Advanced Artificial Intelligence-Driven Expert Advisor for MetaTrader 5 --- ## **I. Executive Summary** Prop Dominus is a multi-layered, AI-augmented Expert Advisor (EA) designed for the MetaTrader 5 platform. Its foundation is rooted in probabilistic modeling, dynamic inference systems, and advanced market regime recognition. Through a systematic architecture and robust real-time calibration, Prop Dominus seeks to bring structure and coherence to trade decision automatio
News Advisor MT5 Pro
Zakaria Rachid
エキスパート
This Expert Advisor is designed for news trading. This version is the professional version for MT5. The price of this version is going to be 50 USD for a limited number of copies. The Final price is 99 USD. Please find below the MT4 version of the expert: News Advisor MT4 Pro. The main advantage of this expert is that it’s offering backtesting capabilities (something that is not found in most news expert advisors). This ability gives you the opportunity to optimize and test the efficacity, the s
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
エキスパート
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Galaxy MT5
Marta Gonzalez
エキスパート
GALAXY it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. Architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable Independently analyzing the market and making trading decisions   GALAXY     It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      NO INPUT TO SELECT FOR THE TRADER ALL AUTOMATED THIS SYSTEM IS ALWAIS IN THE MARKET IN THE TWO DIRECCTION MAKE WINING CYCLES  GALAXY . It is a 100% automatic system, the system controls both
EA Night Fox Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
エキスパート
The EA uses scalping strategy at night, trading consists of three algorithms and each algorithm works in its own time interval. The EA uses many smart filters to adapt to almost any economic situation. Pending orders are used for the least slippage when trading scalping. The adviser is safe and does not require any settings from the user, just install it on the chart and you are ready. The EA sets a protective stop order, so the trader does not have to worry that the robot will allow significant
Alfred Marshall AI
Nestor Alejandro Chiariello
エキスパート
マーシャル AI - 自動取引の完璧なバランス 金融市場とアルフレッド マーシャルの経済原理を何年にもわたって徹底的に研究した結果、需要と供給の理論とさまざまな市場の相対性理論を最先端の人工知能とこれまでにない手法と融合させた傑作が誕生しました。これは単なる取引システムではありません。AI によって操作および設計された経済分析の進化であり、価値を再定義して利益を急増させます。 マーシャルが考案した価格と需要のバランスをとる手は、市場パターンをリアルタイムで解読する高度なニューラル ネットワークによって実現しました。数十年にわたる履歴データでトレーニングされたマーシャル AI は、隠れた機会を検出し、人間にはかなわない精度で戦略を調整し、非効率性を具体的な利益に変えます。 コアテクノロジー: 専用サーバーでホストされている当社の AI は、1 秒あたり数百万のデータを処理し、次のことを分析します: グローバル セッションでのブレイクアウト パターン スマートなボラティリティ動作 トレンド継続構造 高度なボリューム分析 金融商品間の相関関係 これらすべては、これまでに
Momentum Monster
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
1 (1)
エキスパート
This EA is based on momentum strategy.  It passed 10 years backtest without huge dropdown and profitable. From today your money does not sleep and rise every week. Advantage:    - Always trade with stoploss   - Stable   - No grid martingale   - No scalper  We recommend with following settings.   Symbol : US100   Period : 1H   UseDynamicStoplose: true Lot: recommend following rule:    100usd  - 0.01 lots   1000usd - 0.1 lots or lower   2000usd - 0.2 lots or lower    10000usd - 1 lots or lower We
Space Cake MT5
Murad Nagiev
エキスパート
革新的なトレーディング製品 Space Cake をご紹介します。 この製品は、効率を高めリスクを抑えたい経験豊富なトレーダーや投資家のために設計されました。 独自の機能と特長により、あなたのトレーディング活動に欠かせないアシスタントとなるでしょう。 マーチンゲールなし、グリッドなし、高リスク戦略なし。 MT4バージョン - こちらをクリック 主なメリット： 特定の低ボラティリティ時間帯のみで取引を行い、リスクを最小限に抑えつつ利益を最大化。 通貨ペアのみを対象とし、安定した予測可能な結果を実現。 低ドローダウンで、長期投資にも最適。 常にストップロスとテイクプロフィットを設定し、資本を保護し損失を抑制。 夜間（GMT+3）に取引を行うため、ポジションの持ち越しが頻繁に発生。 リスク管理機能を搭載し、固定ロットの選択も可能で柔軟性を確保。 個人アカウント向けの推奨事項： スワップフリーでスプレッドが5以下のブローカーを選択。 ポジション切り替え時にスプレッドが大きく拡大するブローカーは避ける。 4つのチャートで運用する場合、リスクを個別に計算可能。推奨リスクはペアごとに5%。 プロップ
Wick Sniper Reversal Pro
Anuoluwapo Oluwatobi Ayeni
5 (1)
エキスパート
WickSniper Reversal Pro EA - Automated Inside Bar Breakout Trading Transform Your Trading with Professional Automation WickSniper Reversal Pro EA is the automated version of our highly successful WickSniper Pro indicator (1000+ downloads). This powerful Expert Advisor automatically detects and trades inside bar breakout patterns, eliminating the need for manual monitoring while maintaining the same proven strategy. Key Features Advanced Pattern Recognition - Inside Bar Detection: Au
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
エキスパート
/   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined
Martingale EA Trading Forex
Ba Tinh Ho
エキスパート
IKAN MFX 金融市場の変動の激しい世界では、最良の取引機会を見つけ、リスクを最小限に抑えることはすべての投資家にとって常に大きな課題です。そこで私たちは、先進的な自動取引システムであるIKAN（Intelligent Knowledge Automated Navigator）を開発しました。 IKANは単なるツールではなく、人工知能と長年の取引経験の完璧な組み合わせです。IKANは毎秒何百万ものデータポイントを分析し、市場のトレンドを特定し、価格の動きを予測し、正確な取引決定を行うことができます。 広大な金融の海を航行する船をイメージしてください。IKANは嵐の波を乗り越え、危険な暗礁を避け、目的地に安全に到達するのを助ける先進的なナビゲーションシステムです。 IKANを使えば、単なる取引ではなく、自信と安心感を持って取引ができます。IKANをあなたの金融市場攻略の旅の信頼できる仲間にしてください。 IKAN MFXは、EURUSD、GBPUSD、USDCAD、NZDUSD、AUDCAD、AUDUSD、AUDNZD、EURGBP、EURCAD、GBPCADなどの人気通貨ペアで効
Halley s comet MT5
Marta Gonzalez
エキスパート
Halley´s comet   it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of Independently analyzing the market and making trading decisions  Halley´s comet             It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.     Halley´s comet   . It is a 100% automatic system,  The system is self-sufficient, performing all the work.     Is a revolution in the  customization of the trading.
MagicCrossOverEA
Sahib Ul Ahsan
エキスパート
MagicCrossOverEA – Smarter Trend Trading with Powerful Control MagicCrossOverEA is a fully automated trading system built on the time-tested 2 Moving Average crossover strategy , reimagined with modern smart features for today’s markets. Designed for traders who demand both precision and flexibility , this EA intelligently detects trend shifts, confirms entries using higher timeframe filters, and enhances accuracy with optional pullback validation. This is more than just a crossover bot— it’s a
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
エキスパート
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Early Retirement MT5
Jesper Christensen
4.5 (6)
エキスパート
After years of perfecting breakout trading strategies I am ready to share my latest development. A breakout system that uses machine learning (ML) to constantly adapt to the current market behavior and scan for the highest probability setups.  Breakout trading is a tried and tested strategy, but as anything in trading, it does come with several challanges. The challenge as a manual trader is to locate the correct swing points, where the probability of a break out is the highest. It is subjectiv
Animus
Arismario Verissimo Neves
エキスパート
Robô Animus. Animus é um robô para day trade em mini índice Bovespa. Sua estratégia funciona exclusivamente no ativo WIN, apresentando uma ótima sequência de ganhos com suas duas operações diárias. - Negociação no ativo Mini Índice (WIN) na BM&F BOVESPA; - Operações 100% day trade; - O robô vai completamente configurado com os parâmetros da estratégia, pronto para realizar as operações diárias. ATENÇÃO: Tipo de conta: [x] Netting, [ ] Hedge. Ativar o horário de funcionamento nos "Parâmetros de
Jupiter Mt5
Marta Gonzalez
エキスパート
JUPITER  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of Independently analyzing the market and making trading decisions JUPITER          It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      JUPITER  . It is a 100% automatic system,  The system is self-sufficient, performing all the work.     Is a revolution in the  customization of the trading. You can download the dem
Crazy Whale
Mr Numsin Ketchaisri
エキスパート
CRAZY WHALE MT5 — fully automated grid trading. The EA that survives the storm and conquers the trend. Why Traders Choose Crazy Whale Super Grid Intelligence — Positions, hedges, clears, rebalances and lot automatically. You trade — it thinks, reacts, and adapts. Trend Hunter — Reads Market Structure in real time to follow the whales, not the crowd. Risk Customization — Choose your aggression level and auto-scaled lot size. Plug & Play Simplicity — No setup headaches. Attach, run, and watch
FREE
Trend WDO B3
JETINVEST
5 (1)
エキスパート
Trend WDO B3は、MT5プラットフォーム用に作成され、ブラジルのB3でMINI DOLAR INDEX（WDO）と連携するように最適化されたプロの取引システムです。. システムは、いくつかの時間枠（1M、5M、15M、30M、H1、H4、D1）でファジー論理を使用して価格トレンドを識別し、行われた計算に従って各時間枠で重みを適用します。 トレンドを特定した後、システムは平均ボラティリティに従ってストップ注文（買いまたは売り）を配置し、ポジションが開かれると、EAは常に利益を最大化することを目指してトレーリングストップを介して取引を行います. 主な特徴 マーチンゲールを使用しません グリッドを使用しません ファジーアルゴリズムによって計算された傾向をグラフに表示します 任意の時間枠で動作します 設定可能な稼働時間 構成可能なオープニングGAPコントロール 構成可能なロット拡張動的モード 4つの構成可能なトレーリングストップレベル 製品マニュアルとビデオを含むブログにアクセスして、詳細と情報を確認してください:  https://www.mql5.com/pt/blogs/p
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
エキスパート
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Breakout Trend Lines EA
Alexander Nikolaev
3 (1)
エキスパート
This EA trades when the trend line, or high (low) price is broken. Trend lines and extremes are found by the specified parameters. In addition to trading, it also displays these lines on the chart. A trade occurs when the price goes outside the line and the candlestick closes. Also, the advisor may not trade if the market has low volatility, or other filters do not allow it to do so in order to cut off non-profit trades. It can set a stop loss in a parabolic pattern, or use a simple trailing st
FVG Pattern Breakout
VALU VENTURES LTD
エキスパート
FVG Pattern Breakout - Fair Value Gap Breakout EA Professional Forex Trading Expert Advisor for MetaTrader 5 Description The Fair Value Gap Breakout EA is an advanced algorithmic trading system that identifies and trades Fair Value Gaps (FVGs) formed during the Asian trading session. This sophisticated EA combines institutional trading concepts with precise market structure analysis to capture high-probability trading opportunities. Key Features Fair Value Gap Detection Automatically identifies
AI Trend Scalper
Kam Yuk Wong
エキスパート
The gold market, or XAU/USD, is known for its dynamic nature and significant price fluctuations, making it both a rewarding and challenging asset for traders. To navigate such volatility successfully, traders need a solution that emphasizes accuracy, risk management, and adaptability. This EA specifically designed to meet these demands by leveraging sophisticated AI algorithms to provide traders with an advanced tool for trading gold and also other currency pairs (e.g. USDJPY) and indices (e.g.
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
エキスパート
Hamster Scalpingは、マーチンゲールを使用しない完全に自動化された取引アドバイザーです。夜のスキャルピング戦略。 RSIインジケーターとATRフィルターが入力として使用されます。アドバイザには、ヘッジ口座タイプが必要です。 実際の作業の監視、およびその他の開発については、https：// www.mql5.com/en/users/mechanic/sellerを参照してください 。 一般的な推奨事項 最小デポジット$ 100、最小スプレッドのECNアカウントを使用し、eurusd M5 gmt +3のデフォルト設定。 入力パラメータ EAは、4桁と5桁の両方の引用符で機能します。入力パラメータでは、5文字の値をポイントで示し、すべてを4文字で自動的に再計算します。 NewCycle-モードがオンの場合、アドバイザーは停止せずに動作します。モードがオフの場合、一連の取引の完了後、アドバイザーは新しい注文を開きません。 期間インジケーター1-最初のインジケーターの期間。 アップレベル-アドバイザーが売りを開始する最初のインジケーターの上位レベル。 ダウンレベル
Kaneda Range Breakout
Shanmugam Udhaya
エキスパート
Kaneda Range Breakout Expert Advisor – Precision and Profits on USD/JPY & CAD/JPY We’ve all seen them—AI trading bots that promise unrealistic profits and sell for thousands of dollars, only to fail in live markets. If something seems too good to be true, it probably is. These so-called "AI bots" don’t trade profitably—they profit by selling false hope to unsuspecting traders. Enter Kaneda Range Breakout EA—an honest, rule-based breakout strategy designed for serious traders who value transpare
EurUsd London Breakout Pro
Morgana Brol Mendonca
エキスパート
EURUSD London Breakout Pro 高度な人工知能ツールのサポートを受けて開発された EURUSD London Breakout Pro は、速度と安定性を最適化したクリーンで効率的なコードを提供します。 本エキスパートアドバイザーは、機関投資家レベルのリスク管理フレームワークを適用し、マーチンゲール、グリッドアベレージング、制御されていないヘッジなどの高リスク戦略を回避します。 精度と安全性を求めるトレーダーのために設計された本システムは、実証済みのロンドンセッション・ブレイクアウトコンセプトと強力なエントリーフィルターを組み合わせています： EMA200 (H4) による方向バイアス ADX(14) による市場の強さ測定 MACD(12,26,9) によるモメンタム整合性の確認 RSI(14) による買われ過ぎ／売られ過ぎ保護 ATR(14) による適応型バッファと動的ストップロス設定 量より質を重視し、EURUSD London Breakout Pro は、FX市場で最も流動性の高い時間帯において高確率の値動きを捉えることを目指し、一貫した執行と堅固な
FREE
Hubble MT5
Marta Gonzalez
エキスパート
HUBBLE  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of Independently analyzing the market and making trading decisions  HUBBLE  It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      HUBBLE  It is a 100% automatic system,  The system is self-sufficient, performing all the work.     Is a revolution in the  customization of the trading. You can download the demo and test it
Voyager MT5
Marta Gonzalez
エキスパート
Voyager    it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of Independently analyzing the market and making trading decisions  Voyager   have  10 neural net working in parallel. Voyager            It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      Voyager . It is a 100% automatic system,  The system is self-sufficient, performing all the work.     Is a revolution in the  cu
Sputnik MT5
Marta Gonzalez
エキスパート
Sputnik  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of Independently analyzing the market and making trading decisions   Sputnik   It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      Sputnik   is a plug and play system   Sputnik   It is a 100% automatic system,  The system is self-sufficient, performing all the work.       You can download the demo and test it yourself
Vostok MT5
Marta Gonzalez
エキスパート
Vostok MT5  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions   Vostok MT5  Have a neural net to used the correct algoritm in the correct market situation   Vostok MT5       It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.        Vostok MT5   is a plug and play system Vostok MT5   It is a 100% automatic system, 
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.67 (39)
エキスパート
AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要!購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください: リソース 説明 AOTの取引頻度について ボットが毎日取引しない理由 AOTボットの設定方法 ステップバイステップのインストールガイド Set files AOT MT5は、 AIセンチメント分析 と 適応最適化アルゴリズム を搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。 AI駆動技術 静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れた
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (22)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
エキスパート
特 別価格  $109  (通常価格: $365) 。 セットアップと使用ガイド :  ABS Channel 。 リアルタイム監視:   ABS Signal 。  ライブシグナルのセットアップファイル 基本セットアップファイル ABS EAとは? ABS EAは、H1時間足の XAUUSD(ゴールド) 専用に開発されたプロフェッショナルな取引ロボットです。 マーチンゲールシステム に基づいており、 組み込みのリスク管理機能 により. 初心者から経験豊富なトレーダー向けに設計されたABS EAは、セットアップが簡単で、完全自動化されており、さまざまな取引スタイルに合わせてカスタマイズ可能です。 主な機能 ユーザー定義の安全設定を備えたマーチンゲール戦略 柔軟なロット管理:固定ロットまたは自動ロット 選択した閾値で取引を一時停止する最大ドローダウン制限 簡単なセットアップ:チャートに添付し、設定を構成して取引 技術仕様 シンボル: XAUUSD 時間足: H1 最低入金額: $300 推奨入金額: $1,000 口座タイプ: ECN / Raw Spread レバレッジ:
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (8)
エキスパート
X Fusion AI — ニューラル適応型ハイブリッド取引システム 期間限定割引。残り7件（全20件）— まもなく完売。 現在の特別価格は149ドルで、まもなく999ドルに戻ります。 動作デモ 実運用パフォーマンス ご購入後、推奨パラメータ、使用方法、注意事項、運用のコツなどの情報を受け取るために、必ず私たちにプライベートメッセージをお送りください。 ご支援いただき、誠にありがとうございます。 1. 概要 X Fusion AI は、従来の取引ロジックとニューラル風の適応メカニズムを組み合わせた自動売買システムです。 本システムは価格を予測することを目的とせず、市場環境の変化を分析し、それに応じて内部ロジックを調整します。 主な特徴は以下の通りです： 多様な市場環境への適応 市場条件の変化に対する安定した動作 ドローダウン管理の強化 ノイズや低品質シグナルのフィルタリング 本システムは、市場の流れを評価し、構造変化に応じて反応することに重点を置いています。 2. 実績参照（MQL5 内部シグナル） 以下の MQL5 シグナルで運用状況を確認できます： メインシグナル： https:
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD（ゴールド） 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 このEAは、エントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAの核となるロジックは、特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによって開かれるすべての取引は、事前に定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   アナウンスチャンネル  | セットファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します。 戦略 1 (M30):   この戦略は、定義された弱気パターンの後に続く潜在的な強気反転シグナルを識別するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
4 (3)
エキスパート
世界初のゴールドとビットコイン間の公開裁定アルゴリズム！ 毎日セール開催中！ ライブシグナル -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: 時間の経過とともに推奨されるブローカー：   IC Markets 取引ペア:   XAUUSD、BTCUSD 添付ファイルのシンボル:   XAUUSD H1 取引した通貨ペアが 「Market Watch」 ウィンドウに追加されていることを必ず確認してください。 口座タイプ: ECN/ロースプレッド プレフィックス設定: ブローカーがシンボルプレフィックス付きの通貨ペアを持っている場合、例えば - XAUUSD   _i 次に設定にプレフィックスを入力します：   「   _   i」 金 vs ビットコイン裁定取引: これは、これらの資産間の価格差を利用する戦略ですが、通常は直接取引されるペアではなく、競合する「安全資産」として機能します。トレーダーは、市場の不確実性やトレンド反転の時期に、金がビットコインに対して割安になる（またはその逆）のを狙い、より安価な資産を購入し、より高値で売却
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
エキスパート
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
エキスパート
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
作者のその他のプロダクト
Golden Eagle Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
エキスパート
Golden Eagle Pro EA 概要 Golden Eagle Pro EA  MetaTrader 5プラットフォーム用の強力な自動トレーディングアドバイザーで、複数のインジケーターとマルチタイムフレーム分析（D1のMA、M30のATR、M5のFractals）を組み合わせて使用します。このアドバイザーにはリスク管理のための柔軟な設定（固定ロット、残高に対するパーセント、リスクレベルの選択）や、トレーリングストップおよびブレークイーブン機能が組み込まれています。このプログラムはテストに成功し、金の先物およびXAU/USDペアでの取引に推奨されています。アドバイザーは非常に柔軟で、さまざまな金融商品とタイムフレームで取引でき、市場の状況に応じてパラメーターを最適化することができます。 限定オファー! Golden Eagle Pro EA  は特別価格で提供されています： • 最初の10件の購入 — 30 USD • 次の10件の購入 — 65 USD • 最終価格 — 1000 USD 注意：各段階で利用できるライセンスの数には制限があります！ 1. 全体的なコンセプトと
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
エキスパート
HMA Scalper Pro EA     は、人気の通貨ペア（EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、AUD/USD、USD/CAD）、金（XAU/USD）、原油（Brent、WTI）、および暗号通貨（BTC、ETH、LTCなど）といった需要の高い金融商品でのアクティブトレードを目的とした多機能ロボットです。 本アルゴリズムの中核には、従来の移動平均（Moving Average）と比較してより明確なシグナルを提供する改良版のHull Moving Average (HMA) が採用されています。アドバイザーは短期的な価格変動に柔軟に対応し、グリッド方式のオーダー設置と高度なリスク管理ツールを活用します。組み込みのビジュアル・パネルにより、取引パラメータの設定および管理が簡素化されています。 HMA Scalper Pro EA   の主な機能と目的 スキャルピング手法 短期的な価格変動に焦点を当て、迅速にエントリーとエグジットの可能性を見極めます。 グリッド方式 価格が逆行した場合に、設定したステップごとに追加オーダーを開き、より有利な平均エントリーポイントを得ること
Renko Trading Bot EA
Vladimir Shumikhin
エキスパート
Renko Trading Bot EA – MetaTrader 5 用レンコチャート自動売買アドバイザー 概要 Renko Trading Bot EA は、20 世紀初頭に日本人トレーダーによって紹介された「レンコチャート手法」に基づく、プロフェッショナルな自動売買ソリューションです。本 EA は、レンコ波動パターンを高精度で識別・売買し、レンコブリック（価格レンジ）を基準とした価格アクション理論を最大限に活用した堅牢なトレーディング環境を提供します。 Renko Trading Bot EA は、価格の「重要な動き」だけを表示する独自のチャート構築方式を採用しており、市場ノイズや時間要素を完全に排除します。明確なエントリーシグナルと最適化されたリスク管理を要求するトレーダーに最適なアルゴリズムです。 レンコ分析システムには、トレンド方向、現在のブリックレベル、主要な反転レベルを動的に追跡するアルゴリズムが搭載されており、あらゆる金融市場で高い精度を実現します。 主な特徴 • 高度なレンコパターン認識 – BrickSize（ブリックサイズ）と ReversalBricks（反転
Stochastic Gold Scalper
Vladimir Shumikhin
5 (1)
エキスパート
Stochastic Gold Scalper — 正確なスキャルピングのための自動アドバイザー Stochastic Gold Scalperは、MetaTrader 5プラットフォーム向けのプロフェッショナルな自動アドバイザーで、ローソク足パターンの分析とStochasticオシレーターを用いた信号のフィルタリングを組み合わせています。このアプローチにより、最も正確なエントリーポイントを特定し、リスクを最小限に抑え、誤信号を回避することができます。このアドバイザーは、M5のような短いタイムフレームでの取引に最適で、金、通貨ペア、インデックスなどのさまざまな取引ツールで使用できます。 主な利点 ローソク足分析とStochasticフィルターの組み合わせ アドバイザーは、Bullish Engulfing、Bearish Engulfing、Hammer、Dojiなどの主要なローソク足パターンを識別します。すべての信号は、Stochasticオシレーターを通じて追加検証され、誤ったエントリーを排除し、高品質な取引に集中することができます。 柔軟なリスク管理 ユーザーは、固定取引量と
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
エキスパート
エリオット波動 EA アドバイザー (Elliott Wave EA  Advisor) 説明 (Description) Elliott Wave EA はA. メリルによって説明された M & W 波動パターンに基づくプロフェッショナルなトレーディングソリューションです。この強力なエキスパートアドバイザーは高精度で波動形成を識別し取引を行い、トレーダーにエリオット波動理論を活用するための信頼性の高い自動化ソリューションを提供します。 主な特徴 (Key Features) インテリジェントパターン認識 (Intelligent Pattern Recognition) - 高度なアルゴリズムが M & W 波動パターンを卓越した精度で識別 デュアルシグナル技術 (Dual Signal Technology) - 進化シグナルと変異シグナルの両方を取引し、包括的な市場分析を実現 柔軟な取引方向 (Flexible Trading Direction) - 買いのみ、売りのみ、または両方向の取引を選択可能 適応型資金管理 (Adaptive Capital Management) -
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
エキスパート
Golden Scalper EA – MetaTrader 5用のローソク足パターン分析付き自動スキャルピングアドバイザー 説明 Golden Scalper EAは、MetaTrader 5プラットフォーム向けの完全自動化されたアドバイザー（EA）で、高頻度取引やスキャルピングに特化し、最小リスクで最大の効率を追求します。本EAはローソク足パターン分析アルゴリズムと移動平均（MA: Moving Average）による信号フィルタリングを活用し、正確なエントリーポイントを特定します。強力な分析能力と柔軟な設定を兼ね備え、初心者から上級者までのトレーダーに最適なツールです。 11種類の人気ローソク足パターンを自動認識し、MAフィルターで信号を確認することで高精度のエントリーを実現し、誤信号を最小化します。リスク管理システムには最大ドローダウン制御、取引数制限、トレーリングストップ、ブレークイーブン機能が含まれ、資金を保護します。 主な機能 11種類のローソク足パターン分析 Bullish Engulfing（強気包み足）、Bearish Engulfing（弱気包み足）、Hamme
Smart Super Signals Pro
Vladimir Shumikhin
エキスパート
Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro は MetaTrader 5 向けの多機能自動売買エキスパートアドバイザー（EA）です。主要通貨ペア（EURUSD、GBPUSD、USDJPY など）、貴金属（Gold/XAUUSD）、原油（WTI、Brent）、および暗号通貨（BTCUSD など）に対応しています。本 EA は、「Super Signals（スーパーシグナル）」という仕組みに基づき、選択した時間足での局所的な高値・安値（反転や調整の可能性があるポイント）を認識します。 買いまたは売りのシグナルが発生すると自動的に注文を開き、トレーリングストップやブレイクイーブン、さらに（ヘッジモードの）グリッド機能を使用してポジションを管理することができます。これにより、 Smart Super Signals Pro は、比較的アグレッシブな戦略からより保守的な戦略まで、幅広いスタイルに柔軟に対応可能なツールとなっています。 Key Features（特徴） 主要な金融商品に対応： For
Quantum Forex EA
Vladimir Shumikhin
エキスパート
Quantum Forex EA - マルチインジケーター取引システム 概要 Quantum Forex EAは、4つの人気テクニカルインジケーターの組み合わせを使用して取引判断を行うMetaTrader 5向けのプロフェッショナル取引アドバイザーです。このアドバイザーは、柔軟なパラメータ設定と信頼性の高いリスク管理システムを備えた金融市場での自動取引用に開発されています。 主要機能 マルチインジケーター取引システム 移動平均（MA） - 高速および低速移動平均のクロス分析 RSI（相対強度指数） - 買われすぎ・売られすぎゾーンの特定 MACD - メインラインとシグナルラインのクロス分析 ボリンジャーバンド - バンドの境界からの取引 柔軟なシグナルロジック シグナル確認のためのインジケーター数設定可能（2-4個） すべてのインジケーターの全会一致は不要 インジケーターの部分的合意での取引が可能 プロフェッショナルリスク管理 固定ロット - 一定のポジションサイズでの取引 パーセンテージリスク - 残高のパーセンテージに基づく自動ロット計算 同時ポジションの最大数制御 ポイントお
Strategy Constructor Pro
Vladimir Shumikhin
エキスパート
Strategy Constructor Pro - MetaTrader 5用の複数インジケーター対応ユニバーサル取引戦略ビルダー 説明 Strategy Constructor Pro は、MetaTrader 5プラットフォーム向けの多機能エキスパートアドバイザー(EA)で、広範な技術指標と古典的なローソク足パターンに基づいた取引戦略をカスタマイズして構築する機能を提供します。外国為替とCFD市場での自動売買の現代的要件を考慮して開発され、柔軟なリスク管理と結果最適化のための広範なフィルターを備えています。 このシステムは、すべてのアクティブインジケーターの完全なコンセンサスの原則に基づいた革命的な分析ロジックアーキテクチャを実装しています。限定されたインジケーターセットを使用する従来の取引システムとは異なり、Strategy Constructor Proは、トレーダーが50以上の専門的インジケーターの任意の組み合わせをアクティベートでき、ポジション開設前にすべてのアクティブツールの完全な同意を要求します。この方法論は、すべての矛盾した確認不足のシグナルを除外して、異常に高
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
エキスパート
アドバイザーの説明 Goldix EAは、あらゆる通貨ペアで自動取引を行うように設計されていますが、特に金（XAUUSD）の取引に重点を置いています。その基盤には、 ケルトナーチャネル と EMA （指数移動平均）の組み合わせたロジックが組み込まれており、柔軟なリスク管理設定と組み込みのトラップストップが追加されています。アドバイザーはいつでも動作させることができ、必要に応じて、特別な時間フィルターを使用して特定の時間帯の取引を制限することができます。 1. 主要な機能と動作ロジック 1. ケルトナーチャネルとEMAの組み合わせ - 2つのEMA（高速と低速）と平均範囲（ケルトナーチャネルのロジックに似ています）が使用されます。 - 買いのシグナルは、価格がチャネルの上限を超えて低速EMAより上に位置するときに生成されます。売りのシグナルは、下限をブレイクして低速EMAより下に位置するときに生成されます。 2. ポジション管理 - 組み込みの トラップストップ （トラップストップ）。価格が設定された利益レベルに達すると、ストップロスが引き上げられ、市場反転時に利益を保護するのに役
Grid Master Pro EA
Vladimir Shumikhin
エキスパート
Grid Master Pro – ユニバーサルなグリッドトレーディング用エキスパートアドバイザー Grid Master Pro は、MetaTrader 5 向けの柔軟かつ効率的なエキスパートアドバイザー（Expert Advisor）であり、幅広い金融商品において信頼性の高いグリッドトレーディング（Grid Trading）戦略を実装します。主要通貨ペア（EURUSD、GBPUSD、USDJPY）、貴金属（XAUUSD／ゴールド）、コモディティ（原油：Brent、WTI）、および暗号通貨（BTCUSD、ETHUSD など）で優れたパフォーマンスを示します。本 EA は、使いやすいモニタリングパネルを備え、トレーリングストップやブレイクイーブン（BreakEven）、日次取引回数制限などの拡張リスク管理機能を提供します。 主な利点： グリッド戦略 • 本 EA は、設定された価格レンジ内に自動的に一連の注文（Buy Stop/Sell Stop）を配置します。 • GridStep （グリッド間隔）と NumberOfOrders （注文数）など、柔軟にカスタマイズ可能。 • レ
Pivot Levels Pro EA
Vladimir Shumikhin
1 (1)
エキスパート
Pivot Levels Pro – 多機能なMetaTrader 5用EA Pivot Levels Pro – 多機能なMetaTrader 5用EA Pivot Levels Pro は、MetaTrader 5向けの多機能エキスパートアドバイザー（Expert Advisor）です。Classic、Fibonacci、Camarilla、Woodie、DeMarkなど様々なピボット(Pivot)レベルを自動的に作図し、それに基づいてトレードを行います。本EAは、強力なポジション管理ロジック（グリッドアルゴリズム、トレーリングストップ、ブレイクイーブンへの移動）と、日次・週次・月次および累計損益を表示する分かりやすい統計パネルを兼ね備えています。また、チャート上に矢印やラインの形で過去のトレード履歴を表示する機能も備えています。 このEAは、クラシックおよび最新のピボットレベル算出方法を活用した自動売買を求めるトレーダーに最適です。ヘッジ（hedge）モードとネットティング（netting）モードの両方で動作可能であり、多彩なパラメータを用いて自分のトレードスタイルに合わせた戦
MACD Trader Pro
Vladimir Shumikhin
エキスパート
MACD Trader Pro は、実績のあるMACD戦略と効果的なグリッドトレーディングシステムを統合した革新的なトレーディングアドバイザーです。本アドバイザーは金融市場での自動取引向けに設計されており、GBPUSD通貨ペアで最良のパフォーマンスを発揮しますが、EURUSD、USDJPY、USDCAD、AUDUSD、NZDUSD、USDCHF、EURGBP、EURJPY、GBPJPYなど主要な通貨ペア全般でも成功裏に取引を行います。 本EAの独自性は、市場シグナルのインテリジェントな分析と適応型グリッドオーダーの構築にあり、トレンド相場だけでなくレンジ相場においても利益を最大化します。金（XAUUSD）、銀（XAGUSD）などの貴金属、WTI・ブレント原油、天然ガスなどのエネルギー商品、さらにBTCUSD、ETHUSD、LTCUSDなどの暗号通貨やその他のデジタル資産にも効果的に対応します。システムは複数のフィルターと高度な資金保護アルゴリズムを用いて安定した取引を実現します。 主な特徴と利点 高度なMACD戦略 MACDラインのクロス、ゼロラインのクロス、複合モードなど複数のシグ
Bollinger Bands Trader Pro
Vladimir Shumikhin
エキスパート
Bollinger Bands Trader Pro   は、ボリンジャーバンド（Bollinger Bands）を用いたプロ仕様のグリッドトレード（ネットトレード）向け強力なエキスパートアドバイザー（EA）です。 柔軟なリスクパラメータの設定、ポジション管理の自動化、高度なトレーリングストップ（Trailing Stop）やブレイクイーブン（BreakEven）機能のほか、1日の取引回数制限や収益統計の表示などを組み合わせています。EA はボリンジャーバンドをもとに市場へのエントリーポイントを自動で判断し、グリッド（Grid）オーダーを構築してリスクを管理し、反対のシグナルが出た際には自動で決済を行うことができます。 Bollinger Bands Trader Pro の主な特長 完全なグリッドトレード戦略 (Grid) 設定したステップ (Grid Step) に基づき、トレンド方向（または逆張り）でポジションを追加することが可能。 最大オーダー数 (MaxGridOrders) の柔軟な設定。 新しいグリッドレベルごとにロットサイズを自動的に減少させるオプション (GridRe
ATR Grid Trader Pro
Vladimir Shumikhin
エキスパート
ATR Grid Trader Pro - ボラティリティ分析付き自動グリッド取引アドバイザー（MetaTrader 5用） 概要 ATR Grid Trader Pro は、MetaTrader 5 向けの多機能自動取引アドバイザー（EA）で、革新的なグリッド取引技術と、Average True Range（ATR）に基づく高度なボラティリティ分析を組み合わせています。この強力なトレーディングロボットは、ボラティリティが低い場合に買いポジションを、ボラティリティが高い場合に売りポジションを開きます。また、グリッド取引モードを有効にすると、設定したステップ間隔で追加の注文を配置し、収益性を最大化します。 このEAは市場の変動を効率的に活用し、通貨ペア、貴金属（ゴールド、シルバー）、エネルギー商品（WTI原油、ブレント原油）、暗号通貨（ビットコイン、イーサリアム）など、様々な取引条件に適応します。システムはボラティリティに基づき最適なエントリーポイントを自動で判断し、複数の内蔵保護機能でリスクを管理します。 主な特徴 ATRボラティリティに基づく取引 高度なアルゴリズムが指定のタイムフレ
Gartley Butterfly Pattern EA
Vladimir Shumikhin
エキスパート
Gartley Butterfly Pattern EA 説明 このエキスパートアドバイザー（EA）は、ハーモニックパターンに基づいて自動取引を行います。ハーモニックパターンはテクニカル分析の人気パターンであり、初めにハロルド・マッキンリー・ガートリー（Harold McKinley Gartley）によって提唱され、その後スコット・カーニー（Scott Carney）によって体系化および拡張されました。カーニーはBat、Crab、Shark、Deep Crab、Alternate Batといったパターンも開発しています。 このロボットは以下のパターンを認識し、取引します：Gartley、Butterfly、Bat、Crab、Shark、Cypher、Deep Crab、Alternate Bat、AB=CD、Three Drives。 これらのパターンはフィボナッチレベルを基に形成されており、許容誤差を柔軟に設定可能です。 EAの機能 指定された時間足（例：H1、H4。デフォルトはH3）でチャートをスキャン、 確認されたパターンに基づき、設定されたパラメータで取引を開始、 ポジシ
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信