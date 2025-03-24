Range Breakout Trader Pro
- Experts
- Vladimir Shumikhin
- Versione: 4.0
- Attivazioni: 10
Descrizione
Range Breakout Trader Pro è una strategia di trading moderna per MetaTrader 5, specializzata nell'utilizzo di breakout di range di prezzo con posizionamento e gestione automatica degli ordini. Questo expert advisor avanzato è stato creato per trader che desiderano applicare efficacemente strategie di breakout di range con la massima automazione. L'advisor posiziona ordini tenendo conto di varie condizioni di mercato e parametri di gestione del rischio, rendendolo uno strumento ottimale per il trading attivo sulle principali coppie di valute, oro, petrolio e criptovalute.
Funzioni principali e vantaggi:
- Sistema multilivello di posizionamento degli ordini: L'advisor lavora con più ordini basati sul range di mercato, permettendo di sfruttare al massimo la volatilità del mercato.
- Calcolo automatico delle distanze: La distanza tra gli ordini viene regolata automaticamente in base all'attuale range di mercato o secondo una formula di Fibonacci personalizzabile.
- Calcolo flessibile del volume delle posizioni: Il trader può scegliere il metodo ottimale per calcolare la dimensione dell'ordine, incluso lotto fisso, percentuale del saldo o dell'equity.
- Supporto completo per diverse direzioni di trading: Possibilità di operare solo in acquisto, solo in vendita o in entrambe le direzioni.
- Sistema complesso di gestione del rischio: Meccanismi integrati di protezione contro rischi elevati, inclusa la limitazione del rischio massimo per simbolo, il controllo automatico dello spread e il monitoraggio della sicurezza del margine.
- Stop Loss e Take Profit completamente personalizzabili: Impostazione dei livelli di Stop Loss e Take Profit per ogni operazione con buffer aggiuntivo per la protezione da slippage.
- Funzioni avanzate di Trailing Stop e Pareggio: Possibilità di attivare il trailing stop e il trasferimento automatico della posizione al livello di pareggio al raggiungimento di un profitto predefinito.
- Aggiornamento dinamico dei range: Aggiornamento automatico dei dati sul range di mercato durante la giornata di trading utilizzando informazioni sui periodi precedenti per prevedere i movimenti di prezzo.
- Supporto per un'ampia gamma di strumenti di trading: Funzionamento ottimale con coppie di valute popolari come EURUSD, GBPUSD, USDJPY, metalli preziosi (XAUUSD), petrolio (WTI e Brent), e criptovalute (BTCUSD, ETHUSD e altre).
Descrizione dettagliata delle impostazioni dell'advisor
Parametri di range
- UseTodayRange (Utilizza range del giorno corrente): Quando attivato (true), l'advisor utilizza il range del giorno di trading corrente; se disattivato (false), viene utilizzato il range del giorno precedente.
- OrderOffset (Offset iniziale dell'ordine): Determina la distanza in punti da High/Low del range per impostare l'ordine iniziale. Un offset maggiore riduce la probabilità di falsi segnali, ma può portare a perdere parte del movimento.
- ContinuousUpdate (Aggiornamento continuo del range): Quando attivato (true), l'advisor aggiorna costantemente i dati sul range durante il giorno di trading, rendendo la strategia più adattiva alle mutevoli condizioni di mercato.
- MinimumRangeSize (Dimensione minima del range): Dimensione minima del range in punti necessaria per attivare la strategia. Aiuta a evitare il trading in mercati stretti con bassa volatilità.
- SignificantRangePct (Percentuale di cambiamento significativo del range): Valore percentuale che determina quanto deve cambiare il range per ricalcolare gli ordini. Protegge da frequenti ricalcoli in caso di cambiamenti non significativi.
- MinRangeChangePoints (Cambiamento minimo del range in punti): Valore assoluto del cambiamento di range necessario per ricalcolare gli ordini in aggiunta al cambiamento percentuale.
Impostazioni multi-ordine
- MaxBuyOrders (Numero massimo di ordini di acquisto): Limita il numero massimo di ordini di acquisto simultanei, aiutando a controllare il rischio complessivo.
- MaxSellOrders (Numero massimo di ordini di vendita): Definisce il numero massimo di ordini di vendita simultanei.
- DistanceMode (Modalità di calcolo delle distanze): Metodo per determinare la distanza tra ordini consecutivi:
- DIST_FIXED: Distanza fissa per tutti gli ordini
- DIST_AUTO: Calcolo automatico basato sulla dimensione del range
- DIST_FIBONACCI: Utilizzo della sequenza di Fibonacci per aumentare le distanze
- FixedDistance (Distanza fissa): Valore della distanza tra ordini in punti quando si seleziona la modalità DIST_FIXED.
- RangeMultiplier (Moltiplicatore del range): Coefficiente per calcolare la distanza tra ordini in modalità DIST_AUTO (ad esempio, 0.3 significa 30% della dimensione del range).
- PreserveUnfilled (Conservazione degli ordini non eseguiti): Se attivato (true), gli ordini non eseguiti vengono conservati per il giorno successivo; se disattivato (false), tutti gli ordini vengono eliminati al cambio del giorno.
- ForceRecalcOnNewDay (Ricalcolo forzato in un nuovo giorno): Ricalcolo forzato e posizionamento degli ordini all'inizio di un nuovo giorno di trading.
- OrderExpirationHours (Durata degli ordini in ore): Tempo in ore dopo il quale gli ordini non eseguiti verranno automaticamente eliminati (0 = GTC, senza limite di tempo).
Gestione del rischio
- LotMethod (Metodo di calcolo del lotto): Definisce il metodo per calcolare il volume della posizione:
- LOT_FIXED: Dimensione fissa del lotto
- LOT_RISK: Calcolo basato sulla percentuale di rischio del saldo
- LOT_EQUITY: Calcolo basato sulla percentuale di rischio dell'equity
- LOT_DYNAMIC: Calcolo dinamico considerando il margine libero
- FixedLotSize (Dimensione fissa del lotto): Valore del lotto utilizzato quando si seleziona il metodo LOT_FIXED.
- RiskPercent (Percentuale di rischio): Percentuale del saldo/equity che il trader è disposto a rischiare su ogni operazione quando si utilizzano i metodi LOT_RISK o LOT_EQUITY.
- MaxRiskPerSymbol (Rischio massimo per simbolo): Limitazione della percentuale massima di rischio per tutte le operazioni su un singolo strumento di trading.
- MaxSpread (Spread massimo): Spread massimo consentito in punti per l'apertura degli ordini. Protegge dal trading in condizioni di alta volatilità e spread allargati.
- MarginSafetyPercent (Percentuale di sicurezza del margine): Definisce la riserva di margine libero che deve rimanere dopo il posizionamento di tutti gli ordini (ad esempio, 200% significa che viene utilizzata solo la metà del margine disponibile).
Stop Loss e Take Profit
- StopLoss (Stop Loss): Valore dello stop loss in punti (0 = disattivato).
- TakeProfit (Take Profit): Valore del take profit in punti (0 = disattivato).
- StopLevelBuffer (Buffer aggiuntivo per i livelli di stop): Aggiunge una distanza aggiuntiva ai livelli minimi di stop del broker, per prevenire errori quando si impostano stop troppo ravvicinati.
Gestione delle posizioni
- UseTrailing (Utilizza trailing stop): Attiva/disattiva la funzione di trailing stop.
- TrailingStart (Inizio del trailing): Profitto in punti al quale si attiva il trailing stop.
- TrailingDistance (Distanza del trailing): Distanza in punti dal prezzo attuale al trailing stop.
- TrailingStep (Passo del trailing): Cambiamento minimo di prezzo in punti per spostare il trailing stop.
- UseBreakEven (Utilizza pareggio): Attiva/disattiva la funzione di trasferimento della posizione al pareggio.
- BreakEvenStart (Inizio del pareggio): Profitto in punti al quale la posizione viene trasferita al pareggio.
- BreakEvenOffset (Offset del pareggio): Numero di punti di profitto nel trasferimento al pareggio (0 = punto di entrata).
Direzione di trading
- TradeDirection (Direzione di trading): Definisce le direzioni di trading consentite:
- DIR_BOTH: Trading in entrambe le direzioni
- DIR_BUY: Solo ordini di acquisto
- DIR_SELL: Solo ordini di vendita
Impostazioni visive
- ShowPanel (Mostra pannello): Visualizza un pannello informativo con i parametri attuali dell'advisor.
- ShowProfitStats (Mostra statistiche di profitto): Visualizza statistiche di profitto per giorni, settimane e mesi.
- ShowRangeLines (Mostra linee di range): Visualizza le linee High e Low del range sul grafico.
- ShowOrderLevels (Mostra livelli degli ordini): Visualizza i livelli degli ordini posizionati sul grafico.
- ShowTradeHistory (Mostra cronologia delle operazioni): Visualizza la cronologia delle operazioni sul grafico.
- HighRangeColor (Colore della linea superiore del range): Colore della linea High del range.
- LowRangeColor (Colore della linea inferiore del range): Colore della linea Low del range.
- BuyColor (Colore acquisti): Colore per visualizzare gli ordini di acquisto.
- SellColor (Colore vendite): Colore per visualizzare gli ordini di vendita.
- TradeFontSize (Dimensione del carattere delle operazioni): Dimensione del carattere per visualizzare le informazioni sulle operazioni.
Impostazioni del pannello
- PanelBackColor (Colore di sfondo del pannello): Colore di sfondo del pannello informativo.
- PanelTextColor (Colore del testo del pannello): Colore del testo sul pannello informativo.
- PanelEditColor (Colore dei campi di input del pannello): Colore di sfondo dei campi di input sul pannello.
Impostazioni di logging
- LoggingLevel (Livello di logging): Definisce il dettaglio dei messaggi del registro:
- LOG_NONE: Nessun logging
- LOG_ERRORS: Solo errori
- LOG_IMPORTANT: Eventi importanti ed errori
- LOG_ALL: Tutti gli eventi
- LogThrottleSeconds (Secondi minimi tra i log): Intervallo minimo tra messaggi simili del registro per prevenire l'overflow del log.
Impostazioni generali
- MagicNumber (Numero magico): Identificatore unico per tutti gli ordini aperti da questo advisor.
- TradeComment (Commento alle operazioni): Commento testuale aggiunto a tutte le operazioni.
- Max_Orders_Per_Symbol (Massimo ordini per simbolo): Numero massimo totale di ordini per uno strumento di trading.
- MaxOrderRetries (Numero massimo di tentativi): Numero di tentativi ripetuti di posizionamento dell'ordine in caso di fallimento.
Strumenti di trading consigliati:
- Coppie di valute: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD e altre coppie principali e incrociate.
- Metalli preziosi: XAUUSD (oro), XAGUSD (argento).
- Petrolio: WTI e Brent.
- Criptovalute: Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD) e altre criptovalute principali.
Vantaggi dell'utilizzo di Range Breakout Trader Pro
Range Breakout Trader Pro è uno strumento di trading potente e flessibile che permette di implementare efficacemente la strategia di breakout di range con ordini multipli e regolazione precisa dei parametri di gestione del rischio. L'advisor è ideale per operare sulle coppie di valute popolari, sui mercati dei metalli preziosi, sul petrolio, e anche per lavorare con le criptovalute.
Utilizzando questo advisor, ottieni la possibilità di:
- Automatizzare il processo di ricerca ed esecuzione dei breakout di range di prezzo
- Ottimizzare la dimensione delle posizioni in accordo con la tua strategia di gestione del capitale
- Gestire efficacemente le posizioni aperte utilizzando trailing stop e pareggio
- Visualizzare informazioni importanti sul grafico e nel pannello di controllo
- Controllare i parametri chiave di trading in tempo reale
Migliora l'efficienza del tuo trading con Range Breakout Trader Pro — una soluzione professionale per trader che mirano all'automazione e all'ottimizzazione della strategia di breakout di range di prezzo!