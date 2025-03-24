Range Breakout Trader Pro

Range Breakout Trader Pro: Strategia di trading innovativa con ordini multipli e calcolo automatico delle distanze

Descrizione

Range Breakout Trader Pro è una strategia di trading moderna per MetaTrader 5, specializzata nell'utilizzo di breakout di range di prezzo con posizionamento e gestione automatica degli ordini. Questo expert advisor avanzato è stato creato per trader che desiderano applicare efficacemente strategie di breakout di range con la massima automazione. L'advisor posiziona ordini tenendo conto di varie condizioni di mercato e parametri di gestione del rischio, rendendolo uno strumento ottimale per il trading attivo sulle principali coppie di valute, oro, petrolio e criptovalute.

Funzioni principali e vantaggi:

  • Sistema multilivello di posizionamento degli ordini: L'advisor lavora con più ordini basati sul range di mercato, permettendo di sfruttare al massimo la volatilità del mercato.
  • Calcolo automatico delle distanze: La distanza tra gli ordini viene regolata automaticamente in base all'attuale range di mercato o secondo una formula di Fibonacci personalizzabile.
  • Calcolo flessibile del volume delle posizioni: Il trader può scegliere il metodo ottimale per calcolare la dimensione dell'ordine, incluso lotto fisso, percentuale del saldo o dell'equity.
  • Supporto completo per diverse direzioni di trading: Possibilità di operare solo in acquisto, solo in vendita o in entrambe le direzioni.
  • Sistema complesso di gestione del rischio: Meccanismi integrati di protezione contro rischi elevati, inclusa la limitazione del rischio massimo per simbolo, il controllo automatico dello spread e il monitoraggio della sicurezza del margine.
  • Stop Loss e Take Profit completamente personalizzabili: Impostazione dei livelli di Stop Loss e Take Profit per ogni operazione con buffer aggiuntivo per la protezione da slippage.
  • Funzioni avanzate di Trailing Stop e Pareggio: Possibilità di attivare il trailing stop e il trasferimento automatico della posizione al livello di pareggio al raggiungimento di un profitto predefinito.
  • Aggiornamento dinamico dei range: Aggiornamento automatico dei dati sul range di mercato durante la giornata di trading utilizzando informazioni sui periodi precedenti per prevedere i movimenti di prezzo.
  • Supporto per un'ampia gamma di strumenti di trading: Funzionamento ottimale con coppie di valute popolari come EURUSD, GBPUSD, USDJPY, metalli preziosi (XAUUSD), petrolio (WTI e Brent), e criptovalute (BTCUSD, ETHUSD e altre).

Descrizione dettagliata delle impostazioni dell'advisor

Parametri di range

  • UseTodayRange (Utilizza range del giorno corrente): Quando attivato (true), l'advisor utilizza il range del giorno di trading corrente; se disattivato (false), viene utilizzato il range del giorno precedente.
  • OrderOffset (Offset iniziale dell'ordine): Determina la distanza in punti da High/Low del range per impostare l'ordine iniziale. Un offset maggiore riduce la probabilità di falsi segnali, ma può portare a perdere parte del movimento.
  • ContinuousUpdate (Aggiornamento continuo del range): Quando attivato (true), l'advisor aggiorna costantemente i dati sul range durante il giorno di trading, rendendo la strategia più adattiva alle mutevoli condizioni di mercato.
  • MinimumRangeSize (Dimensione minima del range): Dimensione minima del range in punti necessaria per attivare la strategia. Aiuta a evitare il trading in mercati stretti con bassa volatilità.
  • SignificantRangePct (Percentuale di cambiamento significativo del range): Valore percentuale che determina quanto deve cambiare il range per ricalcolare gli ordini. Protegge da frequenti ricalcoli in caso di cambiamenti non significativi.
  • MinRangeChangePoints (Cambiamento minimo del range in punti): Valore assoluto del cambiamento di range necessario per ricalcolare gli ordini in aggiunta al cambiamento percentuale.

Impostazioni multi-ordine

  • MaxBuyOrders (Numero massimo di ordini di acquisto): Limita il numero massimo di ordini di acquisto simultanei, aiutando a controllare il rischio complessivo.
  • MaxSellOrders (Numero massimo di ordini di vendita): Definisce il numero massimo di ordini di vendita simultanei.
  • DistanceMode (Modalità di calcolo delle distanze): Metodo per determinare la distanza tra ordini consecutivi:
    • DIST_FIXED: Distanza fissa per tutti gli ordini
    • DIST_AUTO: Calcolo automatico basato sulla dimensione del range
    • DIST_FIBONACCI: Utilizzo della sequenza di Fibonacci per aumentare le distanze
  • FixedDistance (Distanza fissa): Valore della distanza tra ordini in punti quando si seleziona la modalità DIST_FIXED.
  • RangeMultiplier (Moltiplicatore del range): Coefficiente per calcolare la distanza tra ordini in modalità DIST_AUTO (ad esempio, 0.3 significa 30% della dimensione del range).
  • PreserveUnfilled (Conservazione degli ordini non eseguiti): Se attivato (true), gli ordini non eseguiti vengono conservati per il giorno successivo; se disattivato (false), tutti gli ordini vengono eliminati al cambio del giorno.
  • ForceRecalcOnNewDay (Ricalcolo forzato in un nuovo giorno): Ricalcolo forzato e posizionamento degli ordini all'inizio di un nuovo giorno di trading.
  • OrderExpirationHours (Durata degli ordini in ore): Tempo in ore dopo il quale gli ordini non eseguiti verranno automaticamente eliminati (0 = GTC, senza limite di tempo).

Gestione del rischio

  • LotMethod (Metodo di calcolo del lotto): Definisce il metodo per calcolare il volume della posizione:
    • LOT_FIXED: Dimensione fissa del lotto
    • LOT_RISK: Calcolo basato sulla percentuale di rischio del saldo
    • LOT_EQUITY: Calcolo basato sulla percentuale di rischio dell'equity
    • LOT_DYNAMIC: Calcolo dinamico considerando il margine libero
  • FixedLotSize (Dimensione fissa del lotto): Valore del lotto utilizzato quando si seleziona il metodo LOT_FIXED.
  • RiskPercent (Percentuale di rischio): Percentuale del saldo/equity che il trader è disposto a rischiare su ogni operazione quando si utilizzano i metodi LOT_RISK o LOT_EQUITY.
  • MaxRiskPerSymbol (Rischio massimo per simbolo): Limitazione della percentuale massima di rischio per tutte le operazioni su un singolo strumento di trading.
  • MaxSpread (Spread massimo): Spread massimo consentito in punti per l'apertura degli ordini. Protegge dal trading in condizioni di alta volatilità e spread allargati.
  • MarginSafetyPercent (Percentuale di sicurezza del margine): Definisce la riserva di margine libero che deve rimanere dopo il posizionamento di tutti gli ordini (ad esempio, 200% significa che viene utilizzata solo la metà del margine disponibile).

Stop Loss e Take Profit

  • StopLoss (Stop Loss): Valore dello stop loss in punti (0 = disattivato).
  • TakeProfit (Take Profit): Valore del take profit in punti (0 = disattivato).
  • StopLevelBuffer (Buffer aggiuntivo per i livelli di stop): Aggiunge una distanza aggiuntiva ai livelli minimi di stop del broker, per prevenire errori quando si impostano stop troppo ravvicinati.

Gestione delle posizioni

  • UseTrailing (Utilizza trailing stop): Attiva/disattiva la funzione di trailing stop.
  • TrailingStart (Inizio del trailing): Profitto in punti al quale si attiva il trailing stop.
  • TrailingDistance (Distanza del trailing): Distanza in punti dal prezzo attuale al trailing stop.
  • TrailingStep (Passo del trailing): Cambiamento minimo di prezzo in punti per spostare il trailing stop.
  • UseBreakEven (Utilizza pareggio): Attiva/disattiva la funzione di trasferimento della posizione al pareggio.
  • BreakEvenStart (Inizio del pareggio): Profitto in punti al quale la posizione viene trasferita al pareggio.
  • BreakEvenOffset (Offset del pareggio): Numero di punti di profitto nel trasferimento al pareggio (0 = punto di entrata).

Direzione di trading

  • TradeDirection (Direzione di trading): Definisce le direzioni di trading consentite:
    • DIR_BOTH: Trading in entrambe le direzioni
    • DIR_BUY: Solo ordini di acquisto
    • DIR_SELL: Solo ordini di vendita

Impostazioni visive

  • ShowPanel (Mostra pannello): Visualizza un pannello informativo con i parametri attuali dell'advisor.
  • ShowProfitStats (Mostra statistiche di profitto): Visualizza statistiche di profitto per giorni, settimane e mesi.
  • ShowRangeLines (Mostra linee di range): Visualizza le linee High e Low del range sul grafico.
  • ShowOrderLevels (Mostra livelli degli ordini): Visualizza i livelli degli ordini posizionati sul grafico.
  • ShowTradeHistory (Mostra cronologia delle operazioni): Visualizza la cronologia delle operazioni sul grafico.
  • HighRangeColor (Colore della linea superiore del range): Colore della linea High del range.
  • LowRangeColor (Colore della linea inferiore del range): Colore della linea Low del range.
  • BuyColor (Colore acquisti): Colore per visualizzare gli ordini di acquisto.
  • SellColor (Colore vendite): Colore per visualizzare gli ordini di vendita.
  • TradeFontSize (Dimensione del carattere delle operazioni): Dimensione del carattere per visualizzare le informazioni sulle operazioni.

Impostazioni del pannello

  • PanelBackColor (Colore di sfondo del pannello): Colore di sfondo del pannello informativo.
  • PanelTextColor (Colore del testo del pannello): Colore del testo sul pannello informativo.
  • PanelEditColor (Colore dei campi di input del pannello): Colore di sfondo dei campi di input sul pannello.

Impostazioni di logging

  • LoggingLevel (Livello di logging): Definisce il dettaglio dei messaggi del registro:
    • LOG_NONE: Nessun logging
    • LOG_ERRORS: Solo errori
    • LOG_IMPORTANT: Eventi importanti ed errori
    • LOG_ALL: Tutti gli eventi
  • LogThrottleSeconds (Secondi minimi tra i log): Intervallo minimo tra messaggi simili del registro per prevenire l'overflow del log.

Impostazioni generali

  • MagicNumber (Numero magico): Identificatore unico per tutti gli ordini aperti da questo advisor.
  • TradeComment (Commento alle operazioni): Commento testuale aggiunto a tutte le operazioni.
  • Max_Orders_Per_Symbol (Massimo ordini per simbolo): Numero massimo totale di ordini per uno strumento di trading.
  • MaxOrderRetries (Numero massimo di tentativi): Numero di tentativi ripetuti di posizionamento dell'ordine in caso di fallimento.

Strumenti di trading consigliati:

  • Coppie di valute: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD e altre coppie principali e incrociate.
  • Metalli preziosi: XAUUSD (oro), XAGUSD (argento).
  • Petrolio: WTI e Brent.
  • Criptovalute: Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD) e altre criptovalute principali.

Vantaggi dell'utilizzo di Range Breakout Trader Pro

Range Breakout Trader Pro è uno strumento di trading potente e flessibile che permette di implementare efficacemente la strategia di breakout di range con ordini multipli e regolazione precisa dei parametri di gestione del rischio. L'advisor è ideale per operare sulle coppie di valute popolari, sui mercati dei metalli preziosi, sul petrolio, e anche per lavorare con le criptovalute.

Utilizzando questo advisor, ottieni la possibilità di:

  • Automatizzare il processo di ricerca ed esecuzione dei breakout di range di prezzo
  • Ottimizzare la dimensione delle posizioni in accordo con la tua strategia di gestione del capitale
  • Gestire efficacemente le posizioni aperte utilizzando trailing stop e pareggio
  • Visualizzare informazioni importanti sul grafico e nel pannello di controllo
  • Controllare i parametri chiave di trading in tempo reale

Migliora l'efficienza del tuo trading con Range Breakout Trader Pro — una soluzione professionale per trader che mirano all'automazione e all'ottimizzazione della strategia di breakout di range di prezzo!

Demus MT5
Nico Demus Sitepu
Experts
Promo, Only 2  copies left at current price!, Next Price 5 99 USD.   T he newest and a very powerful Demus MT5 of Expert Advisors. My specifically designed to run on the XAUUSD/GOLD pair. Demus MT5 EA is a fully automated scalping trading system designed for traders who love speed, accuracy, and consistency. Built with a smart scalping engine, this EA takes advantage of micro market movements and executes trades with lightning-fast precision making it perfect for volatile market sessions. Live S
AuriON AI System EA MT5
Aung Kaung Htet
5 (1)
Experts
AuriON AI System EA Il trading ridefinito dall’intelligenza. Importante: dopo l'acquisto, ti prego di inviarmi un messaggio privato per ricevere il tuo pacchetto di installazione personalizzato e le istruzioni per la configurazione. Segnale live:  https://www.mql5.com/en/signals/2340133 Offerta attuale: Le prossime 10 copie sono disponibili a $350 , dopodiché il prezzo aumenterà a $550 . I. Introduzione AuriON è un sistema di trading cognitivo che integra esecuzione algoritmica, apprendimento a
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.29 (69)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
4.33 (3)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA , votazione multi-IA e logica di trading dinamica . Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD , con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità. Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mer
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (8)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
Autorithm AI
Zaha Feiz
5 (3)
Experts
Autorithm AI Descrizione Tecnica AUTORITHM è un sistema di trading avanzato basato sull’intelligenza artificiale, progettato per MetaTrader 5, che implementa 10 livelli specializzati di IA per un’analisi completa del mercato. L’Expert Advisor utilizza algoritmi sofisticati di IA che lavorano in sinergia per elaborare i dati di mercato, identificare opportunità di trading ed eseguire operazioni con protocolli intelligenti di gestione del rischio. Caratteristiche Principali Il sistema utilizza 10
META i7
Meta Sophie Agapova
Experts
META i7 – Evoluzione del Trading Intelligente -  Riferimento tecnico META i7 è un Expert Advisor completamente automatizzato, basato su due potenti reti neurali cooperative. Queste lavorano in tempo reale, prendendo decisioni di trading, valutandole e ottimizzandole continuamente. Le due reti neurali vengono elaborate e analizzate attraverso il livello interno META Layer. Si tratta di un’interfaccia completamente integrata nell’EA, che unisce, analizza e consolida i risultati in una decisione d
