Описание

Range Breakout Trader Pro: Инновационная торговая стратегия с множественными ордерами и автоматическим расчетом расстояний

Range Breakout Trader Pro представляет собой современную торговую стратегию для MetaTrader 5, специализирующуюся на использовании пробоев ценового диапазона с автоматическим размещением и управлением ордерами. Этот продвинутый эксперт-советник создан для трейдеров, которые хотят эффективно применять стратегии пробоя диапазона с максимальной автоматизацией. Советник устанавливает ордера с учетом различных рыночных условий и параметров управления рисками, что делает его оптимальным инструментом для активной торговли на основных валютных парах, золоте, нефти и криптовалютах.

Основные функции и преимущества:

Многоуровневая система размещения ордеров: Советник работает с несколькими ордерами на основе рыночного диапазона, что позволяет максимально эффективно использовать волатильность рынка.

Советник работает с несколькими ордерами на основе рыночного диапазона, что позволяет максимально эффективно использовать волатильность рынка. Автоматический расчет дистанций: Расстояние между ордерами настраивается автоматически на основе текущего рыночного диапазона или по пользовательской формуле Фибоначчи.

Расстояние между ордерами настраивается автоматически на основе текущего рыночного диапазона или по пользовательской формуле Фибоначчи. Гибкий расчет объема позиций: Трейдер может выбрать оптимальный метод расчета размера ордера, включая фиксированный лот, процент от баланса или от эквити.

Трейдер может выбрать оптимальный метод расчета размера ордера, включая фиксированный лот, процент от баланса или от эквити. Полноценная поддержка разных направлений торговли: Возможность торговать только на покупку, только на продажу или в обоих направлениях.

Возможность торговать только на покупку, только на продажу или в обоих направлениях. Комплексная система управления рисками: Встроенные механизмы защиты от высоких рисков, включая ограничение максимального риска на символ, автоматический контроль спреда и мониторинг безопасности маржи.

Встроенные механизмы защиты от высоких рисков, включая ограничение максимального риска на символ, автоматический контроль спреда и мониторинг безопасности маржи. Полностью настраиваемые Stop Loss и Take Profit: Установка уровней Stop Loss и Take Profit для каждой сделки с дополнительным буфером для защиты от проскальзываний.

Установка уровней Stop Loss и Take Profit для каждой сделки с дополнительным буфером для защиты от проскальзываний. Продвинутые функции Трейлинг-стоп и Безубыток: Возможность активировать трейлинг-стоп и автоматический перевод позиции на уровень безубыточности при достижении заданной прибыли.

Возможность активировать трейлинг-стоп и автоматический перевод позиции на уровень безубыточности при достижении заданной прибыли. Динамическое обновление диапазонов: Автоматическое обновление данных о рыночном диапазоне в течение торгового дня с использованием информации о предыдущих периодах для прогнозирования ценовых движений.

Автоматическое обновление данных о рыночном диапазоне в течение торгового дня с использованием информации о предыдущих периодах для прогнозирования ценовых движений. Поддержка широкого спектра торговых инструментов: Оптимальная работа с популярными валютными парами, такими как EURUSD, GBPUSD, USDJPY, драгоценными металлами (XAUUSD), нефтью (WTI и Brent), а также криптовалютами (BTCUSD, ETHUSD и другими).

Подробное описание настроек советника

Параметры диапазона

UseTodayRange (Использовать диапазон текущего дня): Когда включено (true), советник использует диапазон текущего торгового дня; если выключено (false), берется диапазон предыдущего дня.

Когда включено (true), советник использует диапазон текущего торгового дня; если выключено (false), берется диапазон предыдущего дня. OrderOffset (Начальное смещение ордера): Определяет отступ в пунктах от High/Low диапазона для установки первоначального ордера. Больший отступ снижает вероятность ложных срабатываний, но может привести к пропуску части движения.

Определяет отступ в пунктах от High/Low диапазона для установки первоначального ордера. Больший отступ снижает вероятность ложных срабатываний, но может привести к пропуску части движения. ContinuousUpdate (Непрерывное обновление диапазона): При включении (true) советник постоянно обновляет данные о диапазоне в течение торгового дня, что делает стратегию более адаптивной к изменяющимся рыночным условиям.

При включении (true) советник постоянно обновляет данные о диапазоне в течение торгового дня, что делает стратегию более адаптивной к изменяющимся рыночным условиям. MinimumRangeSize (Минимальный размер диапазона): Минимальный размер диапазона в пунктах, необходимый для активации стратегии. Помогает избежать торговли в узких рынках с низкой волатильностью.

Минимальный размер диапазона в пунктах, необходимый для активации стратегии. Помогает избежать торговли в узких рынках с низкой волатильностью. SignificantRangePct (Процент значимого изменения диапазона): Процентное значение, определяющее, насколько должен измениться диапазон для пересчета ордеров. Защищает от частых перерасчетов при несущественных изменениях.

Процентное значение, определяющее, насколько должен измениться диапазон для пересчета ордеров. Защищает от частых перерасчетов при несущественных изменениях. MinRangeChangePoints (Минимальное изменение диапазона в пунктах): Абсолютное значение изменения диапазона, необходимое для пересчета ордеров в дополнение к процентному изменению.

Настройки мультиордеров

MaxBuyOrders (Максимальное количество ордеров на покупку): Ограничивает максимальное число одновременных ордеров на покупку, что помогает контролировать общий риск.

Ограничивает максимальное число одновременных ордеров на покупку, что помогает контролировать общий риск. MaxSellOrders (Максимальное количество ордеров на продажу): Определяет максимальное число одновременных ордеров на продажу.

Определяет максимальное число одновременных ордеров на продажу. DistanceMode (Режим расчета расстояний): Метод определения расстояния между последовательными ордерами: DIST_FIXED: Фиксированное расстояние для всех ордеров DIST_AUTO: Автоматический расчет на основе размера диапазона DIST_FIBONACCI: Использование последовательности Фибоначчи для увеличения расстояний

Метод определения расстояния между последовательными ордерами: FixedDistance (Фиксированное расстояние): Значение расстояния между ордерами в пунктах при выборе режима DIST_FIXED.

Значение расстояния между ордерами в пунктах при выборе режима DIST_FIXED. RangeMultiplier (Множитель диапазона): Коэффициент для расчета расстояния между ордерами в режиме DIST_AUTO (например, 0.3 означает 30% от размера диапазона).

Коэффициент для расчета расстояния между ордерами в режиме DIST_AUTO (например, 0.3 означает 30% от размера диапазона). PreserveUnfilled (Сохранение неисполненных ордеров): Если включено (true), неисполненные ордера сохраняются на следующий день; если выключено (false), все ордера удаляются при смене дня.

Если включено (true), неисполненные ордера сохраняются на следующий день; если выключено (false), все ордера удаляются при смене дня. ForceRecalcOnNewDay (Принудительный пересчет в новый день): Принудительный пересчет и размещение ордеров при начале нового торгового дня.

Принудительный пересчет и размещение ордеров при начале нового торгового дня. OrderExpirationHours (Срок действия ордеров в часах): Время в часах, после которого неисполненные ордера будут автоматически удалены (0 = GTC, без ограничения по времени).

Управление рисками

LotMethod (Метод расчета лота): Определяет способ расчета объема позиции: LOT_FIXED: Фиксированный размер лота LOT_RISK: Расчет на основе процента риска от баланса LOT_EQUITY: Расчет на основе процента риска от эквити LOT_DYNAMIC: Динамический расчет с учетом свободной маржи

Определяет способ расчета объема позиции: FixedLotSize (Фиксированный размер лота): Значение лота, используемое при выборе метода LOT_FIXED.

Значение лота, используемое при выборе метода LOT_FIXED. RiskPercent (Процент риска): Процент баланса/эквити, который трейдер готов рисковать на каждой сделке при использовании методов LOT_RISK или LOT_EQUITY.

Процент баланса/эквити, который трейдер готов рисковать на каждой сделке при использовании методов LOT_RISK или LOT_EQUITY. MaxRiskPerSymbol (Максимальный риск на символ): Ограничение максимального процента риска для всех сделок на одном торговом инструменте.

Ограничение максимального процента риска для всех сделок на одном торговом инструменте. MaxSpread (Максимальный спред): Максимально допустимый спред в пунктах для открытия ордеров. Защищает от торговли в условиях высокой волатильности и расширенных спредов.

Максимально допустимый спред в пунктах для открытия ордеров. Защищает от торговли в условиях высокой волатильности и расширенных спредов. MarginSafetyPercent (Процент безопасности маржи): Определяет запас свободной маржи, который должен оставаться после размещения всех ордеров (например, 200% означает, что используется только половина доступной маржи).

Stop Loss и Take Profit

StopLoss (Стоп-лосс): Значение стоп-лосса в пунктах (0 = отключено).

Значение стоп-лосса в пунктах (0 = отключено). TakeProfit (Тейк-профит): Значение тейк-профита в пунктах (0 = отключено).

Значение тейк-профита в пунктах (0 = отключено). StopLevelBuffer (Дополнительный буфер для стоп-уровней): Добавляет дополнительное расстояние к минимальным стоп-уровням брокера, для предотвращения ошибок при установке слишком близких стопов.

Управление позициями

UseTrailing (Использовать трейлинг-стоп): Включает/выключает функцию трейлинг-стопа.

Включает/выключает функцию трейлинг-стопа. TrailingStart (Начало трейлинга): Прибыль в пунктах, при которой активируется трейлинг-стоп.

Прибыль в пунктах, при которой активируется трейлинг-стоп. TrailingDistance (Расстояние трейлинга): Расстояние в пунктах от текущей цены до трейлинг-стопа.

Расстояние в пунктах от текущей цены до трейлинг-стопа. TrailingStep (Шаг трейлинга): Минимальное изменение цены в пунктах для перемещения трейлинг-стопа.

Минимальное изменение цены в пунктах для перемещения трейлинг-стопа. UseBreakEven (Использовать безубыток): Включает/выключает функцию перевода позиции в безубыток.

Включает/выключает функцию перевода позиции в безубыток. BreakEvenStart (Начало безубытка): Прибыль в пунктах, при которой позиция переводится в безубыток.

Прибыль в пунктах, при которой позиция переводится в безубыток. BreakEvenOffset (Смещение безубытка): Количество пунктов прибыли при переводе в безубыток (0 = точка входа).

Направление торговли

TradeDirection (Направление торговли): Определяет разрешенные направления торговли: DIR_BOTH: Торговля в обоих направлениях DIR_BUY: Только ордера на покупку DIR_SELL: Только ордера на продажу

Определяет разрешенные направления торговли:

Визуальные настройки

ShowPanel (Показать панель): Отображает информационную панель с текущими параметрами советника.

Отображает информационную панель с текущими параметрами советника. ShowProfitStats (Показать статистику прибыли): Отображает статистику прибыли по дням, неделям и месяцам.

Отображает статистику прибыли по дням, неделям и месяцам. ShowRangeLines (Показать линии диапазона): Отображает линии High и Low диапазона на графике.

Отображает линии High и Low диапазона на графике. ShowOrderLevels (Показать уровни ордеров): Отображает уровни размещенных ордеров на графике.

Отображает уровни размещенных ордеров на графике. ShowTradeHistory (Показать историю сделок): Отображает историю сделок на графике.

Отображает историю сделок на графике. HighRangeColor (Цвет верхней линии диапазона): Цвет линии High диапазона.

Цвет линии High диапазона. LowRangeColor (Цвет нижней линии диапазона): Цвет линии Low диапазона.

Цвет линии Low диапазона. BuyColor (Цвет покупок): Цвет для отображения ордеров на покупку.

Цвет для отображения ордеров на покупку. SellColor (Цвет продаж): Цвет для отображения ордеров на продажу.

Цвет для отображения ордеров на продажу. TradeFontSize (Размер шрифта сделок): Размер шрифта для отображения информации о сделках.

Настройки панели

PanelBackColor (Цвет фона панели): Цвет фона информационной панели.

Цвет фона информационной панели. PanelTextColor (Цвет текста панели): Цвет текста на информационной панели.

Цвет текста на информационной панели. PanelEditColor (Цвет полей ввода панели): Цвет фона полей ввода на панели.

Настройки логирования

LoggingLevel (Уровень логирования): Определяет детализацию сообщений журнала: LOG_NONE: Без логирования LOG_ERRORS: Только ошибки LOG_IMPORTANT: Важные события и ошибки LOG_ALL: Все события

Определяет детализацию сообщений журнала: LogThrottleSeconds (Минимальные секунды между логами): Минимальный интервал между аналогичными сообщениями журнала для предотвращения переполнения лога.

Общие настройки

MagicNumber (Магическое число): Уникальный идентификатор для всех ордеров, открываемых данным советником.

Уникальный идентификатор для всех ордеров, открываемых данным советником. TradeComment (Комментарий к сделкам): Текстовый комментарий, добавляемый ко всем сделкам.

Текстовый комментарий, добавляемый ко всем сделкам. Max_Orders_Per_Symbol (Максимум ордеров на символ): Общее максимальное количество ордеров на один торговый инструмент.

Общее максимальное количество ордеров на один торговый инструмент. MaxOrderRetries (Максимальное число повторных попыток): Количество повторных попыток размещения ордера в случае неудачи.

Рекомендуемые торговые инструменты:

Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD и другие основные и кросс-пары.

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD и другие основные и кросс-пары. Драгоценные металлы: XAUUSD (золото), XAGUSD (серебро).

XAUUSD (золото), XAGUSD (серебро). Нефть: WTI и Brent.

WTI и Brent. Криптовалюты: Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD) и другие ведущие криптовалюты.

Преимущества использования Range Breakout Trader Pro

Range Breakout Trader Pro — это мощный и гибкий торговый инструмент, который позволяет эффективно реализовать стратегию пробоя диапазона с множественными ордерами и точной настройкой параметров риск-менеджмента. Советник идеально подходит для торговли на популярных валютных парах, рынках драгоценных металлов, нефти, а также для работы с криптовалютами.

Используя этот советник, вы получаете возможность:

Автоматизировать процесс поиска и отработки пробоев ценового диапазона

Оптимизировать размер позиций в соответствии с вашей стратегией управления капиталом

Эффективно управлять открытыми позициями с помощью трейлинг-стопов и безубытка

Визуализировать важную информацию на графике и контрольной панели

Контролировать ключевые параметры торговли в режиме реального времени

Повысьте эффективность своей торговли с Range Breakout Trader Pro — профессиональным решением для трейдеров, стремящихся к автоматизации и оптимизации стратегии пробоя ценового диапазона!