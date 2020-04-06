Range Breakout Trader Pro
- Эксперты
- Vladimir Shumikhin
- Версия: 4.0
- Активации: 10
Описание
Range Breakout Trader Pro представляет собой современную торговую стратегию для MetaTrader 5, специализирующуюся на использовании пробоев ценового диапазона с автоматическим размещением и управлением ордерами. Этот продвинутый эксперт-советник создан для трейдеров, которые хотят эффективно применять стратегии пробоя диапазона с максимальной автоматизацией. Советник устанавливает ордера с учетом различных рыночных условий и параметров управления рисками, что делает его оптимальным инструментом для активной торговли на основных валютных парах, золоте, нефти и криптовалютах.
Основные функции и преимущества:
- Многоуровневая система размещения ордеров: Советник работает с несколькими ордерами на основе рыночного диапазона, что позволяет максимально эффективно использовать волатильность рынка.
- Автоматический расчет дистанций: Расстояние между ордерами настраивается автоматически на основе текущего рыночного диапазона или по пользовательской формуле Фибоначчи.
- Гибкий расчет объема позиций: Трейдер может выбрать оптимальный метод расчета размера ордера, включая фиксированный лот, процент от баланса или от эквити.
- Полноценная поддержка разных направлений торговли: Возможность торговать только на покупку, только на продажу или в обоих направлениях.
- Комплексная система управления рисками: Встроенные механизмы защиты от высоких рисков, включая ограничение максимального риска на символ, автоматический контроль спреда и мониторинг безопасности маржи.
- Полностью настраиваемые Stop Loss и Take Profit: Установка уровней Stop Loss и Take Profit для каждой сделки с дополнительным буфером для защиты от проскальзываний.
- Продвинутые функции Трейлинг-стоп и Безубыток: Возможность активировать трейлинг-стоп и автоматический перевод позиции на уровень безубыточности при достижении заданной прибыли.
- Динамическое обновление диапазонов: Автоматическое обновление данных о рыночном диапазоне в течение торгового дня с использованием информации о предыдущих периодах для прогнозирования ценовых движений.
- Поддержка широкого спектра торговых инструментов: Оптимальная работа с популярными валютными парами, такими как EURUSD, GBPUSD, USDJPY, драгоценными металлами (XAUUSD), нефтью (WTI и Brent), а также криптовалютами (BTCUSD, ETHUSD и другими).
Подробное описание настроек советника
Параметры диапазона
- UseTodayRange (Использовать диапазон текущего дня): Когда включено (true), советник использует диапазон текущего торгового дня; если выключено (false), берется диапазон предыдущего дня.
- OrderOffset (Начальное смещение ордера): Определяет отступ в пунктах от High/Low диапазона для установки первоначального ордера. Больший отступ снижает вероятность ложных срабатываний, но может привести к пропуску части движения.
- ContinuousUpdate (Непрерывное обновление диапазона): При включении (true) советник постоянно обновляет данные о диапазоне в течение торгового дня, что делает стратегию более адаптивной к изменяющимся рыночным условиям.
- MinimumRangeSize (Минимальный размер диапазона): Минимальный размер диапазона в пунктах, необходимый для активации стратегии. Помогает избежать торговли в узких рынках с низкой волатильностью.
- SignificantRangePct (Процент значимого изменения диапазона): Процентное значение, определяющее, насколько должен измениться диапазон для пересчета ордеров. Защищает от частых перерасчетов при несущественных изменениях.
- MinRangeChangePoints (Минимальное изменение диапазона в пунктах): Абсолютное значение изменения диапазона, необходимое для пересчета ордеров в дополнение к процентному изменению.
Настройки мультиордеров
- MaxBuyOrders (Максимальное количество ордеров на покупку): Ограничивает максимальное число одновременных ордеров на покупку, что помогает контролировать общий риск.
- MaxSellOrders (Максимальное количество ордеров на продажу): Определяет максимальное число одновременных ордеров на продажу.
- DistanceMode (Режим расчета расстояний): Метод определения расстояния между последовательными ордерами:
- DIST_FIXED: Фиксированное расстояние для всех ордеров
- DIST_AUTO: Автоматический расчет на основе размера диапазона
- DIST_FIBONACCI: Использование последовательности Фибоначчи для увеличения расстояний
- FixedDistance (Фиксированное расстояние): Значение расстояния между ордерами в пунктах при выборе режима DIST_FIXED.
- RangeMultiplier (Множитель диапазона): Коэффициент для расчета расстояния между ордерами в режиме DIST_AUTO (например, 0.3 означает 30% от размера диапазона).
- PreserveUnfilled (Сохранение неисполненных ордеров): Если включено (true), неисполненные ордера сохраняются на следующий день; если выключено (false), все ордера удаляются при смене дня.
- ForceRecalcOnNewDay (Принудительный пересчет в новый день): Принудительный пересчет и размещение ордеров при начале нового торгового дня.
- OrderExpirationHours (Срок действия ордеров в часах): Время в часах, после которого неисполненные ордера будут автоматически удалены (0 = GTC, без ограничения по времени).
Управление рисками
- LotMethod (Метод расчета лота): Определяет способ расчета объема позиции:
- LOT_FIXED: Фиксированный размер лота
- LOT_RISK: Расчет на основе процента риска от баланса
- LOT_EQUITY: Расчет на основе процента риска от эквити
- LOT_DYNAMIC: Динамический расчет с учетом свободной маржи
- FixedLotSize (Фиксированный размер лота): Значение лота, используемое при выборе метода LOT_FIXED.
- RiskPercent (Процент риска): Процент баланса/эквити, который трейдер готов рисковать на каждой сделке при использовании методов LOT_RISK или LOT_EQUITY.
- MaxRiskPerSymbol (Максимальный риск на символ): Ограничение максимального процента риска для всех сделок на одном торговом инструменте.
- MaxSpread (Максимальный спред): Максимально допустимый спред в пунктах для открытия ордеров. Защищает от торговли в условиях высокой волатильности и расширенных спредов.
- MarginSafetyPercent (Процент безопасности маржи): Определяет запас свободной маржи, который должен оставаться после размещения всех ордеров (например, 200% означает, что используется только половина доступной маржи).
Stop Loss и Take Profit
- StopLoss (Стоп-лосс): Значение стоп-лосса в пунктах (0 = отключено).
- TakeProfit (Тейк-профит): Значение тейк-профита в пунктах (0 = отключено).
- StopLevelBuffer (Дополнительный буфер для стоп-уровней): Добавляет дополнительное расстояние к минимальным стоп-уровням брокера, для предотвращения ошибок при установке слишком близких стопов.
Управление позициями
- UseTrailing (Использовать трейлинг-стоп): Включает/выключает функцию трейлинг-стопа.
- TrailingStart (Начало трейлинга): Прибыль в пунктах, при которой активируется трейлинг-стоп.
- TrailingDistance (Расстояние трейлинга): Расстояние в пунктах от текущей цены до трейлинг-стопа.
- TrailingStep (Шаг трейлинга): Минимальное изменение цены в пунктах для перемещения трейлинг-стопа.
- UseBreakEven (Использовать безубыток): Включает/выключает функцию перевода позиции в безубыток.
- BreakEvenStart (Начало безубытка): Прибыль в пунктах, при которой позиция переводится в безубыток.
- BreakEvenOffset (Смещение безубытка): Количество пунктов прибыли при переводе в безубыток (0 = точка входа).
Направление торговли
- TradeDirection (Направление торговли): Определяет разрешенные направления торговли:
- DIR_BOTH: Торговля в обоих направлениях
- DIR_BUY: Только ордера на покупку
- DIR_SELL: Только ордера на продажу
Визуальные настройки
- ShowPanel (Показать панель): Отображает информационную панель с текущими параметрами советника.
- ShowProfitStats (Показать статистику прибыли): Отображает статистику прибыли по дням, неделям и месяцам.
- ShowRangeLines (Показать линии диапазона): Отображает линии High и Low диапазона на графике.
- ShowOrderLevels (Показать уровни ордеров): Отображает уровни размещенных ордеров на графике.
- ShowTradeHistory (Показать историю сделок): Отображает историю сделок на графике.
- HighRangeColor (Цвет верхней линии диапазона): Цвет линии High диапазона.
- LowRangeColor (Цвет нижней линии диапазона): Цвет линии Low диапазона.
- BuyColor (Цвет покупок): Цвет для отображения ордеров на покупку.
- SellColor (Цвет продаж): Цвет для отображения ордеров на продажу.
- TradeFontSize (Размер шрифта сделок): Размер шрифта для отображения информации о сделках.
Настройки панели
- PanelBackColor (Цвет фона панели): Цвет фона информационной панели.
- PanelTextColor (Цвет текста панели): Цвет текста на информационной панели.
- PanelEditColor (Цвет полей ввода панели): Цвет фона полей ввода на панели.
Настройки логирования
- LoggingLevel (Уровень логирования): Определяет детализацию сообщений журнала:
- LOG_NONE: Без логирования
- LOG_ERRORS: Только ошибки
- LOG_IMPORTANT: Важные события и ошибки
- LOG_ALL: Все события
- LogThrottleSeconds (Минимальные секунды между логами): Минимальный интервал между аналогичными сообщениями журнала для предотвращения переполнения лога.
Общие настройки
- MagicNumber (Магическое число): Уникальный идентификатор для всех ордеров, открываемых данным советником.
- TradeComment (Комментарий к сделкам): Текстовый комментарий, добавляемый ко всем сделкам.
- Max_Orders_Per_Symbol (Максимум ордеров на символ): Общее максимальное количество ордеров на один торговый инструмент.
- MaxOrderRetries (Максимальное число повторных попыток): Количество повторных попыток размещения ордера в случае неудачи.
Рекомендуемые торговые инструменты:
- Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD и другие основные и кросс-пары.
- Драгоценные металлы: XAUUSD (золото), XAGUSD (серебро).
- Нефть: WTI и Brent.
- Криптовалюты: Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD) и другие ведущие криптовалюты.
Преимущества использования Range Breakout Trader Pro
Range Breakout Trader Pro — это мощный и гибкий торговый инструмент, который позволяет эффективно реализовать стратегию пробоя диапазона с множественными ордерами и точной настройкой параметров риск-менеджмента. Советник идеально подходит для торговли на популярных валютных парах, рынках драгоценных металлов, нефти, а также для работы с криптовалютами.
Используя этот советник, вы получаете возможность:
- Автоматизировать процесс поиска и отработки пробоев ценового диапазона
- Оптимизировать размер позиций в соответствии с вашей стратегией управления капиталом
- Эффективно управлять открытыми позициями с помощью трейлинг-стопов и безубытка
- Визуализировать важную информацию на графике и контрольной панели
- Контролировать ключевые параметры торговли в режиме реального времени
Повысьте эффективность своей торговли с Range Breakout Trader Pro — профессиональным решением для трейдеров, стремящихся к автоматизации и оптимизации стратегии пробоя ценового диапазона!