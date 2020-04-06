Range Breakout Trader Pro

Range Breakout Trader Pro: Инновационная торговая стратегия с множественными ордерами и автоматическим расчетом расстояний

Описание

Range Breakout Trader Pro представляет собой современную торговую стратегию для MetaTrader 5, специализирующуюся на использовании пробоев ценового диапазона с автоматическим размещением и управлением ордерами. Этот продвинутый эксперт-советник создан для трейдеров, которые хотят эффективно применять стратегии пробоя диапазона с максимальной автоматизацией. Советник устанавливает ордера с учетом различных рыночных условий и параметров управления рисками, что делает его оптимальным инструментом для активной торговли на основных валютных парах, золоте, нефти и криптовалютах.

Основные функции и преимущества:

  • Многоуровневая система размещения ордеров: Советник работает с несколькими ордерами на основе рыночного диапазона, что позволяет максимально эффективно использовать волатильность рынка.
  • Автоматический расчет дистанций: Расстояние между ордерами настраивается автоматически на основе текущего рыночного диапазона или по пользовательской формуле Фибоначчи.
  • Гибкий расчет объема позиций: Трейдер может выбрать оптимальный метод расчета размера ордера, включая фиксированный лот, процент от баланса или от эквити.
  • Полноценная поддержка разных направлений торговли: Возможность торговать только на покупку, только на продажу или в обоих направлениях.
  • Комплексная система управления рисками: Встроенные механизмы защиты от высоких рисков, включая ограничение максимального риска на символ, автоматический контроль спреда и мониторинг безопасности маржи.
  • Полностью настраиваемые Stop Loss и Take Profit: Установка уровней Stop Loss и Take Profit для каждой сделки с дополнительным буфером для защиты от проскальзываний.
  • Продвинутые функции Трейлинг-стоп и Безубыток: Возможность активировать трейлинг-стоп и автоматический перевод позиции на уровень безубыточности при достижении заданной прибыли.
  • Динамическое обновление диапазонов: Автоматическое обновление данных о рыночном диапазоне в течение торгового дня с использованием информации о предыдущих периодах для прогнозирования ценовых движений.
  • Поддержка широкого спектра торговых инструментов: Оптимальная работа с популярными валютными парами, такими как EURUSD, GBPUSD, USDJPY, драгоценными металлами (XAUUSD), нефтью (WTI и Brent), а также криптовалютами (BTCUSD, ETHUSD и другими).

Подробное описание настроек советника

Параметры диапазона

  • UseTodayRange (Использовать диапазон текущего дня): Когда включено (true), советник использует диапазон текущего торгового дня; если выключено (false), берется диапазон предыдущего дня.
  • OrderOffset (Начальное смещение ордера): Определяет отступ в пунктах от High/Low диапазона для установки первоначального ордера. Больший отступ снижает вероятность ложных срабатываний, но может привести к пропуску части движения.
  • ContinuousUpdate (Непрерывное обновление диапазона): При включении (true) советник постоянно обновляет данные о диапазоне в течение торгового дня, что делает стратегию более адаптивной к изменяющимся рыночным условиям.
  • MinimumRangeSize (Минимальный размер диапазона): Минимальный размер диапазона в пунктах, необходимый для активации стратегии. Помогает избежать торговли в узких рынках с низкой волатильностью.
  • SignificantRangePct (Процент значимого изменения диапазона): Процентное значение, определяющее, насколько должен измениться диапазон для пересчета ордеров. Защищает от частых перерасчетов при несущественных изменениях.
  • MinRangeChangePoints (Минимальное изменение диапазона в пунктах): Абсолютное значение изменения диапазона, необходимое для пересчета ордеров в дополнение к процентному изменению.

Настройки мультиордеров

  • MaxBuyOrders (Максимальное количество ордеров на покупку): Ограничивает максимальное число одновременных ордеров на покупку, что помогает контролировать общий риск.
  • MaxSellOrders (Максимальное количество ордеров на продажу): Определяет максимальное число одновременных ордеров на продажу.
  • DistanceMode (Режим расчета расстояний): Метод определения расстояния между последовательными ордерами:
    • DIST_FIXED: Фиксированное расстояние для всех ордеров
    • DIST_AUTO: Автоматический расчет на основе размера диапазона
    • DIST_FIBONACCI: Использование последовательности Фибоначчи для увеличения расстояний
  • FixedDistance (Фиксированное расстояние): Значение расстояния между ордерами в пунктах при выборе режима DIST_FIXED.
  • RangeMultiplier (Множитель диапазона): Коэффициент для расчета расстояния между ордерами в режиме DIST_AUTO (например, 0.3 означает 30% от размера диапазона).
  • PreserveUnfilled (Сохранение неисполненных ордеров): Если включено (true), неисполненные ордера сохраняются на следующий день; если выключено (false), все ордера удаляются при смене дня.
  • ForceRecalcOnNewDay (Принудительный пересчет в новый день): Принудительный пересчет и размещение ордеров при начале нового торгового дня.
  • OrderExpirationHours (Срок действия ордеров в часах): Время в часах, после которого неисполненные ордера будут автоматически удалены (0 = GTC, без ограничения по времени).

Управление рисками

  • LotMethod (Метод расчета лота): Определяет способ расчета объема позиции:
    • LOT_FIXED: Фиксированный размер лота
    • LOT_RISK: Расчет на основе процента риска от баланса
    • LOT_EQUITY: Расчет на основе процента риска от эквити
    • LOT_DYNAMIC: Динамический расчет с учетом свободной маржи
  • FixedLotSize (Фиксированный размер лота): Значение лота, используемое при выборе метода LOT_FIXED.
  • RiskPercent (Процент риска): Процент баланса/эквити, который трейдер готов рисковать на каждой сделке при использовании методов LOT_RISK или LOT_EQUITY.
  • MaxRiskPerSymbol (Максимальный риск на символ): Ограничение максимального процента риска для всех сделок на одном торговом инструменте.
  • MaxSpread (Максимальный спред): Максимально допустимый спред в пунктах для открытия ордеров. Защищает от торговли в условиях высокой волатильности и расширенных спредов.
  • MarginSafetyPercent (Процент безопасности маржи): Определяет запас свободной маржи, который должен оставаться после размещения всех ордеров (например, 200% означает, что используется только половина доступной маржи).

Stop Loss и Take Profit

  • StopLoss (Стоп-лосс): Значение стоп-лосса в пунктах (0 = отключено).
  • TakeProfit (Тейк-профит): Значение тейк-профита в пунктах (0 = отключено).
  • StopLevelBuffer (Дополнительный буфер для стоп-уровней): Добавляет дополнительное расстояние к минимальным стоп-уровням брокера, для предотвращения ошибок при установке слишком близких стопов.

Управление позициями

  • UseTrailing (Использовать трейлинг-стоп): Включает/выключает функцию трейлинг-стопа.
  • TrailingStart (Начало трейлинга): Прибыль в пунктах, при которой активируется трейлинг-стоп.
  • TrailingDistance (Расстояние трейлинга): Расстояние в пунктах от текущей цены до трейлинг-стопа.
  • TrailingStep (Шаг трейлинга): Минимальное изменение цены в пунктах для перемещения трейлинг-стопа.
  • UseBreakEven (Использовать безубыток): Включает/выключает функцию перевода позиции в безубыток.
  • BreakEvenStart (Начало безубытка): Прибыль в пунктах, при которой позиция переводится в безубыток.
  • BreakEvenOffset (Смещение безубытка): Количество пунктов прибыли при переводе в безубыток (0 = точка входа).

Направление торговли

  • TradeDirection (Направление торговли): Определяет разрешенные направления торговли:
    • DIR_BOTH: Торговля в обоих направлениях
    • DIR_BUY: Только ордера на покупку
    • DIR_SELL: Только ордера на продажу

Визуальные настройки

  • ShowPanel (Показать панель): Отображает информационную панель с текущими параметрами советника.
  • ShowProfitStats (Показать статистику прибыли): Отображает статистику прибыли по дням, неделям и месяцам.
  • ShowRangeLines (Показать линии диапазона): Отображает линии High и Low диапазона на графике.
  • ShowOrderLevels (Показать уровни ордеров): Отображает уровни размещенных ордеров на графике.
  • ShowTradeHistory (Показать историю сделок): Отображает историю сделок на графике.
  • HighRangeColor (Цвет верхней линии диапазона): Цвет линии High диапазона.
  • LowRangeColor (Цвет нижней линии диапазона): Цвет линии Low диапазона.
  • BuyColor (Цвет покупок): Цвет для отображения ордеров на покупку.
  • SellColor (Цвет продаж): Цвет для отображения ордеров на продажу.
  • TradeFontSize (Размер шрифта сделок): Размер шрифта для отображения информации о сделках.

Настройки панели

  • PanelBackColor (Цвет фона панели): Цвет фона информационной панели.
  • PanelTextColor (Цвет текста панели): Цвет текста на информационной панели.
  • PanelEditColor (Цвет полей ввода панели): Цвет фона полей ввода на панели.

Настройки логирования

  • LoggingLevel (Уровень логирования): Определяет детализацию сообщений журнала:
    • LOG_NONE: Без логирования
    • LOG_ERRORS: Только ошибки
    • LOG_IMPORTANT: Важные события и ошибки
    • LOG_ALL: Все события
  • LogThrottleSeconds (Минимальные секунды между логами): Минимальный интервал между аналогичными сообщениями журнала для предотвращения переполнения лога.

Общие настройки

  • MagicNumber (Магическое число): Уникальный идентификатор для всех ордеров, открываемых данным советником.
  • TradeComment (Комментарий к сделкам): Текстовый комментарий, добавляемый ко всем сделкам.
  • Max_Orders_Per_Symbol (Максимум ордеров на символ): Общее максимальное количество ордеров на один торговый инструмент.
  • MaxOrderRetries (Максимальное число повторных попыток): Количество повторных попыток размещения ордера в случае неудачи.

Рекомендуемые торговые инструменты:

  • Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD и другие основные и кросс-пары.
  • Драгоценные металлы: XAUUSD (золото), XAGUSD (серебро).
  • Нефть: WTI и Brent.
  • Криптовалюты: Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD) и другие ведущие криптовалюты.

Преимущества использования Range Breakout Trader Pro

Range Breakout Trader Pro — это мощный и гибкий торговый инструмент, который позволяет эффективно реализовать стратегию пробоя диапазона с множественными ордерами и точной настройкой параметров риск-менеджмента. Советник идеально подходит для торговли на популярных валютных парах, рынках драгоценных металлов, нефти, а также для работы с криптовалютами.

Используя этот советник, вы получаете возможность:

  • Автоматизировать процесс поиска и отработки пробоев ценового диапазона
  • Оптимизировать размер позиций в соответствии с вашей стратегией управления капиталом
  • Эффективно управлять открытыми позициями с помощью трейлинг-стопов и безубытка
  • Визуализировать важную информацию на графике и контрольной панели
  • Контролировать ключевые параметры торговли в режиме реального времени

Повысьте эффективность своей торговли с Range Breakout Trader Pro — профессиональным решением для трейдеров, стремящихся к автоматизации и оптимизации стратегии пробоя ценового диапазона!

