Range Breakout Trader Pro
- Experts
- Vladimir Shumikhin
- 버전: 4.0
- 활성화: 10
Range Breakout Trader Pro: 다중 주문과 자동 거리 계산이 포함된 혁신적인 거래 전략
설명
Range Breakout Trader Pro는 자동 주문 배치 및 관리를 통한 가격 범위 돌파를 활용하는 MetaTrader 5용 최신 거래 전략입니다. 이 고급 전문 어드바이저는 최대 자동화로 범위 돌파 전략을 효과적으로 적용하고자 하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 이 어드바이저는 다양한 시장 조건과 리스크 관리 매개변수를 고려하여 주문을 배치하므로 주요 통화쌍, 금, 석유 및 암호화폐에서 활발한 거래를 위한 최적의 도구입니다.
주요 기능 및 장점:
- 다중 수준 주문 배치 시스템: 어드바이저는 시장 범위를 기반으로 여러 주문을 처리하여 시장 변동성을 최대한 효과적으로 활용할 수 있습니다.
- 자동 거리 계산: 주문 간의 거리는 현재 시장 범위를 기반으로 자동으로 조정되거나 사용자 정의 피보나치 공식에 따라 설정됩니다.
- 유연한 포지션 규모 계산: 트레이더는 고정 로트, 잔액 백분율 또는 자기자본 백분율을 포함하여 주문 크기를 계산하는 최적의 방법을 선택할 수 있습니다.
- 다양한 거래 방향의 완전한 지원: 매수만, 매도만 또는 양방향 모두에서 거래할 수 있는 가능성.
- 종합적인 리스크 관리 시스템: 심볼별 최대 리스크 제한, 자동 스프레드 제어, 마진 안전성 모니터링을 포함한 높은 리스크로부터 보호하는 내장 메커니즘.
- 완전 맞춤형 Stop Loss 및 Take Profit: 슬리피지로부터 보호하기 위한 추가 버퍼가 있는 각 거래에 대한 Stop Loss 및 Take Profit 수준 설정.
- 고급 트레일링 스톱 및 손익분기점 기능: 트레일링 스톱을 활성화하고 지정된 수익에 도달했을 때 포지션을 자동으로 손익분기점 수준으로 이동시키는 기능.
- 동적 범위 업데이트: 거래일 동안 시장 범위 데이터를 자동으로 업데이트하고 가격 움직임을 예측하기 위해 이전 기간의 정보를 사용합니다.
- 광범위한 거래 상품 지원: EURUSD, GBPUSD, USDJPY와 같은 인기 통화쌍, 귀금속(XAUUSD), 석유(WTI 및 Brent), 그리고 암호화폐(BTCUSD, ETHUSD 및 기타)와의 최적 작업.
어드바이저 설정 상세 설명
범위 매개변수
- UseTodayRange (오늘의 범위 사용): 활성화되면(true), 어드바이저는 현재 거래일의 범위를 사용합니다. 비활성화되면(false), 전날의 범위가 사용됩니다.
- OrderOffset (초기 주문 오프셋): 초기 주문을 설정하기 위한 범위의 High/Low로부터의 포인트 단위 오프셋을 정의합니다. 더 큰 오프셋은 잘못된 트리거 가능성을 줄이지만 움직임의 일부를 놓칠 수 있습니다.
- ContinuousUpdate (지속적 범위 업데이트): 활성화되면(true), 어드바이저는 거래일 동안 범위 데이터를 지속적으로 업데이트하여 전략이 변화하는 시장 조건에 더 적응할 수 있게 합니다.
- MinimumRangeSize (최소 범위 크기): 전략을 활성화하는 데 필요한 포인트 단위 최소 범위 크기. 낮은 변동성을 가진 좁은 시장에서의 거래를 피하는 데 도움됩니다.
- SignificantRangePct (중요 범위 변화 백분율): 주문을 재계산하기 위해 범위가 얼마나 변해야 하는지 결정하는 백분율 값. 중요하지 않은 변화에 따른 빈번한 재계산으로부터 보호합니다.
- MinRangeChangePoints (포인트 단위 최소 범위 변화): 백분율 변화 외에도 주문을 재계산하는 데 필요한 절대적인 범위 변화 값.
다중 주문 설정
- MaxBuyOrders (최대 매수 주문 수): 동시 매수 주문의 최대 수를 제한하여 전체 리스크를 관리하는 데 도움이 됩니다.
- MaxSellOrders (최대 매도 주문 수): 동시 매도 주문의 최대 수를 정의합니다.
- DistanceMode (거리 계산 모드): 연속 주문 간의 거리를 결정하는 방법:
- DIST_FIXED: 모든 주문에 대한 고정 거리
- DIST_AUTO: 범위 크기에 기반한 자동 계산
- DIST_FIBONACCI: 거리를 증가시키기 위한 피보나치 수열 사용
- FixedDistance (고정 거리): DIST_FIXED 모드를 선택할 때 주문 간의 포인트 단위 거리 값.
- RangeMultiplier (범위 곱수): DIST_AUTO 모드에서 주문 간의 거리를 계산하기 위한 계수(예: 0.3은 범위 크기의 30%를 의미).
- PreserveUnfilled (미체결 주문 보존): 활성화되면(true), 미체결 주문은 다음 날까지 보존됩니다. 비활성화되면(false), 일이 바뀌면 모든 주문이 삭제됩니다.
- ForceRecalcOnNewDay (새 날에 강제 재계산): 새 거래일 시작 시 주문의 강제 재계산 및 배치.
- OrderExpirationHours (주문 만료 시간(시간)): 미체결 주문이 자동으로 삭제되기까지의 시간(0 = GTC, 시간 제한 없음).
리스크 관리
- LotMethod (로트 계산 방법): 포지션 크기의 계산 방법을 정의합니다:
- LOT_FIXED: 고정 로트 크기
- LOT_RISK: 잔액의 리스크 비율에 기반한 계산
- LOT_EQUITY: 자기자본의 리스크 비율에 기반한 계산
- LOT_DYNAMIC: 가용 마진을 고려한 동적 계산
- FixedLotSize (고정 로트 크기): LOT_FIXED 방법을 선택했을 때 사용되는 로트 값.
- RiskPercent (리스크 백분율): LOT_RISK 또는 LOT_EQUITY 방법을 사용할 때 각 거래에서 트레이더가 감수하고자 하는 잔액/자기자본의 백분율.
- MaxRiskPerSymbol (심볼당 최대 리스크): 하나의 거래 상품에 대한 모든 거래의 최대 리스크 비율 제한.
- MaxSpread (최대 스프레드): 주문을 열기 위해 허용되는 최대 스프레드(포인트 단위). 높은 변동성과 확장된 스프레드 조건에서의 거래로부터 보호합니다.
- MarginSafetyPercent (마진 안전 백분율): 모든 주문 배치 후 남아있어야 하는 가용 마진의 여유분을 정의합니다(예: 200%는 가용 마진의 절반만 사용됨을 의미).
Stop Loss 및 Take Profit
- StopLoss (스톱 로스): 포인트 단위의 스톱 로스 값(0 = 비활성화).
- TakeProfit (테이크 프로핏): 포인트 단위의 테이크 프로핏 값(0 = 비활성화).
- StopLevelBuffer (스톱 레벨 추가 버퍼): 브로커의 최소 스톱 레벨에 추가 거리를 더해 스톱이 너무 가까울 때 오류를 방지합니다.
포지션 관리
- UseTrailing (트레일링 스톱 사용): 트레일링 스톱 기능을 활성화/비활성화합니다.
- TrailingStart (트레일링 시작): 트레일링 스톱이 활성화되는 포인트 단위 이익.
- TrailingDistance (트레일링 거리): 현재 가격에서 트레일링 스톱까지의 포인트 단위 거리.
- TrailingStep (트레일링 단계): 트레일링 스톱을 이동시키기 위한 가격의 최소 변화(포인트 단위).
- UseBreakEven (손익분기점 사용): 포지션을 손익분기점으로 이동시키는 기능을 활성화/비활성화합니다.
- BreakEvenStart (손익분기점 시작): 포지션이 손익분기점으로 이동되는 포인트 단위 이익.
- BreakEvenOffset (손익분기점 오프셋): 손익분기점으로 이동할 때의 이익 포인트 수(0 = 진입 포인트).
거래 방향
- TradeDirection (거래 방향): 허용되는 거래 방향을 정의합니다:
- DIR_BOTH: 양방향 거래
- DIR_BUY: 매수 주문만
- DIR_SELL: 매도 주문만
시각적 설정
- ShowPanel (패널 표시): 어드바이저의 현재 매개변수를 보여주는 정보 패널을 표시합니다.
- ShowProfitStats (이익 통계 표시): 일, 주, 월 단위 이익 통계를 표시합니다.
- ShowRangeLines (범위 라인 표시): 차트에 범위의 High와 Low 라인을 표시합니다.
- ShowOrderLevels (주문 레벨 표시): 차트에 배치된 주문의 레벨을 표시합니다.
- ShowTradeHistory (거래 내역 표시): 차트에 거래 내역을 표시합니다.
- HighRangeColor (상단 범위 라인 색상): 범위 High 라인의 색상.
- LowRangeColor (하단 범위 라인 색상): 범위 Low 라인의 색상.
- BuyColor (매수 색상): 매수 주문 표시 색상.
- SellColor (매도 색상): 매도 주문 표시 색상.
- TradeFontSize (거래 폰트 크기): 거래 정보를 표시하기 위한 폰트 크기.
패널 설정
- PanelBackColor (패널 배경색): 정보 패널의 배경색.
- PanelTextColor (패널 텍스트 색상): 정보 패널의 텍스트 색상.
- PanelEditColor (패널 입력 필드 색상): 패널의 입력 필드 배경색.
로깅 설정
- LoggingLevel (로깅 수준): 저널 메시지의 상세도를 정의합니다:
- LOG_NONE: 로깅 없음
- LOG_ERRORS: 오류만
- LOG_IMPORTANT: 중요 이벤트와 오류
- LOG_ALL: 모든 이벤트
- LogThrottleSeconds (로그 간 최소 초): 로그가 넘치는 것을 방지하기 위한 유사한 저널 메시지 간의 최소 간격.
일반 설정
- MagicNumber (매직 넘버): 이 어드바이저에 의해 열리는 모든 주문의 고유 식별자.
- TradeComment (거래 코멘트): 모든 거래에 추가되는 텍스트 코멘트.
- Max_Orders_Per_Symbol (심볼당 최대 주문 수): 하나의 거래 상품에 대한 주문의 총 최대 수.
- MaxOrderRetries (최대 재시도 횟수): 실패한 경우 주문 배치의 재시도 횟수.
추천 거래 상품:
- 통화쌍: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD 및 기타 주요 페어와 크로스 페어.
- 귀금속: XAUUSD(금), XAGUSD(은).
- 석유: WTI와 Brent.
- 암호화폐: Bitcoin(BTCUSD), Ethereum(ETHUSD) 및 기타 주요 암호화폐.
Range Breakout Trader Pro의 장점
Range Breakout Trader Pro는 다중 주문과 리스크 관리 매개변수의 정확한 조정으로 범위 돌파 전략을 효과적으로 구현할 수 있는 강력하고 유연한 거래 도구입니다. 이 어드바이저는 인기 통화쌍, 귀금속 시장, 석유, 그리고 암호화폐 거래에 이상적입니다.
이 어드바이저를 사용하면 다음과 같은 가능성을 얻을 수 있습니다:
- 가격 범위 돌파의 검색 및 실행 프로세스 자동화
- 자본 관리 전략에 따른 포지션 크기 최적화
- 트레일링 스톱과 손익분기점을 사용하여 열린 포지션을 효과적으로 관리
- 차트와 제어 패널에서 중요한 정보 시각화
- 실시간으로 주요 거래 매개변수 제어
Range Breakout Trader Pro로 거래 효율성을 향상시키세요 — 가격 범위 돌파 전략의 자동화와 최적화를 추구하는 트레이더를 위한 전문적인 솔루션입니다!