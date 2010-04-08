설명

Range Breakout Trader Pro: 다중 주문과 자동 거리 계산이 포함된 혁신적인 거래 전략

Range Breakout Trader Pro는 자동 주문 배치 및 관리를 통한 가격 범위 돌파를 활용하는 MetaTrader 5용 최신 거래 전략입니다. 이 고급 전문 어드바이저는 최대 자동화로 범위 돌파 전략을 효과적으로 적용하고자 하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 이 어드바이저는 다양한 시장 조건과 리스크 관리 매개변수를 고려하여 주문을 배치하므로 주요 통화쌍, 금, 석유 및 암호화폐에서 활발한 거래를 위한 최적의 도구입니다.

주요 기능 및 장점:

다중 수준 주문 배치 시스템: 어드바이저는 시장 범위를 기반으로 여러 주문을 처리하여 시장 변동성을 최대한 효과적으로 활용할 수 있습니다.

어드바이저는 시장 범위를 기반으로 여러 주문을 처리하여 시장 변동성을 최대한 효과적으로 활용할 수 있습니다. 자동 거리 계산: 주문 간의 거리는 현재 시장 범위를 기반으로 자동으로 조정되거나 사용자 정의 피보나치 공식에 따라 설정됩니다.

주문 간의 거리는 현재 시장 범위를 기반으로 자동으로 조정되거나 사용자 정의 피보나치 공식에 따라 설정됩니다. 유연한 포지션 규모 계산: 트레이더는 고정 로트, 잔액 백분율 또는 자기자본 백분율을 포함하여 주문 크기를 계산하는 최적의 방법을 선택할 수 있습니다.

트레이더는 고정 로트, 잔액 백분율 또는 자기자본 백분율을 포함하여 주문 크기를 계산하는 최적의 방법을 선택할 수 있습니다. 다양한 거래 방향의 완전한 지원: 매수만, 매도만 또는 양방향 모두에서 거래할 수 있는 가능성.

매수만, 매도만 또는 양방향 모두에서 거래할 수 있는 가능성. 종합적인 리스크 관리 시스템: 심볼별 최대 리스크 제한, 자동 스프레드 제어, 마진 안전성 모니터링을 포함한 높은 리스크로부터 보호하는 내장 메커니즘.

심볼별 최대 리스크 제한, 자동 스프레드 제어, 마진 안전성 모니터링을 포함한 높은 리스크로부터 보호하는 내장 메커니즘. 완전 맞춤형 Stop Loss 및 Take Profit: 슬리피지로부터 보호하기 위한 추가 버퍼가 있는 각 거래에 대한 Stop Loss 및 Take Profit 수준 설정.

슬리피지로부터 보호하기 위한 추가 버퍼가 있는 각 거래에 대한 Stop Loss 및 Take Profit 수준 설정. 고급 트레일링 스톱 및 손익분기점 기능: 트레일링 스톱을 활성화하고 지정된 수익에 도달했을 때 포지션을 자동으로 손익분기점 수준으로 이동시키는 기능.

트레일링 스톱을 활성화하고 지정된 수익에 도달했을 때 포지션을 자동으로 손익분기점 수준으로 이동시키는 기능. 동적 범위 업데이트: 거래일 동안 시장 범위 데이터를 자동으로 업데이트하고 가격 움직임을 예측하기 위해 이전 기간의 정보를 사용합니다.

거래일 동안 시장 범위 데이터를 자동으로 업데이트하고 가격 움직임을 예측하기 위해 이전 기간의 정보를 사용합니다. 광범위한 거래 상품 지원: EURUSD, GBPUSD, USDJPY와 같은 인기 통화쌍, 귀금속(XAUUSD), 석유(WTI 및 Brent), 그리고 암호화폐(BTCUSD, ETHUSD 및 기타)와의 최적 작업.

어드바이저 설정 상세 설명

범위 매개변수

UseTodayRange (오늘의 범위 사용): 활성화되면(true), 어드바이저는 현재 거래일의 범위를 사용합니다. 비활성화되면(false), 전날의 범위가 사용됩니다.

활성화되면(true), 어드바이저는 현재 거래일의 범위를 사용합니다. 비활성화되면(false), 전날의 범위가 사용됩니다. OrderOffset (초기 주문 오프셋): 초기 주문을 설정하기 위한 범위의 High/Low로부터의 포인트 단위 오프셋을 정의합니다. 더 큰 오프셋은 잘못된 트리거 가능성을 줄이지만 움직임의 일부를 놓칠 수 있습니다.

초기 주문을 설정하기 위한 범위의 High/Low로부터의 포인트 단위 오프셋을 정의합니다. 더 큰 오프셋은 잘못된 트리거 가능성을 줄이지만 움직임의 일부를 놓칠 수 있습니다. ContinuousUpdate (지속적 범위 업데이트): 활성화되면(true), 어드바이저는 거래일 동안 범위 데이터를 지속적으로 업데이트하여 전략이 변화하는 시장 조건에 더 적응할 수 있게 합니다.

활성화되면(true), 어드바이저는 거래일 동안 범위 데이터를 지속적으로 업데이트하여 전략이 변화하는 시장 조건에 더 적응할 수 있게 합니다. MinimumRangeSize (최소 범위 크기): 전략을 활성화하는 데 필요한 포인트 단위 최소 범위 크기. 낮은 변동성을 가진 좁은 시장에서의 거래를 피하는 데 도움됩니다.

전략을 활성화하는 데 필요한 포인트 단위 최소 범위 크기. 낮은 변동성을 가진 좁은 시장에서의 거래를 피하는 데 도움됩니다. SignificantRangePct (중요 범위 변화 백분율): 주문을 재계산하기 위해 범위가 얼마나 변해야 하는지 결정하는 백분율 값. 중요하지 않은 변화에 따른 빈번한 재계산으로부터 보호합니다.

주문을 재계산하기 위해 범위가 얼마나 변해야 하는지 결정하는 백분율 값. 중요하지 않은 변화에 따른 빈번한 재계산으로부터 보호합니다. MinRangeChangePoints (포인트 단위 최소 범위 변화): 백분율 변화 외에도 주문을 재계산하는 데 필요한 절대적인 범위 변화 값.

다중 주문 설정

MaxBuyOrders (최대 매수 주문 수): 동시 매수 주문의 최대 수를 제한하여 전체 리스크를 관리하는 데 도움이 됩니다.

동시 매수 주문의 최대 수를 제한하여 전체 리스크를 관리하는 데 도움이 됩니다. MaxSellOrders (최대 매도 주문 수): 동시 매도 주문의 최대 수를 정의합니다.

동시 매도 주문의 최대 수를 정의합니다. DistanceMode (거리 계산 모드): 연속 주문 간의 거리를 결정하는 방법: DIST_FIXED: 모든 주문에 대한 고정 거리 DIST_AUTO: 범위 크기에 기반한 자동 계산 DIST_FIBONACCI: 거리를 증가시키기 위한 피보나치 수열 사용

연속 주문 간의 거리를 결정하는 방법: FixedDistance (고정 거리): DIST_FIXED 모드를 선택할 때 주문 간의 포인트 단위 거리 값.

DIST_FIXED 모드를 선택할 때 주문 간의 포인트 단위 거리 값. RangeMultiplier (범위 곱수): DIST_AUTO 모드에서 주문 간의 거리를 계산하기 위한 계수(예: 0.3은 범위 크기의 30%를 의미).

DIST_AUTO 모드에서 주문 간의 거리를 계산하기 위한 계수(예: 0.3은 범위 크기의 30%를 의미). PreserveUnfilled (미체결 주문 보존): 활성화되면(true), 미체결 주문은 다음 날까지 보존됩니다. 비활성화되면(false), 일이 바뀌면 모든 주문이 삭제됩니다.

활성화되면(true), 미체결 주문은 다음 날까지 보존됩니다. 비활성화되면(false), 일이 바뀌면 모든 주문이 삭제됩니다. ForceRecalcOnNewDay (새 날에 강제 재계산): 새 거래일 시작 시 주문의 강제 재계산 및 배치.

새 거래일 시작 시 주문의 강제 재계산 및 배치. OrderExpirationHours (주문 만료 시간(시간)): 미체결 주문이 자동으로 삭제되기까지의 시간(0 = GTC, 시간 제한 없음).

리스크 관리

LotMethod (로트 계산 방법): 포지션 크기의 계산 방법을 정의합니다: LOT_FIXED: 고정 로트 크기 LOT_RISK: 잔액의 리스크 비율에 기반한 계산 LOT_EQUITY: 자기자본의 리스크 비율에 기반한 계산 LOT_DYNAMIC: 가용 마진을 고려한 동적 계산

포지션 크기의 계산 방법을 정의합니다: FixedLotSize (고정 로트 크기): LOT_FIXED 방법을 선택했을 때 사용되는 로트 값.

LOT_FIXED 방법을 선택했을 때 사용되는 로트 값. RiskPercent (리스크 백분율): LOT_RISK 또는 LOT_EQUITY 방법을 사용할 때 각 거래에서 트레이더가 감수하고자 하는 잔액/자기자본의 백분율.

LOT_RISK 또는 LOT_EQUITY 방법을 사용할 때 각 거래에서 트레이더가 감수하고자 하는 잔액/자기자본의 백분율. MaxRiskPerSymbol (심볼당 최대 리스크): 하나의 거래 상품에 대한 모든 거래의 최대 리스크 비율 제한.

하나의 거래 상품에 대한 모든 거래의 최대 리스크 비율 제한. MaxSpread (최대 스프레드): 주문을 열기 위해 허용되는 최대 스프레드(포인트 단위). 높은 변동성과 확장된 스프레드 조건에서의 거래로부터 보호합니다.

주문을 열기 위해 허용되는 최대 스프레드(포인트 단위). 높은 변동성과 확장된 스프레드 조건에서의 거래로부터 보호합니다. MarginSafetyPercent (마진 안전 백분율): 모든 주문 배치 후 남아있어야 하는 가용 마진의 여유분을 정의합니다(예: 200%는 가용 마진의 절반만 사용됨을 의미).

Stop Loss 및 Take Profit

StopLoss (스톱 로스): 포인트 단위의 스톱 로스 값(0 = 비활성화).

포인트 단위의 스톱 로스 값(0 = 비활성화). TakeProfit (테이크 프로핏): 포인트 단위의 테이크 프로핏 값(0 = 비활성화).

포인트 단위의 테이크 프로핏 값(0 = 비활성화). StopLevelBuffer (스톱 레벨 추가 버퍼): 브로커의 최소 스톱 레벨에 추가 거리를 더해 스톱이 너무 가까울 때 오류를 방지합니다.

포지션 관리

UseTrailing (트레일링 스톱 사용): 트레일링 스톱 기능을 활성화/비활성화합니다.

트레일링 스톱 기능을 활성화/비활성화합니다. TrailingStart (트레일링 시작): 트레일링 스톱이 활성화되는 포인트 단위 이익.

트레일링 스톱이 활성화되는 포인트 단위 이익. TrailingDistance (트레일링 거리): 현재 가격에서 트레일링 스톱까지의 포인트 단위 거리.

현재 가격에서 트레일링 스톱까지의 포인트 단위 거리. TrailingStep (트레일링 단계): 트레일링 스톱을 이동시키기 위한 가격의 최소 변화(포인트 단위).

트레일링 스톱을 이동시키기 위한 가격의 최소 변화(포인트 단위). UseBreakEven (손익분기점 사용): 포지션을 손익분기점으로 이동시키는 기능을 활성화/비활성화합니다.

포지션을 손익분기점으로 이동시키는 기능을 활성화/비활성화합니다. BreakEvenStart (손익분기점 시작): 포지션이 손익분기점으로 이동되는 포인트 단위 이익.

포지션이 손익분기점으로 이동되는 포인트 단위 이익. BreakEvenOffset (손익분기점 오프셋): 손익분기점으로 이동할 때의 이익 포인트 수(0 = 진입 포인트).

거래 방향

TradeDirection (거래 방향): 허용되는 거래 방향을 정의합니다: DIR_BOTH: 양방향 거래 DIR_BUY: 매수 주문만 DIR_SELL: 매도 주문만

허용되는 거래 방향을 정의합니다:

시각적 설정

ShowPanel (패널 표시): 어드바이저의 현재 매개변수를 보여주는 정보 패널을 표시합니다.

어드바이저의 현재 매개변수를 보여주는 정보 패널을 표시합니다. ShowProfitStats (이익 통계 표시): 일, 주, 월 단위 이익 통계를 표시합니다.

일, 주, 월 단위 이익 통계를 표시합니다. ShowRangeLines (범위 라인 표시): 차트에 범위의 High와 Low 라인을 표시합니다.

차트에 범위의 High와 Low 라인을 표시합니다. ShowOrderLevels (주문 레벨 표시): 차트에 배치된 주문의 레벨을 표시합니다.

차트에 배치된 주문의 레벨을 표시합니다. ShowTradeHistory (거래 내역 표시): 차트에 거래 내역을 표시합니다.

차트에 거래 내역을 표시합니다. HighRangeColor (상단 범위 라인 색상): 범위 High 라인의 색상.

범위 High 라인의 색상. LowRangeColor (하단 범위 라인 색상): 범위 Low 라인의 색상.

범위 Low 라인의 색상. BuyColor (매수 색상): 매수 주문 표시 색상.

매수 주문 표시 색상. SellColor (매도 색상): 매도 주문 표시 색상.

매도 주문 표시 색상. TradeFontSize (거래 폰트 크기): 거래 정보를 표시하기 위한 폰트 크기.

패널 설정

PanelBackColor (패널 배경색): 정보 패널의 배경색.

정보 패널의 배경색. PanelTextColor (패널 텍스트 색상): 정보 패널의 텍스트 색상.

정보 패널의 텍스트 색상. PanelEditColor (패널 입력 필드 색상): 패널의 입력 필드 배경색.

로깅 설정

LoggingLevel (로깅 수준): 저널 메시지의 상세도를 정의합니다: LOG_NONE: 로깅 없음 LOG_ERRORS: 오류만 LOG_IMPORTANT: 중요 이벤트와 오류 LOG_ALL: 모든 이벤트

저널 메시지의 상세도를 정의합니다: LogThrottleSeconds (로그 간 최소 초): 로그가 넘치는 것을 방지하기 위한 유사한 저널 메시지 간의 최소 간격.

일반 설정

MagicNumber (매직 넘버): 이 어드바이저에 의해 열리는 모든 주문의 고유 식별자.

이 어드바이저에 의해 열리는 모든 주문의 고유 식별자. TradeComment (거래 코멘트): 모든 거래에 추가되는 텍스트 코멘트.

모든 거래에 추가되는 텍스트 코멘트. Max_Orders_Per_Symbol (심볼당 최대 주문 수): 하나의 거래 상품에 대한 주문의 총 최대 수.

하나의 거래 상품에 대한 주문의 총 최대 수. MaxOrderRetries (최대 재시도 횟수): 실패한 경우 주문 배치의 재시도 횟수.

추천 거래 상품:

통화쌍: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD 및 기타 주요 페어와 크로스 페어.

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD 및 기타 주요 페어와 크로스 페어. 귀금속: XAUUSD(금), XAGUSD(은).

XAUUSD(금), XAGUSD(은). 석유: WTI와 Brent.

WTI와 Brent. 암호화폐: Bitcoin(BTCUSD), Ethereum(ETHUSD) 및 기타 주요 암호화폐.

Range Breakout Trader Pro의 장점

Range Breakout Trader Pro는 다중 주문과 리스크 관리 매개변수의 정확한 조정으로 범위 돌파 전략을 효과적으로 구현할 수 있는 강력하고 유연한 거래 도구입니다. 이 어드바이저는 인기 통화쌍, 귀금속 시장, 석유, 그리고 암호화폐 거래에 이상적입니다.

이 어드바이저를 사용하면 다음과 같은 가능성을 얻을 수 있습니다:

가격 범위 돌파의 검색 및 실행 프로세스 자동화

자본 관리 전략에 따른 포지션 크기 최적화

트레일링 스톱과 손익분기점을 사용하여 열린 포지션을 효과적으로 관리

차트와 제어 패널에서 중요한 정보 시각화

실시간으로 주요 거래 매개변수 제어

Range Breakout Trader Pro로 거래 효율성을 향상시키세요 — 가격 범위 돌파 전략의 자동화와 최적화를 추구하는 트레이더를 위한 전문적인 솔루션입니다!