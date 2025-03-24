Range Breakout Trader Pro : Stratégie de trading innovante avec ordres multiples et calcul automatique des distances

Description

Range Breakout Trader Pro est une stratégie de trading moderne pour MetaTrader 5, spécialisée dans l’utilisation des cassures de plages de prix avec placement et gestion automatiques des ordres. Cet expert advisor avancé est conçu pour les traders souhaitant appliquer efficacement des stratégies de cassure de plage avec une automatisation maximale. L’outil place des ordres en tenant compte des différentes conditions de marché et des paramètres de gestion des risques, ce qui en fait un instrument optimal pour le trading actif sur les principales paires de devises, l’or, le pétrole et les cryptomonnaies.

Fonctionnalités principales et avantages :

Système de placement d’ordres multiniveau : L’expert advisor travaille avec plusieurs ordres basés sur la plage de marché, permettant ainsi d’exploiter au maximum la volatilité du marché.

L’expert advisor travaille avec plusieurs ordres basés sur la plage de marché, permettant ainsi d’exploiter au maximum la volatilité du marché. Calcul automatique des distances : La distance entre les ordres est automatiquement réglée en fonction de la plage de marché actuelle ou selon une formule Fibonacci personnalisée.

La distance entre les ordres est automatiquement réglée en fonction de la plage de marché actuelle ou selon une formule Fibonacci personnalisée. Calcul flexible du volume des positions : Le trader peut choisir la méthode optimale pour calculer la taille de l’ordre, y compris le lot fixe, un pourcentage du solde ou de l’équity.

Le trader peut choisir la méthode optimale pour calculer la taille de l’ordre, y compris le lot fixe, un pourcentage du solde ou de l’équity. Support complet des différentes directions de trading : Possibilité de trader uniquement à l’achat, uniquement à la vente ou dans les deux sens.

Possibilité de trader uniquement à l’achat, uniquement à la vente ou dans les deux sens. Système complet de gestion des risques : Mécanismes intégrés de protection contre les risques élevés, incluant la limitation du risque maximal par symbole, le contrôle automatique du spread et la surveillance de la sécurité de la marge.

Mécanismes intégrés de protection contre les risques élevés, incluant la limitation du risque maximal par symbole, le contrôle automatique du spread et la surveillance de la sécurité de la marge. Stop Loss et Take Profit entièrement personnalisables : Réglage des niveaux de Stop Loss et de Take Profit pour chaque transaction avec un tampon supplémentaire pour se prémunir contre le slippage.

Réglage des niveaux de Stop Loss et de Take Profit pour chaque transaction avec un tampon supplémentaire pour se prémunir contre le slippage. Fonctions avancées de Trailing Stop et de Break Even : Possibilité d’activer le trailing stop et de passer automatiquement la position en break even dès qu’un bénéfice prédéfini est atteint.

Possibilité d’activer le trailing stop et de passer automatiquement la position en break even dès qu’un bénéfice prédéfini est atteint. Mise à jour dynamique des plages : Actualisation automatique des données de plage de marché au cours de la journée de trading, en utilisant les informations des périodes précédentes pour prévoir les mouvements de prix.

Actualisation automatique des données de plage de marché au cours de la journée de trading, en utilisant les informations des périodes précédentes pour prévoir les mouvements de prix. Support d’un large éventail d’instruments de trading : Fonctionnement optimal avec des paires de devises populaires telles que EURUSD, GBPUSD, USDJPY, avec les métaux précieux (XAUUSD), le pétrole (WTI et Brent) ainsi que les cryptomonnaies (BTCUSD, ETHUSD, etc.).

Description détaillée des paramètres de l’expert advisor :

Paramètres de la plage

UseTodayRange (Utiliser la plage du jour) : Lorsque activé (true), l’expert advisor utilise la plage du jour de trading actuel ; lorsqu’il est désactivé (false), la plage de la veille est utilisée.

Lorsque activé (true), l’expert advisor utilise la plage du jour de trading actuel ; lorsqu’il est désactivé (false), la plage de la veille est utilisée. OrderOffset (Décalage initial de l’ordre) : Détermine le décalage en points par rapport au High/Low de la plage pour placer l’ordre initial. Un décalage plus important réduit la probabilité de faux signaux, mais peut entraîner la perte d’une partie du mouvement.

Détermine le décalage en points par rapport au High/Low de la plage pour placer l’ordre initial. Un décalage plus important réduit la probabilité de faux signaux, mais peut entraîner la perte d’une partie du mouvement. ContinuousUpdate (Mise à jour continue de la plage) : Lorsqu’activé (true), l’expert advisor met à jour en permanence les données de la plage durant la journée de trading, rendant ainsi la stratégie plus adaptable aux conditions de marché changeantes.

Lorsqu’activé (true), l’expert advisor met à jour en permanence les données de la plage durant la journée de trading, rendant ainsi la stratégie plus adaptable aux conditions de marché changeantes. MinimumRangeSize (Taille minimale de la plage) : Taille minimale de la plage en points nécessaire pour activer la stratégie. Cela permet d’éviter le trading sur des marchés étroits à faible volatilité.

Taille minimale de la plage en points nécessaire pour activer la stratégie. Cela permet d’éviter le trading sur des marchés étroits à faible volatilité. SignificantRangePct (Pourcentage de changement significatif de la plage) : Valeur en pourcentage déterminant l’ampleur de changement nécessaire de la plage pour recalculer les ordres. Protège contre des recalculs trop fréquents lors de changements insignifiants.

Valeur en pourcentage déterminant l’ampleur de changement nécessaire de la plage pour recalculer les ordres. Protège contre des recalculs trop fréquents lors de changements insignifiants. MinRangeChangePoints (Changement minimal de la plage en points) : Valeur absolue du changement de plage nécessaire, en complément du pourcentage, pour recalculer les ordres.

Paramètres des multi-ordres

MaxBuyOrders (Nombre maximal d’ordres d’achat) : Limite le nombre maximal d’ordres d’achat simultanés, aidant ainsi à contrôler le risque global.

Limite le nombre maximal d’ordres d’achat simultanés, aidant ainsi à contrôler le risque global. MaxSellOrders (Nombre maximal d’ordres de vente) : Détermine le nombre maximal d’ordres de vente simultanés.

Détermine le nombre maximal d’ordres de vente simultanés. DistanceMode (Mode de calcul des distances) : Méthode de détermination de la distance entre les ordres successifs : DIST_FIXED : Distance fixe pour tous les ordres DIST_AUTO : Calcul automatique basé sur la taille de la plage DIST_FIBONACCI : Utilisation de la séquence de Fibonacci pour augmenter les distances

Méthode de détermination de la distance entre les ordres successifs : FixedDistance (Distance fixe) : Valeur de la distance entre les ordres en points lors du choix du mode DIST_FIXED.

Valeur de la distance entre les ordres en points lors du choix du mode DIST_FIXED. RangeMultiplier (Multiplicateur de la plage) : Coefficient pour calculer la distance entre les ordres en mode DIST_AUTO (par exemple, 0,3 signifie 30 % de la taille de la plage).

Coefficient pour calculer la distance entre les ordres en mode DIST_AUTO (par exemple, 0,3 signifie 30 % de la taille de la plage). PreserveUnfilled (Conserver les ordres non exécutés) : Si activé (true), les ordres non exécutés sont conservés pour le jour suivant ; s’il est désactivé (false), tous les ordres sont supprimés au changement de journée.

Si activé (true), les ordres non exécutés sont conservés pour le jour suivant ; s’il est désactivé (false), tous les ordres sont supprimés au changement de journée. ForceRecalcOnNewDay (Recalcul forcé le nouveau jour) : Recalcule et replace les ordres au début d’un nouveau jour de trading.

Recalcule et replace les ordres au début d’un nouveau jour de trading. OrderExpirationHours (Durée de validité des ordres en heures) : Temps en heures après lequel les ordres non exécutés seront automatiquement supprimés (0 = GTC, sans limite de temps).

Gestion des risques

LotMethod (Méthode de calcul du lot) : Détermine la méthode de calcul du volume de la position : LOT_FIXED : Taille de lot fixe LOT_RISK : Calcul basé sur un pourcentage de risque du solde LOT_EQUITY : Calcul basé sur un pourcentage de risque de l’équity LOT_DYNAMIC : Calcul dynamique tenant compte de la marge libre

Détermine la méthode de calcul du volume de la position : FixedLotSize (Taille fixe du lot) : Valeur du lot utilisée lors du choix de la méthode LOT_FIXED.

Valeur du lot utilisée lors du choix de la méthode LOT_FIXED. RiskPercent (Pourcentage de risque) : Pourcentage du solde/équity que le trader est prêt à risquer sur chaque transaction en utilisant les méthodes LOT_RISK ou LOT_EQUITY.

Pourcentage du solde/équity que le trader est prêt à risquer sur chaque transaction en utilisant les méthodes LOT_RISK ou LOT_EQUITY. MaxRiskPerSymbol (Risque maximal par symbole) : Limitation du pourcentage maximal de risque pour toutes les transactions sur un même instrument de trading.

Limitation du pourcentage maximal de risque pour toutes les transactions sur un même instrument de trading. MaxSpread (Spread maximal) : Spread maximal autorisé en points pour l’ouverture d’ordres. Protège contre le trading en conditions de forte volatilité et de spreads élargis.

Spread maximal autorisé en points pour l’ouverture d’ordres. Protège contre le trading en conditions de forte volatilité et de spreads élargis. MarginSafetyPercent (Pourcentage de sécurité de la marge) : Détermine la réserve de marge libre qui doit rester après le placement de tous les ordres (par exemple, 200 % signifie que seule la moitié de la marge disponible est utilisée).

Stop Loss et Take Profit

StopLoss (Stop Loss) : Valeur du Stop Loss en points (0 = désactivé).

Valeur du Stop Loss en points (0 = désactivé). TakeProfit (Take Profit) : Valeur du Take Profit en points (0 = désactivé).

Valeur du Take Profit en points (0 = désactivé). StopLevelBuffer (Tampon supplémentaire pour les niveaux de stop) : Ajoute une distance supplémentaire aux niveaux minimum de stop imposés par le courtier pour éviter des erreurs dues à des stops trop proches.

Gestion des positions

UseTrailing (Utiliser le trailing stop) : Active/désactive la fonction de trailing stop.

Active/désactive la fonction de trailing stop. TrailingStart (Déclenchement du trailing) : Bénéfice en points à partir duquel le trailing stop est activé.

Bénéfice en points à partir duquel le trailing stop est activé. TrailingDistance (Distance de trailing) : Distance en points entre le prix actuel et le trailing stop.

Distance en points entre le prix actuel et le trailing stop. TrailingStep (Pas de trailing) : Changement minimal en points du prix nécessaire pour déplacer le trailing stop.

Changement minimal en points du prix nécessaire pour déplacer le trailing stop. UseBreakEven (Utiliser le break even) : Active/désactive la fonction de mise en break even de la position.

Active/désactive la fonction de mise en break even de la position. BreakEvenStart (Déclenchement du break even) : Bénéfice en points à partir duquel la position est passée en break even.

Bénéfice en points à partir duquel la position est passée en break even. BreakEvenOffset (Décalage du break even) : Nombre de points de bénéfice pour passer en break even (0 = point d’entrée).

Direction du trading

TradeDirection (Direction du trading) : Détermine les directions de trading autorisées : DIR_BOTH : Trading dans les deux directions DIR_BUY : Uniquement les ordres d’achat DIR_SELL : Uniquement les ordres de vente

Détermine les directions de trading autorisées :

Paramètres visuels

ShowPanel (Afficher le panneau) : Affiche un panneau d’information avec les paramètres actuels de l’expert advisor.

Affiche un panneau d’information avec les paramètres actuels de l’expert advisor. ShowProfitStats (Afficher les statistiques de profit) : Affiche les statistiques de profit par jour, semaine et mois.

Affiche les statistiques de profit par jour, semaine et mois. ShowRangeLines (Afficher les lignes de plage) : Affiche les lignes High et Low de la plage sur le graphique.

Affiche les lignes High et Low de la plage sur le graphique. ShowOrderLevels (Afficher les niveaux d’ordres) : Affiche les niveaux des ordres placés sur le graphique.

Affiche les niveaux des ordres placés sur le graphique. ShowTradeHistory (Afficher l’historique des transactions) : Affiche l’historique des transactions sur le graphique.

Affiche l’historique des transactions sur le graphique. HighRangeColor (Couleur de la ligne supérieure de la plage) : Couleur de la ligne High de la plage.

Couleur de la ligne High de la plage. LowRangeColor (Couleur de la ligne inférieure de la plage) : Couleur de la ligne Low de la plage.

Couleur de la ligne Low de la plage. BuyColor (Couleur d’achat) : Couleur utilisée pour afficher les ordres d’achat.

Couleur utilisée pour afficher les ordres d’achat. SellColor (Couleur de vente) : Couleur utilisée pour afficher les ordres de vente.

Couleur utilisée pour afficher les ordres de vente. TradeFontSize (Taille de la police des transactions) : Taille de la police pour afficher les informations sur les transactions.

Paramètres du panneau

PanelBackColor (Couleur de fond du panneau) : Couleur de fond du panneau d’information.

Couleur de fond du panneau d’information. PanelTextColor (Couleur du texte du panneau) : Couleur du texte sur le panneau d’information.

Couleur du texte sur le panneau d’information. PanelEditColor (Couleur des champs de saisie du panneau) : Couleur de fond des champs de saisie sur le panneau.

Paramètres de journalisation

LoggingLevel (Niveau de journalisation) : Détermine le niveau de détail des messages du journal : LOG_NONE : Aucune journalisation LOG_ERRORS : Uniquement les erreurs LOG_IMPORTANT : Événements importants et erreurs LOG_ALL : Tous les événements

Détermine le niveau de détail des messages du journal : LogThrottleSeconds (Nombre minimal de secondes entre les logs) : Intervalle minimal entre des messages de journal similaires pour éviter une saturation du journal.

Paramètres généraux

MagicNumber (Nombre magique) : Identifiant unique pour tous les ordres ouverts par cet expert advisor.

Identifiant unique pour tous les ordres ouverts par cet expert advisor. TradeComment (Commentaire de trading) : Commentaire textuel ajouté à toutes les transactions.

Commentaire textuel ajouté à toutes les transactions. Max_Orders_Per_Symbol (Nombre maximum d’ordres par symbole) : Nombre total maximal d’ordres pouvant être ouverts sur un même instrument de trading.

Nombre total maximal d’ordres pouvant être ouverts sur un même instrument de trading. MaxOrderRetries (Nombre maximal de tentatives de re-placement) : Nombre de tentatives de re-placement d’un ordre en cas d’échec.

Instruments de trading recommandés :

Paires de devises : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD et autres paires majeures et croisées.

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD et autres paires majeures et croisées. Métaux précieux : XAUUSD (or), XAGUSD (argent).

XAUUSD (or), XAGUSD (argent). Pétrole : WTI et Brent.

WTI et Brent. Cryptomonnaies : Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD) et d’autres cryptomonnaies majeures.

Avantages de l’utilisation de Range Breakout Trader Pro

Range Breakout Trader Pro est un outil de trading puissant et flexible qui permet de mettre en œuvre efficacement une stratégie de cassure de plage avec des ordres multiples et un ajustement précis des paramètres de gestion des risques. Cet expert advisor est parfaitement adapté pour trader sur les paires de devises populaires, les marchés des métaux précieux, le pétrole ainsi que pour travailler avec les cryptomonnaies.

En utilisant cet expert advisor, vous bénéficiez de la possibilité de :

Automatiser le processus de détection et d’exécution des cassures de plages de prix

Optimiser la taille des positions selon votre stratégie de gestion de capital

Gérer efficacement les positions ouvertes grâce aux trailing stops et au break even

Visualiser des informations importantes sur le graphique et le panneau de contrôle

Contrôler les paramètres clés du trading en temps réel

Améliorez l’efficacité de votre trading avec Range Breakout Trader Pro — la solution professionnelle pour les traders souhaitant automatiser et optimiser leur stratégie de cassure de plage de prix !