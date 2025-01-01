新文章 市场上产品有效展示的小贴士 已发布： 有效地向交易人出售程序，不仅需要编写一个高效有用的产品，然后还要在市场上发布。提供一份全面详尽的描述和高品质的插图至关重要。性能标识和正确的截图也与“真正的编码”同等重要。记住一个简单的公式：没有下载=没有销量。 MetaTrader 市场 是最大的自动交易应用商店。是自动交易和技术指标的开发人员能够获得他们辛勤工作应得奖赏的地方。在成功发布市场产品方面，很难高估标识，描述和截图的角 色。如果应用设计简陋，潜在买家将很容易忽视它。决定性的购买之所以产生，得益于市场展窗上吸引眼球的产品标识。标识必须具有让潜在买家想要下载的吸引
新文章 如何实现交易员的订单，并在 MQL5 自由职业者服务板块创造利润 已发布： MQL5 自由职业者是一项在线服务，开发人员可以通过这项服务为交易员客户创建交易应用程序而获得收入。该服务自 2010 年起成功运营，迄今已完成超过 10 万个项目，总价值达 700 万美元。我们可以看到，这里涉及到大量资金。 MQL5 自由职业者 是为交易应用程序开发人员提供的专门服务。当交易员需要用 MQL5/MQL4、Python、C++ 和其他现代编程语言开发的定制交易机器人、指标和其他工具应用程序时，他们就会来到这里。 MQL5.com 自由职业者服务于 2010 年 6 月推出。
新文章 MetaTrader市场概述（图表） 已发布： 几周前我们发布了 自由职业者服务的信息图表 。我们也承诺将透露一些市场统计数据。现在，我们邀请您来检验我们已经收集的数据。 MetaTrader 市场 正式发布始于2012年2月。从那时起交易应用商店已经走了很长的一段路。首先，它只用于MetaTrader 5。然后，市场部分也在MetaTrader 4推出。产品范围也得到扩大：既交易应用程序之后，紧接着是 金融杂志 和 书籍 。 所 有这一切都提高了服务的营业额：截止2014年7月，大概有价值总额超过522 000美元的6 300个产品在市场出售，并且520名卖家和24
新文章 在您的网站上免费嵌入 MetaTrader 4/5 网页版终端并赚取利润 已发布： 交易者会非常熟悉 WebTerminal, 它允许直接从浏览器在金融市场上交易。将 WebTerminal 小部件添加到您的网站 — 这样做是绝对免费的。如果您有网站, 您可开始向经纪商引荐潜在客户 — 我们已为您准备好了一个即用型的网页版解决方案。您需要做的所有事情就是将一个 iframe 嵌入您的网站。 将 WebTerminal 小部件添加到您的网站 — 这样做是绝对免费的。这个强大的功能将令您的网站访问者使用最流行的 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4
新文章 为何在 MetaTrader 4 与 MetaTrader 5 上的虚拟托管优于一般的 VPS 已发布： 从 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 终端上租用一台虚拟服务器是最优方式，它可确保不会打断您的交易机器人的工作，以及 信号 订阅。从本质上讲，它是一个模拟 VPS，不过它性能更佳，并且更适合应对一个交易者所要遇到的需求和挑战。服务器可以直接从您的 MetaTrader 里租用。仅需点击几次鼠标，即可将您的 EA、指标、脚本、信号订阅，连同它们的设置一起传送到虚拟服务器。虚拟托管云网络是专为 MetaTrader 平台研发的，并拥有许多本地解决方案。
新文章 使用 MQL5.0 社区频道和群聊天 已发布： MQL5.com 网站汇集了来自世界各地的交易者。 用户发表文章、共享免费代码、在市场上销售产品、执行自由职业订单、以及跟单信号。 您可以在论坛、交易者聊天和元交易者频道中与他们交流。 像大多数现有的即时通讯工具一样，MetaTrader 聊天功能为大量受众提供了广播信息的机会。 有两种消息类型可用：群聊和频道。 这两种类型都允许与朋友和同事交流，以及共享图像、视频和文件。 每种类型都可以为 MQL5 服务收入 增加额外的手段，诸如信号和市场。 频道通常用于向用户广播信息，因此可以作为微博平台。
新文章 MetaTrader 5 已具备锁仓账户系统 已发布： MetaTrader 5平台最初是专为净额持仓账户系统而设计的。净额系统每个金融工具仅允许一个持仓，也就意味着该工具的所有进一步操作只能是关闭，撤销或改变现有持仓的交 易量。为了扩大零售外汇交易者的可能性，我们新增第二种账户系统 - 锁仓系统。现在，每个交易品种可以有多位持仓，包括反向持仓。这就为实现基于所谓“锁定”的交易策略铺平了道路 - 如果价格移动方向与交易者相反，那么他们就可以新建一个反向持仓。 因为新系统类似于MetaTrader 4中使用的系统，所以交易者将会非常熟悉。与此同时，交易者将能够体验第五代平台版本的全部优势
新文章 我们如何开发MetaTrader 信号服务和群组交易 已发布： 我们持续加强信号服务，完善机制，添加新的功能并修复缺陷。2012年的MetaTrader信号服务和当前的MetaTrader信号服务就像两个完全不同的服务。 目前，我们正在实施 虚拟主机云 服 务，它由一个服务器网络组成用来支持特定版本的MetaTrader客户端。若要从MetaTrader客户端以最小的网络延迟租用程序端虚拟副本，直接 到达他们交易商的交易服务器，交易人将只需完成5个步骤。这将提供交易人复制信号提供者交易的程序端的24小时不间断运行。 此外，我们正计划推出甚至更好
新文章 在 MQL5.com 上的自由职业者工作 - 开发者喜爱的位置 已发布： 自动交易的开发者不再需要去市场中寻找需要 EA 的交易者 - 现在他们会来找你。目前，成千上万的交易者到 MQL5 上给自由开发人员下订单，并在 MQL5.com 上为任务支付报酬。4 年以来，这项服务促成了三千名交易员对超过 10,000 个任务进行了支付。并且交易员与开发者的行动正在持续增长！ 这项服务的原理类似于拍卖：交易员下单，众多开发者参与竞争，说明他们的条件，时间和成本，来赢取订单的实施。当一位交易员决定了所选开发者，约定的费用金额被锁定在交易者的帐户，并且被选择的开发者开始完成定单。 作者：
新文章 MetaTrader应用商店2013年第三季度业绩 已发布： 又过了一个季度，我们已决定统计 MetaTrader 应用商店 的业绩 - MetaTrader平台最大的交易机器人和技术指标商店。 首先，MetaTrader 4应用商店已经发布了 测试模式 并且最终版不久也将发布。然而，交易机器人开发者已经可以在那儿发布其MQL4应用。超过200个程序已经通过了测试。MetaTrader 4市场推出之后，这些程序将提供给交易者们。 直至报告季度末期，有500多名开发者已经将他们的1200个产品放入MetaTrader 应用商店。这超出了 上一季度业绩
Spread indicator MT5 : Spread MetaTrader 指标 - 在图表主窗口中显示当前点差。您可以修改字体参数、指标位置和点差值的正常化。每个刻度线后都会重新绘制点差，确保点差值最新、最活跃。这对于点差可变或点差经常扩大的经纪商非常有用。您还可以启用在当前买入线附近显示点差标签。该指标适用于 MT4 和 MT5。 Author: Tuan Nguyen Van
Expert : 一个用于读取/写入任意EA交易参数的开发库。 作者： fxsaber
新文章 MQL5.community的支付系统 已发布： MQL5.community内置的各种服务，不但为MQL5程序开发者，也为没有任何编程经验的普通交易者，提供了非常广阔的实践机会。但是所有这些功能的实现，不能没有一个安全的支付系统，来为买家和卖家提供一种便捷的交互手段。在这篇文章中，我们向你将展示MQL5.community的支付系统是如何运作的。 作者： MetaQuotes
新文章 在莫斯科交易所（MOEX）里使用破位挂单的自动兑换网格交易 已发布： 本文探讨在莫斯科交易所（MOEX）里基于破位挂单的网格交易方法如何在 MQL5 智能系统中实现。 在市场上进行交易时，最简单的策略之一是设计“捕捉”市场价格的订单网格。 网格特征具有以下参数： 网格宽度, 网格步长, 止盈, 止损 网格宽度是由订单覆盖的区域。 网格步长是订单之间的间距。 网格宽度和步长按点数为单位计算。 因此，我们已经触及了网格交易方法的定义。 这种交易方法，其中使用许多订单入场，通常彼此距离相同，位于当前价格的两侧，称为网格。 无论市场价格走向何方，它仍然会穿过价位网格。
Super-signals: 本指标很容易使用：红色箭头 - 卖出信号，蓝色箭头 - 买入信号。超出了它的模拟，例如最高价-最低价，趋势以及其它达到几次。可以适用于任意时段和任意货币对。 作者： John Smith
新文章 从基础到中级：结构（二） 已发布： 在本文中，我们将尝试理解为什么像 MQL5 这样的编程语言有结构，为什么在某些情况下，结构是在函数和过程之间传递值的理想方式，而在其他情况下，它们可能不是最好的方式。 很多初学者在处理结构时都会感到困惑，其中一个问题就是是否应该使用结构传递值。事实上，这是一个相当有趣的问题，有时会导致比其他任何问题都更大的混乱。与一些人可能认为的相反，原因正是因为我们可以通过引用传递变量，无论是传递到函数还是传递到过程。这样做的时候，我们在此类场景中使用结构时需要小心。 作为老派程序员，我经历过 C
上与下: 支撑和阻力级别指标。它简化了 "停止" 放置。 作者： John Smith
交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第六部分 : 在"交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders)"第六部分，我们将学习MQL5语言的一个关键组成部分 – 交易自动化。我们将首先介绍基本对象，如交易品种规格和交易账户设置。这些都是创建正常运行的EA交易的先决条件。 作者： MetaQuotes
RSI_BANDS_MA: 基于多个 RSI, 布林带, 均线数据的指标。漂亮地显示买入和卖出的区域。取决于使用的货币, 可有 30-90 点。 作者： Babon
Corrected volume weighted moving average : Corrected volume weighted moving average 作者： Mladen Rakic
SmPriceBend-T01: 最初价格变动的衍生物, 或更简单地趋势速度和标志的指示。 作者： John Smith
Bunnygirl 交叉与每日开盘: 基于平均值的交叉。本系统的作者声明，90%的交易是获利的，并且，考虑到它的退出策略，是可能在趋势市场中获得很大利润的。 作者： John Smith
交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第七部分 : 在本书的最后，即第七部分讨论了MQL5 API的高级功能，这在为MetaTrader 5开发程序时发挥重要作用。其中包括自定义交易品种、内置经济日历事件以及网络、数据库和加密等通用技术。 作者： MetaQuotes
新文章 混沌博弈优化（CGO） 已发布： 本文提出了一种新型元启发式算法——混沌博弈优化算法（CGO），该算法在处理高维问题时展现出独特的保持高效率的能力。与大多数优化算法不同，CGO在问题规模扩大时不仅不会降低性能，有时甚至还会提升性能，这便是其关键特性。 想象一群研究人员，他们各自试图在多维迷宫中寻找极值。在旅程开始时，我们的探索者们随机散布在整个迷宫中，并在严格界定的空间范围内找到他们的第一个避难所。这就是他们的起点。每个探索者并非独自行动——他观察同伴，并在任何给定时刻，随机选择一组同伴，计算他们所在位置的中心点，仿佛在他们的位置之间找到一个平衡点。
新文章 从基础到中级：结构（一） 已发布： 今天，我们将开始以更简单、更实用、更舒适的方式研究结构。结构是编程的基础之一，无论它们是否结构化。我知道很多人认为结构只是数据的集合，但我向你保证，它们不仅仅是结构。接下来，我们将以最富启发性的方式开始探索这个全新的宇宙。 在 MQL5
缺口 : 前收盘价与当前开盘价价格缺口指标。 作者： Tapochun
New Candle or Bar formation. : 该机器人可在任何设定的时间框架内检测新蜡烛的开盘，从而更方便地运行一次性代码、进行交易和调用其他功能。代码编写在 OnTick() 函数中。 Author: Clinton Dennis Edem
BuySell : 本指标显示当前趋势的 "终极支撑 / 阻力" 级别。趋势改变显示为不同颜色的长方形, 趋势方向显示为不同的点。 作者： Nikolay Kositsin
新文章 交易中的神经网络：针对金融市场的多模态、扩增工具型智代（FinAgent） 已发布： 我们邀请您来探索 FinAgent，一个多模态金融交易智代框架，设计用来分析反映市场动态和历史交易形态的各种数据。 尽管在金融数据分析方面取得了成功， LLM 智代仍面临若干局限： 有限的多模态数值、文本、和视觉数据处理； 需要针对来自多源的数据进行精确整合； 对快速变化市场的适应能力低； 难以运用专业知识和传统方法; 决策制定透明度不足。
一个简单的交易面板(新) : 上次发了一个MT4的简单交易面板，收到了很多朋友的信息。针对很多朋友作为工具使用，现整理了一个最新的。 作者： Yin Zhou Luo
