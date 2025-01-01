MetaQuotes 文章 "如何实现交易员的订单，并在 MQL5 自由职业者服务板块创造利润" ( 4 ) 新文章 如何实现交易员的订单，并在 MQL5 自由职业者服务板块创造利润 已发布： MQL5 自由职业者是一项在线服务，开发人员可以通过这项服务为交易员客户创建交易应用程序而获得收入。该服务自 2010 年起成功运营，迄今已完成超过 10 万个项目，总价值达 700 万美元。我们可以看到，这里涉及到大量资金。 MQL5 自由职业者 是为交易应用程序开发人员提供的专门服务。当交易员需要用 MQL5/MQL4、Python、C++ 和其他现代编程语言开发的定制交易机器人、指标和其他工具应用程序时，他们就会来到这里。 MQL5.com 自由职业者服务于 2010 年 6 月推出，成立 14

MetaQuotes 文章 "MetaTrader市场概述（图表）" 39 1 2 3 4) 新文章 MetaTrader市场概述（图表） 已发布： 几周前我们发布了 自由职业者服务的信息图表 。我们也承诺将透露一些市场统计数据。现在，我们邀请您来检验我们已经收集的数据。 MetaTrader 市场 正式发布始于2012年2月。从那时起交易应用商店已经走了很长的一段路。首先，它只用于MetaTrader 5。然后，市场部分也在MetaTrader 4推出。产品范围也得到扩大：既交易应用程序之后，紧接着是 金融杂志 和 书籍 。 所 有这一切都提高了服务的营业额：截止2014年7月，大概有价值总额超过522 000美元的6 300个产品在市场出售，并且520名卖家和24

MetaQuotes 文章 "我们如何开发MetaTrader 信号服务和群组交易" ( 6 ) 新文章 我们如何开发MetaTrader 信号服务和群组交易 已发布： 我们持续加强信号服务，完善机制，添加新的功能并修复缺陷。2012年的MetaTrader信号服务和当前的MetaTrader信号服务就像两个完全不同的服务。 目前，我们正在实施 虚拟主机云 服 务，它由一个服务器网络组成用来支持特定版本的MetaTrader客户端。若要从MetaTrader客户端以最小的网络延迟租用程序端虚拟副本，直接 到达他们交易商的交易服务器，交易人将只需完成5个步骤。这将提供交易人复制信号提供者交易的程序端的24小时不间断运行。 此外，我们正计划推出甚至更好

MetaQuotes 文章 "MetaTrader应用商店2013年第三季度业绩" ( 7 ) 新文章 MetaTrader应用商店2013年第三季度业绩 已发布： 又过了一个季度，我们已决定统计 MetaTrader 应用商店 的业绩 - MetaTrader平台最大的交易机器人和技术指标商店。 首先，MetaTrader 4应用商店已经发布了 测试模式 并且最终版不久也将发布。然而，交易机器人开发者已经可以在那儿发布其MQL4应用。超过200个程序已经通过了测试。MetaTrader 4市场推出之后，这些程序将提供给交易者们。 直至报告季度末期，有500多名开发者已经将他们的1200个产品放入MetaTrader 应用商店。这超出了 上一季度业绩

Automated-Trading 指标: Spread indicator MT5 ( 1 ) Spread indicator MT5 : Spread MetaTrader 指标 - 在图表主窗口中显示当前点差。您可以修改字体参数、指标位置和点差值的正常化。每个刻度线后都会重新绘制点差，确保点差值最新、最活跃。这对于点差可变或点差经常扩大的经纪商非常有用。您还可以启用在当前买入线附近显示点差标签。该指标适用于 MT4 和 MT5。 Author: Tuan Nguyen Van

MetaQuotes 文章 "从基础到中级：结构（二）" 新文章 从基础到中级：结构（二） 已发布： 在本文中，我们将尝试理解为什么像 MQL5 这样的编程语言有结构，为什么在某些情况下，结构是在函数和过程之间传递值的理想方式，而在其他情况下，它们可能不是最好的方式。 很多初学者在处理结构时都会感到困惑，其中一个问题就是是否应该使用结构传递值。事实上，这是一个相当有趣的问题，有时会导致比其他任何问题都更大的混乱。与一些人可能认为的相反，原因正是因为我们可以通过引用传递变量，无论是传递到函数还是传递到过程。这样做的时候，我们在此类场景中使用结构时需要小心。 作为老派程序员，我经历过 C

Automated-Trading 指标: Corrected volume weighted moving average ( 6 ) Corrected volume weighted moving average : Corrected volume weighted moving average 作者： Mladen Rakic

MetaQuotes 文章 "从基础到中级：结构（一）" 新文章 从基础到中级：结构（一） 已发布： 今天，我们将开始以更简单、更实用、更舒适的方式研究结构。结构是编程的基础之一，无论它们是否结构化。我知道很多人认为结构只是数据的集合，但我向你保证，它们不仅仅是结构。接下来，我们将以最富启发性的方式开始探索这个全新的宇宙。 在 MQL5

Automated-Trading 指标: BuySell ( 1 ) BuySell : 本指标显示当前趋势的 "终极支撑 / 阻力" 级别。趋势改变显示为不同颜色的长方形, 趋势方向显示为不同的点。 作者： Nikolay Kositsin