指标: Ind_2 Line+1 - 页 2

新评论
 
我无法编译指标，我在 inclad 中添加了歧管，问题出在哪里？
 
Uladzislau Miarzlou 代码 中有一个错误，在元编辑器中打开它，你会发现作者指定了一个额外的文件夹路径，显然是他的程序所在的文件夹，删除这个路径并编译。

#包含 <MovingAverages.mqh

#include <EvgeTrofi\MoneyManagment.mqh>.

删除 EvgeTrofi

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений
  • www.mql5.com
Раздел содержит следующие описания: Коды возврата торгового сервера – анализ результатов отправки торгового запроса , отправленного функцией...
 
Uladzislau Miarzlou #:
我无法编译指示器，我已经在 incloud 中添加了歧管，问题出在哪里？

无法打开 incloud - 指定了不必要的路径

以下是解决方案。

https://www.mql5.com/ru/forum/8666#comment_1520013

我知道这已经是 5 年前的事了，但它可能仍然适用....。

它与我有关 - 我自己将它连接到我的交易中

Индикаторы: Ind_2 Line+1
Индикаторы: Ind_2 Line+1
  • 2012.11.07
  • Automated-Trading
  • www.mql5.com
Индикатор арбитражной ситуации для спреда, состоящего из двух инструментов.
 
谢谢你的 mt5，但你已经逆转，事实上，你已经毁了火鸡...一不小心，你就会把指数归零。和StringUpper函数，为什么拉这个老东西从过去，只有问题，因为它为那些谁交换附加后缀对。还好在2012年，但今天在mt5这孔雀尾巴挤在!!!!)))
 
redneedle #:
谢谢你的 mt5，但你已经逆转，事实上，你已经毁了火鸡...如果你不小心，你就会把指数归零。还有StringUpper函数，为什么拉这个老东西从过去，只有问题，因为它为那些谁交换附加后缀对。还好在2012年，但今天在mt5这孔雀尾巴挤在!!!!)))

你可以重做它考虑到 "新 "吗？

 
redneedle #:
字符串上部
al982#:

也许你可以用 "新 "来重新设计？

我会看看StringUpper 并将其删除：我会将其删除：明确正确地写入字符，这样就没问题了，我会看看反面（必要时我会做修改），周末我会将其发布在这里......。

 
Roman Shiredchenko #:

我将查看StringUpper ，删除它：明确写入正确的字符将必须确定和反向查找（如有必要，我将进行编辑），并在这些周末，我将在这里发布......。

好的。谢谢。

 

这是附件中的 OC。反向可以计算正数，但不能计算负数（差值）。

计算总和时，应该反向计算。如果只有价差和 ok 的第二个符号，则反向计算。

欢迎使用，我很快也会用这个指标写一个机器人......。


附加的文件：
ind_2_linep1.mq5  40 kb
 
Roman Shiredchenko #:

这是附件中的 OC。反向确定计算的是正数，而不是负数（差值）。

计算总和时，应该反向计算。如果只有第二个符号 spread 和 ok，则反向计算。

欢迎使用，我很快也会用这个指标写一个机器人......。


收到。接受。已安装。谢谢。

 
大家好。您能告诉我如何在 MT5 中加载指标 Ind_2 Line+1 吗？我做不到。请详细解释一下，我真的很需要。谢谢。
123
新评论