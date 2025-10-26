指标: Ind_2 Line+1 - 页 2 123 新评论 Uladzislau Miarzlou 2020.12.19 10:46 #11 我无法编译指标，我在 inclad 中添加了歧管，问题出在哪里？ Roman Shiredchenko 2025.04.10 06:13 #12 Uladzislau Miarzlou 代码 中有一个错误，在元编辑器中打开它，你会发现作者指定了一个额外的文件夹路径，显然是他的程序所在的文件夹，删除这个路径并编译。 #包含 <MovingAverages.mqh #include <EvgeTrofi\MoneyManagment.mqh>. 删除 EvgeTrofi Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений www.mql5.com Раздел содержит следующие описания: Коды возврата торгового сервера – анализ результатов отправки торгового запроса , отправленного функцией... Roman Shiredchenko 2025.04.10 06:14 #13 Uladzislau Miarzlou #: 我无法编译指示器，我已经在 incloud 中添加了歧管，问题出在哪里？ 无法打开 incloud - 指定了不必要的路径 以下是解决方案。 https://www.mql5.com/ru/forum/8666#comment_1520013 我知道这已经是 5 年前的事了，但它可能仍然适用....。 它与我有关 - 我自己将它连接到我的交易中 Индикаторы: Ind_2 Line+1 2012.11.07Automated-Tradingwww.mql5.com Индикатор арбитражной ситуации для спреда, состоящего из двух инструментов. redneedle 2025.04.29 16:44 #14 谢谢你的 mt5，但你已经逆转，事实上，你已经毁了火鸡...一不小心，你就会把指数归零。和StringUpper函数，为什么拉这个老东西从过去，只有问题，因为它为那些谁交换附加后缀对。还好在2012年，但今天在mt5这孔雀尾巴挤在!!!!))) al982 2025.07.07 21:11 #15 redneedle #: 谢谢你的 mt5，但你已经逆转，事实上，你已经毁了火鸡...如果你不小心，你就会把指数归零。还有StringUpper函数，为什么拉这个老东西从过去，只有问题，因为它为那些谁交换附加后缀对。还好在2012年，但今天在mt5这孔雀尾巴挤在!!!!))) 你可以重做它考虑到 "新 "吗？ Roman Shiredchenko 2025.07.08 06:19 #16 redneedle #: 字符串上部 al982#: 也许你可以用 "新 "来重新设计？ 我会看看StringUpper 并将其删除：我会将其删除：明确正确地写入字符，这样就没问题了，我会看看反面（必要时我会做修改），周末我会将其发布在这里......。 al982 2025.07.10 08:00 #17 Roman Shiredchenko #:我将查看StringUpper ，删除它：明确写入正确的字符将必须确定和反向查找（如有必要，我将进行编辑），并在这些周末，我将在这里发布......。 好的。谢谢。 Roman Shiredchenko 2025.07.12 02:36 #18 这是附件中的 OC。反向可以计算正数，但不能计算负数（差值）。 计算总和时，应该反向计算。如果只有价差和 ok 的第二个符号，则反向计算。 欢迎使用，我很快也会用这个指标写一个机器人......。 附加的文件： ind_2_linep1.mq5 40 kb al982 2025.07.14 20:03 #19 Roman Shiredchenko #:这是附件中的 OC。反向确定计算的是正数，而不是负数（差值）。计算总和时，应该反向计算。如果只有第二个符号 spread 和 ok，则反向计算。欢迎使用，我很快也会用这个指标写一个机器人......。 收到。接受。已安装。谢谢。 Hardcore.Trading 2025.09.12 17:20 #20 大家好。您能告诉我如何在 MT5 中加载指标 Ind_2 Line+1 吗？我做不到。请详细解释一下，我真的很需要。谢谢。 123 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
#包含 <MovingAverages.mqh
#include <EvgeTrofi\MoneyManagment.mqh>.
删除 EvgeTrofi
我无法编译指示器，我已经在 incloud 中添加了歧管，问题出在哪里？
无法打开 incloud - 指定了不必要的路径
以下是解决方案。
https://www.mql5.com/ru/forum/8666#comment_1520013
我知道这已经是 5 年前的事了，但它可能仍然适用....。
它与我有关 - 我自己将它连接到我的交易中
谢谢你的 mt5，但你已经逆转，事实上，你已经毁了火鸡...如果你不小心，你就会把指数归零。还有StringUpper函数，为什么拉这个老东西从过去，只有问题，因为它为那些谁交换附加后缀对。还好在2012年，但今天在mt5这孔雀尾巴挤在!!!!)))
你可以重做它考虑到 "新 "吗？
字符串上部
也许你可以用 "新 "来重新设计？
我会看看StringUpper 并将其删除：我会将其删除：明确正确地写入字符，这样就没问题了，我会看看反面（必要时我会做修改），周末我会将其发布在这里......。
我将查看StringUpper ，删除它：明确写入正确的字符将必须确定和反向查找（如有必要，我将进行编辑），并在这些周末，我将在这里发布......。
好的。谢谢。
这是附件中的 OC。反向可以计算正数，但不能计算负数（差值）。
计算总和时，应该反向计算。如果只有价差和 ok 的第二个符号，则反向计算。
欢迎使用，我很快也会用这个指标写一个机器人......。
收到。接受。已安装。谢谢。