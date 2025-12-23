文章 "市场上产品有效展示的小贴士" - 页 11 1...4567891011 新评论 Ivan Titov 2022.11.23 08:46 #101 如果一个产品 用于 MT4，另一个用于 MT5，请允许发布两个同名产品。它们属于不同的部分，而文件扩展名（.ex4、.ex5）可唯一确定这一点。此外，"MT4"、"for MT5"、"V5"......等名称中的垃圾信息只会造成干扰。 Aleh Sasonka 2025.12.23 16:39 #102 Для каждого продукта в MetaTrader Маркете разрешается добавить до 12 скриншотов размером 640х480 пикселей. 我认为这篇文章已经过时，有误导之嫌。产品卡上已经有了不同的信息。如果截图尺寸不合适，产品评级可能会降低 😒 1...4567891011 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我认为这篇文章已经过时，有误导之嫌。产品卡上已经有了不同的信息。如果截图尺寸不合适，产品评级可能会降低 😒