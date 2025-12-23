文章 "如何实现交易员的订单，并在 MQL5 自由职业者服务板块创造利润"
另一个需要考虑的问题是： 英语应用程序。您还可以使用内置翻译器 为您服务，让您可以用任何语言进行交流。
内置翻译器是特定的 -- 工作https://www.mql5.com/en/job/215046：
Обратите внимание на ваш профиль.
- 写下你自己、你的主要技能以及你参与的各种项目。
- 列出你 作为 承包商的优势，上传一个好的头像，并在封面上贴一张高质量的照片。
- 在墙上描述已完成的订单 或 有趣的实践案例。
我想知道，如果是个人工作，他可以选择您，但如果不是个人工作，他会盲目选择开发商吗？您不能参考自己的作品吗？
绕过 "自由职业者 "服务进行订购
- 自由职业者 "服务只能用于其预期目的--在发布的订单范围内进行所有工作和计算。禁止在 "Freelance "服务中寻找客户或表演者进行兼职工作，这违反了本规则。
- 在签订工作协议之前，客户和申请人不得 交换任何联系方式。违反者将被禁止参与自由职业。
- 禁止 在本服务框架之外 为 在 Freelance 下达的订单进行工作和付款。违反规定将导致无法访问 MQL5.com 网站的所有服务。
- 作为内部调查的结果，管理部门可能会剥夺违反者参与 "自由职业 "服务的权利，而无需解释。
Правила использования сервиса 'Фриланс'
Правила использования сервиса 'Фриланс': общие положения, порядок выполнения заказов, порядок оплаты работы.
新文章 如何实现交易员的订单，并在 MQL5 自由职业者服务板块创造利润已发布：
MQL5 自由职业者是一项在线服务，开发人员可以通过这项服务为交易员客户创建交易应用程序而获得收入。该服务自 2010 年起成功运营，迄今已完成超过 10 万个项目，总价值达 700 万美元。我们可以看到，这里涉及到大量资金。
MQL5 自由职业者是为交易应用程序开发人员提供的专门服务。当交易员需要用 MQL5/MQL4、Python、C++ 和其他现代编程语言开发的定制交易机器人、指标和其他工具应用程序时，他们就会来到这里。
MQL5.com 自由职业者服务于 2010 年 6 月推出，成立 14 年来，为专业开发人员提供了创造利润的机会。截至 2024 年 6 月，该服务迄今已完成超过 10 万个项目，总价值达 700 万美元。在过去的 14 年中，54,000 名开发人员承担了交易程序的创建工作，而有 25,000 名客户对他们的工作表示满意。在自由职业平台上积极工作的开发人员每月可赚取数千美元。而您也能赚到同样多的钱。
您的潜在客户包括数百万使用 MetaTrader 平台的交易员，因为他们可以直接从终端访问自由职业者服务。
作者：MetaQuotes Software Corp.