如果 MQ 能够在 "市场 "中创建一个联盟计划，那么销售结构就会成倍增长 和发展。

目前，我很难想象程序员将如何在市场上宣传他们的产品。

 
MoneyJinn:

每个终端都有一个 "市场 "标签，点击几下就可以下载演示程序或购买任何程序。也就是说，所有程序都将默认提供给所有 MetaTrader 5 用户，开发人员甚至无需做广告。

不需要联盟计划--一切都已交付给消费者。

任何交易者都可以向合格的开发人员订购定制开发。链接位于终端和编辑器中 "代码库 "选项卡的最后一行：

每个终端和编辑器中都有指向所有 MQL5 服务的链接：

服务的数量将会增加。

 
Renat:

恐怕只有受欢迎的 产品才能在市场上下载。

没有机会和现成的解决方案进行有针对性的广告宣传。

长期以来，这个行业充斥着那些不擅长交易，但可以通过向他人提供产品来赚钱的人。

这些人在 MT 用户总数中所占的比例，我想每个人都心知肚明。

您不想利用他们的潜力，这是很可悲的。

 
Renat:

您忘了，我们提供的是对大量受众的访问。我们为所有用户提供对市场、工作、MQL5 云网络、信号（即将推出）的即时访问。

比较一下：

  • 一个开发者与他的网站是一对一的，每天的流量是 10 人。
  • 而在 MQL5.com 网站上，开发者的产品和服务在成千上万的终端上。

您明白其中的区别吗？支付佣金是为了获得受众。

没错。这项服务非常出色（我会积极使用）。列宁爷爷常说："同志们，你们走对了路！

应该有佣金。我只是建议减少佣金。毕竟，你不会因为需求而被打鼻子：)

 

20% 的市场份额是可以接受的。毕竟，产品的拷贝是要出售的，而主办方提供的产品保护也是独一无二的，就受众而言，这个网站没有替代品，将来也不会有替代品。

毕竟，如果没有软件保护，不能在 3 台以上的电脑上运行，这样的产品就毫无价值，正如已经说过的，它将以几分钱的价格转售，并免费赠送。

20% 的服务费 是一个难以承受的比例。这将使网站仅仅成为一个获取订单/搜索艺术家的服务平台。在这种情况下，对参与者的保护就不那么重要了，双方本身都对诚实的关系感兴趣。

20% 的保证金来自客户？还有仲裁的可能性？这可不少。为什么只给承包商？双方都有担保......把百分比对半分

 
Vigor:

20% 的服务费 是难以承受的。这将使该网站成为一个获取订单/寻找执行人的服务机构。在这里，对参与者的保护并不那么重要，双方本身都对公平的关系感兴趣。

我们计划对作品服务收取 10%的佣金，这一点我在之前讨论推出这项服务时已经写过。

但在秋季结束之前，这项服务的佣金为零。

 
MoneyJinn:

交易者们一直在寻找策略，下载任何智能交易系统的演示版都可以让他们熟悉所有产品。

此外，我们不会只专注于展示最热门的产品，而是会不断轮换产品，以确保展示所有产品。

 
Renat:

在我看来，"市场 "版块中产品最低成本的标准太高了。我怀疑是否应该有 "免费" /"20 美元起 "之分

问题的关键在于，一些小产品可能对交易者非常有用，其创意也很有价值，例如，0.5 - 1 美元的产品会被成千上万人购买，而 20 美元的产品则会被购买几份，甚至以 10 美元的价格订购生产。

 
Contender:

问题在于管理费用。如果想用信用卡以 1 美元的价格购买，我们就要向处理中心再支付 0.5-1 美元。

小额支付问题在世界范围内还没有得到普遍解决。因此，我们可以根据产品的最低价格 来开展工作。

例如，我们假设用信用卡购买 10 美元的商品（我们将很快介绍这种支付方式）：

  • 卖方定价 10 美元
  • 买方用信用卡向 MQL5.com 支付系统的普通账户支付净额 10 美元。
  • 我们服务的 20% 佣金，包括所有交易成本和支付给处理中心的费用。
  • 8 美元（付款的 80%）记入商家在 MQL5.com 的账户
  • 我们的服务从 2 美元中为每笔交易向处理中心支付 ~1（大约）美元。
  • 我们剩下 1 美元。

如果产品价格为 1-5 美元，我们就谈不上任何收入。一切都将完全归处理中心所有，甚至卖方也将一无所获。

对于 "为什么苹果公司以 0.99 美元的价格销售程序，却不抱怨佣金 "这个问题，答案如下：苹果公司的佣金是 30%，而且他们很可能与处理中心签订了非常独特的合同，处理中心会为大量交易收取小额佣金。

注：该方案的最低价格为 10 美元。

 
Renat:

那么，也许确定最低佣金是合理的。如果佣金为成本的 20%，但不低于 2 美元（最低产品价格为 10 美元时 MQ 应获得的佣金），则可通过该服务销售更多产品。

PS.我同意那些认为 20% 的佣金 "非常神圣 "的人的观点：)

