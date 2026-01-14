文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 3 12345678910...184 新评论 Andrey Vasiliev 2011.06.18 13:36 #21 如果 MQ 能够在 "市场 "中创建一个联盟计划，那么销售结构就会成倍增长 和发展。目前，我很难想象程序员将如何在市场上宣传他们的产品。 Renat Fatkhullin 2011.06.18 13:43 #22 MoneyJinn:如果 MQ 能够在 "市场 "中创建一个联盟计划，那么销售结构就会成倍增长和发展。就目前而言，我很难想象程序员将如何在 "市场 "上宣传他们的产品。每个终端都有一个 "市场 "标签，点击几下就可以下载演示程序或购买任何程序。也就是说，所有程序都将默认提供给所有 MetaTrader 5 用户，开发人员甚至无需做广告。不需要联盟计划--一切都已交付给消费者。任何交易者都可以向合格的开发人员订购定制开发。链接位于终端和编辑器中 "代码库 "选项卡的最后一行：每个终端和编辑器中都有指向所有 MQL5 服务的链接：服务的数量将会增加。 Andrey Vasiliev 2011.06.18 14:32 #23 Renat:每个终端都有一个 "市场 "选项卡，您只需点击几下即可下载演示版或购买任何程序。换句话说，所有 MetaTrader 5 用户都可以默认使用所有程序，开发人员甚至无需做广告。任何交易者都可以向合格的开发人员订购定制开发。链接位于终端和编辑器中 "代码库 "选项卡的最后一行：每个终端和编辑器中都有指向所有 MQL5 服务的链接：服务的数量将会增加。恐怕只有受欢迎的 产品才能在市场上下载。没有机会和现成的解决方案进行有针对性的广告宣传。长期以来，这个行业充斥着那些不擅长交易，但可以通过向他人提供产品来赚钱的人。这些人在 MT 用户总数中所占的比例，我想每个人都心知肚明。您不想利用他们的潜力，这是很可悲的。 --- 2011.06.18 16:08 #24 Renat:您忘了，我们提供的是对大量受众的访问。我们为所有用户提供对市场、工作、MQL5 云网络、信号（即将推出）的即时访问。比较一下：一个开发者与他的网站是一对一的，每天的流量是 10 人。而在 MQL5.com 网站上，开发者的产品和服务在成千上万的终端上。您明白其中的区别吗？支付佣金是为了获得受众。没错。这项服务非常出色（我会积极使用）。列宁爷爷常说："同志们，你们走对了路！应该有佣金。我只是建议减少佣金。毕竟，你不会因为需求而被打鼻子：) Igor Volodin 2011.06.18 17:20 #25 20% 的市场份额是可以接受的。毕竟，产品的拷贝是要出售的，而主办方提供的产品保护也是独一无二的，就受众而言，这个网站没有替代品，将来也不会有替代品。毕竟，如果没有软件保护，不能在 3 台以上的电脑上运行，这样的产品就毫无价值，正如已经说过的，它将以几分钱的价格转售，并免费赠送。20% 的服务费 是一个难以承受的比例。这将使网站仅仅成为一个获取订单/搜索艺术家的服务平台。在这种情况下，对参与者的保护就不那么重要了，双方本身都对诚实的关系感兴趣。20% 的保证金来自客户？还有仲裁的可能性？这可不少。为什么只给承包商？双方都有担保......把百分比对半分 Renat Fatkhullin 2011.06.18 21:03 #26 Vigor: 20% 的服务费 是难以承受的。这将使该网站成为一个获取订单/寻找执行人的服务机构。在这里，对参与者的保护并不那么重要，双方本身都对公平的关系感兴趣。我们计划对作品服务收取 10%的佣金，这一点我在之前讨论推出这项服务时已经写过。但在秋季结束之前，这项服务的佣金为零。 Renat Fatkhullin 2011.06.18 21:07 #27 MoneyJinn:恐怕只有受欢迎的 产品才能在市场上下载。没有机会或现成的解决方案进行有针对性的广告宣传。交易者们一直在寻找策略，下载任何智能交易系统的演示版都可以让他们熟悉所有产品。此外，我们不会只专注于展示最热门的产品，而是会不断轮换产品，以确保展示所有产品。 Sergey Gridnev 2011.06.22 16:45 #28 Renat:交易者可随时进入策略搜索模式，并可下载任何智能交易系统的演示版，以便熟悉所有产品。此外，我们不会只显示顶部，而是会不断轮换产品，以保证显示整个交易量。在我看来，"市场 "版块中产品最低成本的标准太高了。我怀疑是否应该有 "免费" /"20 美元起 "之分。问题的关键在于，一些小产品可能对交易者非常有用，其创意也很有价值，例如，0.5 - 1 美元的产品会被成千上万人购买，而 20 美元的产品则会被购买几份，甚至以 10 美元的价格订购生产。 Renat Fatkhullin 2011.06.22 17:17 #29 Contender:在我看来，"市场 "版块中产品最低成本的门槛太高了。我怀疑是否应该划分为 "免费" /"20 美元起"。问题的关键在于，一些小产品可能对交易者非常有用，其创意也很有价值，例如，0.5 - 1 美元的产品会被成千上万人购买，而 20 美元的产品则会被 购买几份，甚至以 10 美元的价格订购生产。问题在于管理费用。如果想用信用卡以 1 美元的价格购买，我们就要向处理中心再支付 0.5-1 美元。小额支付问题在世界范围内还没有得到普遍解决。因此，我们可以根据产品的最低价格 来开展工作。例如，我们假设用信用卡购买 10 美元的商品（我们将很快介绍这种支付方式）：卖方定价 10 美元买方用信用卡向 MQL5.com 支付系统的普通账户支付净额 10 美元。我们服务的 20% 佣金，包括所有交易成本和支付给处理中心的费用。8 美元（付款的 80%）记入商家在 MQL5.com 的账户我们的服务从 2 美元中为每笔交易向处理中心支付 ~1（大约）美元。我们剩下 1 美元。如果产品价格为 1-5 美元，我们就谈不上任何收入。一切都将完全归处理中心所有，甚至卖方也将一无所获。对于 "为什么苹果公司以 0.99 美元的价格销售程序，却不抱怨佣金 "这个问题，答案如下：苹果公司的佣金是 30%，而且他们很可能与处理中心签订了非常独特的合同，处理中心会为大量交易收取小额佣金。注：该方案的最低价格为 10 美元。 谬误，第 1 部分：资金管理排第二位，并不是很重要 在 MetaTrader 5 里使用 Sergey Gridnev 2011.06.22 17:45 #30 Renat:问题在于管理费用。如果想用信用卡购买 1 美元的商品，我们需要向处理中心再支付 0.5-1 美元。小额支付问题在全球范围内都没有得到普遍解决。因此，产品的最低 运营价格 是存在的。...注：该方案的最低价格为 10 美元。那么，也许确定最低佣金是合理的。如果佣金为成本的 20%，但不低于 2 美元（最低产品价格为 10 美元时 MQ 应获得的佣金），则可通过该服务销售更多产品。PS.我同意那些认为 20% 的佣金 "非常神圣 "的人的观点：) 12345678910...184 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
每个终端都有一个 "市场 "标签，点击几下就可以下载演示程序或购买任何程序。也就是说，所有程序都将默认提供给所有 MetaTrader 5 用户，开发人员甚至无需做广告。
不需要联盟计划--一切都已交付给消费者。
任何交易者都可以向合格的开发人员订购定制开发。链接位于终端和编辑器中 "代码库 "选项卡的最后一行：
每个终端和编辑器中都有指向所有 MQL5 服务的链接：
服务的数量将会增加。
长期以来，这个行业充斥着那些不擅长交易，但可以通过向他人提供产品来赚钱的人。
这些人在 MT 用户总数中所占的比例，我想每个人都心知肚明。
您不想利用他们的潜力，这是很可悲的。
您忘了，我们提供的是对大量受众的访问。我们为所有用户提供对市场、工作、MQL5 云网络、信号（即将推出）的即时访问。
比较一下：
您明白其中的区别吗？支付佣金是为了获得受众。
没错。这项服务非常出色（我会积极使用）。列宁爷爷常说："同志们，你们走对了路！
应该有佣金。我只是建议减少佣金。毕竟，你不会因为需求而被打鼻子：)
20% 的市场份额是可以接受的。毕竟，产品的拷贝是要出售的，而主办方提供的产品保护也是独一无二的，就受众而言，这个网站没有替代品，将来也不会有替代品。
毕竟，如果没有软件保护，不能在 3 台以上的电脑上运行，这样的产品就毫无价值，正如已经说过的，它将以几分钱的价格转售，并免费赠送。
20% 的服务费 是一个难以承受的比例。这将使网站仅仅成为一个获取订单/搜索艺术家的服务平台。在这种情况下，对参与者的保护就不那么重要了，双方本身都对诚实的关系感兴趣。
20% 的保证金来自客户？还有仲裁的可能性？这可不少。为什么只给承包商？双方都有担保......把百分比对半分
20% 的服务费 是难以承受的。这将使该网站成为一个获取订单/寻找执行人的服务机构。在这里，对参与者的保护并不那么重要，双方本身都对公平的关系感兴趣。
我们计划对作品服务收取 10%的佣金，这一点我在之前讨论推出这项服务时已经写过。
但在秋季结束之前，这项服务的佣金为零。
交易者们一直在寻找策略，下载任何智能交易系统的演示版都可以让他们熟悉所有产品。
此外，我们不会只专注于展示最热门的产品，而是会不断轮换产品，以确保展示所有产品。
在我看来，"市场 "版块中产品最低成本的标准太高了。我怀疑是否应该有 "免费" /"20 美元起 "之分。
问题的关键在于，一些小产品可能对交易者非常有用，其创意也很有价值，例如，0.5 - 1 美元的产品会被成千上万人购买，而 20 美元的产品则会被购买几份，甚至以 10 美元的价格订购生产。
问题在于管理费用。如果想用信用卡以 1 美元的价格购买，我们就要向处理中心再支付 0.5-1 美元。
小额支付问题在世界范围内还没有得到普遍解决。因此，我们可以根据产品的最低价格 来开展工作。
例如，我们假设用信用卡购买 10 美元的商品（我们将很快介绍这种支付方式）：
如果产品价格为 1-5 美元，我们就谈不上任何收入。一切都将完全归处理中心所有，甚至卖方也将一无所获。
对于 "为什么苹果公司以 0.99 美元的价格销售程序，却不抱怨佣金 "这个问题，答案如下：苹果公司的佣金是 30%，而且他们很可能与处理中心签订了非常独特的合同，处理中心会为大量交易收取小额佣金。
注：该方案的最低价格为 10 美元。
那么，也许确定最低佣金是合理的。如果佣金为成本的 20%，但不低于 2 美元（最低产品价格为 10 美元时 MQ 应获得的佣金），则可通过该服务销售更多产品。
PS.我同意那些认为 20% 的佣金 "非常神圣 "的人的观点：)