当然也可以绕过市场。但在这种情况下，卖方会给买方一个不受保护的文件。现在让他计时、
之后，它就会出现在付流等网站上。
我不会争辩，这不是我回应的原因。MQ 的工作量是巨大的，对此我一直怀有敬意，并得到大家的尊重。我只是想表达这样一个观点：在普通人/非市场营销者的眼中，"访问受众、我们为开发者的服务做广告、租用我们的空间、提供支付环境、参与套利 "等活动就像是某种普通的有偿服务。
程序员会认为自己亲自编写程序（不是吗？）并将其出售，而使用付费服务的佣金对他来说只是一些 "外部支出"。佣金大小的合理性将决定程序员是使用该服务还是寻求变通，因为程序员 将决定是否应将 MQ 佣金计入其产品价格（以及是否不会因此失去一些订单）。
我写 "渠道所有者/分销商与产品有直接利害关系 "是有原因的。
销售软件的变通方法是微不足道的，而且效率低下。任何一家成功的软件公司都会花费巨额资金（尽管它经常对公众这样说）来推广自己的产品。每家公司都非常清楚，销售渠道是收入的来源。没有渠道就没有销售。
对于不懂行的人来说，"我有自己的网站，我要靠它赚钱 "这种简单的想法通常就足够了，但实践证明，自己的网站并不能带来足够的销售额，网站收入的增加直接取决于广告费用。大量 "商人 "尝试使用免费网站（尤其是谷歌），开始认为从这些网站免费获得客流是不言而喻的，但当由于某种原因失去这些客流时，他们就会非常愤慨。在这种情况下，并不是每个人都能理解渠道的价值，并继续为免费 而战。
如果开发商想真正赚钱，最好加入我们的共同系统，消除基础设施问题，获得大量受众，增加销售额并支付合理的佣金。
反之，则会导致系统外的销售额很低或根本没有销售额。
其次，我认为 20% 的佣金简直就是抢劫。 如果开发商与您一起--通过 中介--入股，这还可以接受。但他们不是。有了这样的佣金，服务就会很差。它将不断被其他方式绕过。服务将变成免费广告的展示平台，交易将在服务之外进行。...
完全不是，这是一个非常公平的佣金。
我以自己的经历为例。作为一个 3D 模型制作者（所有这些都可以投射到程序员 身上），我不为任何人所知，要为我的模型找到一个买家非常困难。有一天，我在网络上发现了一个资源（我就不说名字了，以免被认为是广告），它提供了一个以展示的方式摆放自己产品的机会。在这样一个 "展示台 "上，可以看到最大的设计工作室、电影业巨头，也可以看到那些急需为自己的项目 制作模型但又没有时间制作模型的自由设计师。 这是一个拥有众多潜在客户和买家的庞大受众群体， 如果没有这个三维模型买卖平台 ，我根本无法接触到他们。此外，买家还可以留下他们的评论和评价，这有助于业务的成功和盈利（我和资源所有者）。因此，我毫不犹豫地同意收取50% 的佣金（资源所有者收取 20%，美国税 30%）。
我完全同意这种说法。我曾经就被自己的经验说服过。
一般来说，这在很大程度上取决于程序员是否意识到这一必要性，并将其与佣金的多少进行比较。
30%的美国税。
有什么地方可以让我看看你们的模型吗？
是针对外国人还是所有美国人？
有没有地方能让我看看你的模型？
