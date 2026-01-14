文章 "MQL5.community的支付系统"
嘿、
支付宝存款系统无法正常工作，我从支付宝被重定向到 mql5.com 后得到一个 404 错误页面。
请再试一次。
有时需要在 MQL5 网站上执行从一个用户到另一个用户的转移（通过登录）。
添加此类功能是否现实？
现实中的20%）
♪ They'll start bypassing the commission ♪
添加这样的功能现实吗？
很遗憾，不行。这会破坏服务工作。
只要 "工作 "部分没有 20% 的佣金，就可以通过论坛绕过 20% 的佣金。
买方将为卖方创建 "有针对性的 "工作，如 "个性化产品调整"。
其次，我认为 20% 的佣金简直就是抢劫。:) 如果开发商与您一起--通过中介--参与分成，这还可以接受。但他们不是。有了这样的佣金，服务就会大打折扣。它将不断被其他方式绕过。该服务将变成免费广告的展示平台，其交易将在该平台之外进行。
您是如何计算的？根据商品的预期 价格？还是说这种佣金在网上商店很常见？
5-10 美元的 20% 原则上可以接受，但 1000 美元的价格....。
您忘了，是我们提供了接触大量受众的机会。我们为所有用户提供市场、作品、MQL5 云网络、信号（即将推出）的即时访问。
- 一个开发者与他的网站是一对一的，每天的流量是 10 人。
- 而开发者的产品和服务在 MQL5.com 网站和成千上万的终端上。
您明白其中的区别吗？支付佣金是为了获得受众。
因此，结论很简单：既然服务是以相同的数量提供给所有执行程序的程序员，那么 "同样的东西 "向他们收取不同的价格就会被认为是非常负面的。解决这种情况的办法之一就是对通过服务进行的交易收取固定费用。
在这种情况下，MQ 显然是垄断者。但我绝不会让出 20%、15% 甚至 10%。我们的员工才华横溢，总会想办法不多付。换句话说，如果佣金被认为是不公平的，那么实际上就不会有任何收入。在这方面，甚至有一些与税收有关的经济法。
你们错了。
关于观众准入的第一种说法是正确的，但第二种说法从根本上说是错误的。访问受众、我们的开发者服务广告、租用我们的空间、提供支付环境、参与仲裁，消除了我们参与第三方开发者服务成本的任何问题。
您需要了解这些基本的东西，否则这就不是商业，而是企图攫取碎屑，丧失潜力。营销比产品本身复杂得多，也重要得多。提供营销和分销服务的人在产品中占有最直接的份额。
看看苹果的 AppStore--它为第三方开发者提供了接触广大用户的机会，组织了整个支付环节，并允许他们赚钱。反观安卓 系统，由于其开放性和自由性，第三方开发者几乎没有赚钱的机会。人们惊讶地发现，Android 生态系统中的软件根本没有真正的利润（无需争辩，我说的是真正的利润，而不是理论上的），他们不得不为谷歌的利益免费工作。
我们的做法是让第三方开发者有机会在 MQL5.community 赚到真金白银
你错了。
我不会争辩，这不是我回应的原因。MQ 的工作量是巨大的，对此我们始终怀有敬意和尊重。我只是想表达这样一种观点，即在普通人/非市场营销人员的眼中，"接触观众、我们为开发者的服务做广告、租用我们的空间、提供支付环境、参与仲裁 "等活动看起来像是某种一般性的有偿服务。程序员会认为，他自己编写程序（不是吗？）并将其出售，使用付费服务的佣金对他来说是一些 "外部支出"。佣金数额的合理性将决定程序员是使用该服务还是寻找变通办法，因为程序员 将决定他是否应将 MQ 佣金计入其产品的价格（以及他是否会因此失去一些订单）。
......很明显，例如，租房费可以按每年 1 平方米的成本计算，也可以按承租人的年营业额计算。但我一生中只遇到过一次第二种类型的租赁协议，而且是在租户故意低估其营业额的争议中。
让我补充一下。普通商铺也从营业额中提取一定比例的佣金。但那里的做法比较简单：卖方的全部商品量及其价格都由商店的行政部门严格控制。但即使在这种情况下：如果我不喜欢商店的加价，我就会站在它的门廊前卖草莓，不收佣金，直到他们制定出关于非法经营活动的协议。
