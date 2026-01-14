文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 5 123456789101112...184 新评论 Rashid Umarov 2012.02.24 07:29 #41 Reshetov: 如何解决这个问题？ 找一个你信任的有手机的人。我认为这比在 0.1% 的非标准情况下改变支付系统要容易得多。 Yury Reshetov 2012.02.24 08:03 #42 Rosh: 找一个你信任的有手机的人。我认为这比在 0.1% 的非标准情况下改变支付系统要容易得多0.1% 有点夸张。并不是每个人都有手机，也就是说，手机用户占总人口的 99.9%这一事实存在很大疑问。在可以使用手机的地区，并非每个人都有手机。手机可能被偷。手机可能会坏。用户可能会更换移动运营商。等等等等。也就是说，很可能 MQL5 支付系统的用户还很少，所以支持人员还没有感受到缺乏确认电话号码的替代选择会导致什么后果。至于我信任的人，我说过我用的是我哥哥的手机。他现在不在城里。所以还是那句话，情况不可靠。别人的手机不是我的手机，万一支付系统发现号码不是我的，也就是说我试图欺骗它，它就会封锁我的账户。但这不是问题的关键。所谓的 "非标准 "情况已经发生，现在的问题是如何诚实地解决这个问题，即不试图绕过和欺骗系统？ Andrey F. Zelinsky 2012.02.24 08:12 #43 Reshetov:0.1% 有点夸张。并不是每个人都有手机，也就是说，手机用户占总人口的 99.9%是非常值得怀疑的。并非每个人都能在其所在地区使用手机。手机可能被偷。手机可能会坏。用户可以更换移动运营商。这只是一堆垃圾。像我这样反对增加提款确认方式的用户怎么办？如今，手机就像垃圾一样： 1. 成本低廉，在每个角落都能买到，SIM 卡和手机既贵又便宜 2. 维护费用极低，一年也就几块钱 3. 如果手机被盗、SIM 卡丢失，恢复号码和更换新 SIM 卡都不成问题 4. 个人资料中的电话号码可以轻松更改。显然，下一个问题是，如果您通过银行卡输入资金，如何将资金提取到 webmoney。此外，电话号码只需指定一次，而定期向 WebMoney 取款则无需指定。 Yury Reshetov 2012.02.24 08:28 #44 abolk:这要么是无稽之谈，要么就是垃圾。那像我这样反对增加取款确认方式的用户怎么办？如今--手机--如粪土： 1. 成本低廉，在每个角落都能买到，SIM 卡和手机有贵的也有便宜的 2. 服务--极少，一年也就几块钱 3. 如果手机被盗，SIM 卡丢失--恢复号码和新 SIM 卡--没问题。在莫斯科或其他俄罗斯大城市，有可能出现这种情况。但不要让每个人都站在同一起跑线上。不是每个人都住在这些城市。abolk：个人资料中的电话号码很容易更改。如果是这样，那么短信确认的 "保护 "还有什么意义？如果不是这样，那么就会系统性地出现非常 "非标准 "的情况，而根据Rosh 的说法，这种情况只会发生在 0.1%的情况下。 Renat Fatkhullin 2012.02.24 10:13 #45 先生们，防御系统只能变得更加复杂，而不能被拆除。这就是钱。 Yury Reshetov 2012.02.24 11:37 #46 Renat:先生们，防御系统只能变得更加复杂，而不能被拆除。这就是钱。整个系统处于可使用状态的概率等于系统中各个元素处于可使用状态的概率的乘积。 雷纳特，在密码学 中也有一种与你打算引入的方法不同的方法，即整个系统的密码 强度是根据系统中最薄弱防御的密码 强度来评估的。因此，通过消除最薄弱的环节，就有可能提高整个系统的加密强度。社会工程学证实，所谓防御的表面强度只会降低那些对其强度过于自信的人的警惕性。 黑客也知道，增加防御系统的复杂性会降低其整体可靠性。因此，他们试图寻找弱点。 。 哪里有细线，哪里就有撕裂。 以上提到的都是常识。因此，如果你们要争论，不是与我争论，而是与这些最重要的东西争论。它们不是我发明的，也不是我规定的。 Renat Fatkhullin 2012.02.24 12:58 #47 别喂巨怪 Vadim Konyaev 2012.06.01 12:56 #48 是否可以将其他支付系统（MoneyBookers、YandexMoney 等）与 MQL5.community 支付系统连接起来，用于存款/取款？ Renat Fatkhullin 2012.06.01 13:16 #49 是的，今后我们将增加支持的输入系统数量。但现在支付已经没有问题了，使用信用卡支付完全没有手续费。 Andri Syahbana Hasibuan 2012.06.11 04:08 #50 CeleronS: 我还是找不到为什么要为mql5 云 代理付费。有人知道什么是 mql5 云代理吗？ 123456789101112...184 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如何解决这个问题？
找一个你信任的有手机的人。我认为这比在 0.1% 的非标准情况下改变支付系统要容易得多
0.1% 有点夸张。
也就是说，很可能 MQL5 支付系统的用户还很少，所以支持人员还没有感受到缺乏确认电话号码的替代选择会导致什么后果。
至于我信任的人，我说过我用的是我哥哥的手机。他现在不在城里。所以还是那句话，情况不可靠。别人的手机不是我的手机，万一支付系统发现号码不是我的，也就是说我试图欺骗它，它就会封锁我的账户。
但这不是问题的关键。所谓的 "非标准 "情况已经发生，现在的问题是如何诚实地解决这个问题，即不试图绕过和欺骗系统？
这只是一堆垃圾。
像我这样反对增加提款确认方式的用户怎么办？如今，手机就像垃圾一样：
1. 成本低廉，在每个角落都能买到，SIM 卡和手机既贵又便宜
2. 维护费用极低，一年也就几块钱
3. 如果手机被盗、SIM 卡丢失，恢复号码和更换新 SIM 卡都不成问题
4. 个人资料中的电话号码可以轻松更改。
显然，下一个问题是，如果您通过银行卡输入资金，如何将资金提取到 webmoney。
此外，电话号码只需指定一次，而定期向 WebMoney 取款则无需指定。
这要么是无稽之谈，要么就是垃圾。
那像我这样反对增加取款确认方式的用户怎么办？如今--手机--如粪土：
1. 成本低廉，在每个角落都能买到，SIM 卡和手机有贵的也有便宜的
2. 服务--极少，一年也就几块钱
3. 如果手机被盗，SIM 卡丢失--恢复号码和新 SIM 卡--没问题。
在莫斯科或其他俄罗斯大城市，有可能出现这种情况。但不要让每个人都站在同一起跑线上。不是每个人都住在这些城市。
个人资料中的电话号码很容易更改。
如果是这样，那么短信确认的 "保护 "还有什么意义？如果不是这样，那么就会系统性地出现非常 "非标准 "的情况，而根据Rosh 的说法，这种情况只会发生在 0.1%的情况下。
先生们，防御系统只能变得更加复杂，而不能被拆除。
这就是钱。
整个系统处于可使用状态的概率等于系统中各个元素处于可使用状态的概率的乘积。
雷纳特，在密码学 中也有一种与你打算引入的方法不同的方法，即整个系统的密码 强度是根据系统中最薄弱防御的密码 强度来评估的。因此，通过消除最薄弱的环节，就有可能提高整个系统的加密强度。
社会工程学证实，所谓防御的表面强度只会降低那些对其强度过于自信的人的警惕性。
黑客也知道，增加防御系统的复杂性会降低其整体可靠性。因此，他们试图寻找弱点。
哪里有细线，哪里就有撕裂。
以上提到的都是常识。因此，如果你们要争论，不是与我争论，而是与这些最重要的东西争论。它们不是我发明的，也不是我规定的。
我还是找不到为什么要为mql5 云 代理付费。
有人知道什么是 mql5 云代理吗？