文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 4

Renat Fatkhullin 2011.06.22 18:03 #31

Contender:那么，固定最低佣金也许是有意义的。如果佣金 为价格的 20%，但不低于 2 美元（即 MQ 在最低价格 10 美元时应获得的佣金），这样就能通过该服务销售更多产品。说到 AppStore 中的无用（大部分无用）程序，我们可以谈论 1 美元的价格。但我们销售的是金融市场的专业程序，最低 10 美元的价格 实在太离谱了。我们不想为了几美元而将服务变成跳蚤市场。

Sergey Gridnev 2011.06.23 00:16 #32

Renat:问题在于管理费用。如果想用信用卡购买 1 美元的商品，我们需要向处理中心再支付 0.5-1 美元。小额支付问题在世界范围内还没有得到普遍解决。因此，我们可以根据产品的最低价格 来开展工作。例如，我们假设用信用卡购买 10 美元的商品（我们将很快介绍这种支付方式）：卖方定价 10 美元买方用信用卡向 MQL5.com 支付系统的普通账户支付净额 10 美元。我们服务的 20% 佣金，包括所有交易成本和支付给处理中心的费用。8 美元（付款的 80%）记入商家在 MQL5.com 的账户我们的服务从 2 美元中为每笔交易向处理中心支付 ~1（大约）美元。我们剩下 1 美元。如果产品价格为 1-5 美元，我们就谈不上任何收入。一切都将完全归处理中心所有，甚至卖方也将一无所获。对于 "为什么苹果公司以 0.99 美元的价格销售程序，却不抱怨佣金 "这个问题，答案如下：苹果公司的佣金是 30%，而且他们很可能与处理中心签订了非常独特的合同，处理中心会为大量交易收取小额佣金。附注：我们的方案最低价格为 10 美元老实说，我不明白你为什么要在我们面前串珠子，如果你能马上写的话：Renat: 我们不想为了几块钱把服务变成跳蚤市场。

Renat Fatkhullin 2011.06.23 00:47 #33

Contender:老实说，我不明白你为什么要在我们面前串珠，如果你可以直接写出来的话：当然，这是一个遗憾，但即使提供了详细的解释，有些人也无法理解。我们有必要认识到，拒绝现实就会伤害自己的未来，就会继续被妄想所囚禁。令人惊讶的是，那些没有足够经济学实践知识的人，却要求其他更有知识的人采取直接导致经济死亡的措施。这种情况在这个论坛上经常发生。

Mykola Demko 2011.06.29 01:27 #34

我认为，如果卖家的产品价格低于 10 美元，就应该可以将几种产品捆绑在一起。这样，市场上就不会杂乱无章，卖方和买方都能得到满足。

Jinsong Zhang 2011.07.07 06:24 #35

好极了

Janis Smits 2011.08.12 12:13 #36

我还是不明白为什么要为mql5 云 代理付费。

Jinsong Zhang 2011.09.26 06:16 #37

图片无法显示，请检查。

[删除] 2011.09.27 14:22 #38

修复了图像显示问题。不便之处，敬请原谅。

Mushegh Petrosyan 2012.02.14 18:43 #39

我想知道，如果用银行卡通过 Gate2Shop???? 输入资金，如何取款。

Yury Reshetov 2012.02.24 07:14 #40

MetaQuotes:交易安全 任何使用真钱的操作都需要操作安全。MetaQuotes Software Corp. 非常关注 MQL5.community 成员的安全，因此档案中的所有操作（包括计算）都是通过 SSL 协议与https://login.mql5.com 域名的安全连接进行的。该域名拥有Thawte 颁发的证书。 所有重要交易均通过短信确认，短信会发送到您个人资料中 "安全 "部分指定的手机号码上。保存在个人资料中后，该号码将通过短信发送的验证码进行确认。拥有有效的手机号码是从 MQL5.community 支付系统提取资金的先决条件！所有这些都很好，但是如果我没有手机，我如何从系统中提款呢？我有一部手机，但我根本不用它，因为我是一名交易员，不是轰炸机驾驶员，而且我很少去任何地方。我的手机很久以前就没电了，SIM 卡也过期了。在这种情况下，我以前用我哥哥的手机，但他现在不在。其他有电话确认功能的服务都有语音引擎，也就是说，如果用户没有手机，但有座机，或者短信没有到达，系统就会拨打电话，通过语音告知号码。否则，如果有人在接收短信时遇到问题，支持团队就会感到厌烦。MQL5 支付系统中没有语音引擎。我需要在周一之前支付 VPS 的费用。WebMoney 钱包没有足够的资金。用现金购买 WebMoney - 我们有问题。主机提供商是远程的，即不可能用现金支付。MQL5 支付系统中有资金，但也无法提取。如何解决这个问题？
那么，固定最低佣金也许是有意义的。如果佣金 为价格的 20%，但不低于 2 美元（即 MQ 在最低价格 10 美元时应获得的佣金），这样就能通过该服务销售更多产品。
说到 AppStore 中的无用（大部分无用）程序，我们可以谈论 1 美元的价格。
但我们销售的是金融市场的专业程序，最低 10 美元的价格 实在太离谱了。我们不想为了几美元而将服务变成跳蚤市场。
问题在于管理费用。如果想用信用卡购买 1 美元的商品，我们需要向处理中心再支付 0.5-1 美元。
小额支付问题在世界范围内还没有得到普遍解决。因此，我们可以根据产品的最低价格 来开展工作。
例如，我们假设用信用卡购买 10 美元的商品（我们将很快介绍这种支付方式）：
如果产品价格为 1-5 美元，我们就谈不上任何收入。一切都将完全归处理中心所有，甚至卖方也将一无所获。
对于 "为什么苹果公司以 0.99 美元的价格销售程序，却不抱怨佣金 "这个问题，答案如下：苹果公司的佣金是 30%，而且他们很可能与处理中心签订了非常独特的合同，处理中心会为大量交易收取小额佣金。
附注：我们的方案最低价格为 10 美元
老实说，我不明白你为什么要在我们面前串珠子，如果你能马上写的话：
Renat:
我们不想为了几块钱把服务变成跳蚤市场。
老实说，我不明白你为什么要在我们面前串珠，如果你可以直接写出来的话：
当然，这是一个遗憾，但即使提供了详细的解释，有些人也无法理解。我们有必要认识到，拒绝现实就会伤害自己的未来，就会继续被妄想所囚禁。
令人惊讶的是，那些没有足够经济学实践知识的人，却要求其他更有知识的人采取直接导致经济死亡的措施。这种情况在这个论坛上经常发生。
我认为，如果卖家的产品价格低于 10 美元，就应该可以将几种产品捆绑在一起。
这样，市场上就不会杂乱无章，卖方和买方都能得到满足。
MetaQuotes:
交易安全
任何使用真钱的操作都需要操作安全。MetaQuotes Software Corp. 非常关注 MQL5.community 成员的安全，因此档案中的所有操作（包括计算）都是通过 SSL 协议与https://login.mql5.com 域名的安全连接进行的。该域名拥有Thawte 颁发的证书。
所有重要交易均通过短信确认，短信会发送到您个人资料中 "安全 "部分指定的手机号码上。保存在个人资料中后，该号码将通过短信发送的验证码进行确认。拥有有效的手机号码是从 MQL5.community 支付系统提取资金的先决条件！
所有这些都很好，但是如果我没有手机，我如何从系统中提款呢？我有一部手机，但我根本不用它，因为我是一名交易员，不是轰炸机驾驶员，而且我很少去任何地方。我的手机很久以前就没电了，SIM 卡也过期了。在这种情况下，我以前用我哥哥的手机，但他现在不在。
其他有电话确认功能的服务都有语音引擎，也就是说，如果用户没有手机，但有座机，或者短信没有到达，系统就会拨打电话，通过语音告知号码。否则，如果有人在接收短信时遇到问题，支持团队就会感到厌烦。MQL5 支付系统中没有语音引擎。
我需要在周一之前支付 VPS 的费用。WebMoney 钱包没有足够的资金。用现金购买 WebMoney - 我们有问题。主机提供商是远程的，即不可能用现金支付。MQL5 支付系统中有资金，但也无法提取。
如何解决这个问题？