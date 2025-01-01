文档部分
MQL5参考标准程序库图形对象CChartObjectTooltip 

Tooltip (Get 方法)

获取图形对象的提示文本。

string  Tooltip() const

返回值

已挂载到类实例中的图形对象的提示文本。如果没有已挂载对象, 则返回 NULL。

Tooltip (Set 方法)

设置图形对象的提示文本。

bool  Tooltip(
   string  new_tooltip      // 新的提示文本
   )

参数

new_tooltip

[输入]  新的提示文本。

返回值

true - 如果成功, false - 如果修改提示文本失败。

注释:

如果属性未设置, 则显示由终端自动生成的提示。提示可通过设置 "\n" (换行) 值来禁用。