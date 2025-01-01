文档部分
ChartId

获取图形对象所属的图表 ID。

long  ChartId() const

返回值

图形对象位于的图表 Id。如果对象未发现, 则返回 -1。

例如:

//--- 例程 CChartObject::ChartId
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 获取图表对象的图表标识符  
   long chart_id=object.ChartId(); 
  } 