LevelStyle (Get 方法)

获取图形对象指定水平线的线形。

ENUM_LINE_STYLE  LevelStyle(
   int  level      // 水平线号码
   ) const

参数

level

[输入]  水平线号码。

返回值

已挂载到类实例中的图形对象的指定水平线的线形。如果没有挂载对象或对象没有指定水平线, 则返回 WRONG_VALUE。

LevelStyle (Set 方法)

设置图形对象指定水平线的线形。

int  LevelStyle(
   int              level,     // 水平线号码
   ENUM_LINE_STYLE  style      // 线形
   )

参数

level

[输入]  水平线号码。

style

[输入]  指定水平线的新线形。

返回值

true - 如果成功, false - 如果您未能改变线形。

例如:

//--- 例程 CChartObject::LevelStyle
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- 获取图表对象水平线线形  
      ENUM_LINE_STYLE level_style=object.LevelStyle(i); 
      if(level_style!=STYLE_SOLID
        { 
         //--- 设置图表对象水平线线形 
         object.LevelStyle(i,STYLE_SOLID); 
        } 
     } 
  } 