MQL5参考标准程序库图形对象CChartObjectLevelValue 

LevelValue (Get 方法)

获取图形对象指定水平线的值。

double  LevelValue(
   int  level      // 水平线号码
   ) const

参数

level

[输入]  水平线号码。

返回值

已绑定到类实例中的图形对象水平线的值。如果没有绑定对象或对象水平线未指定, 则返回 EMPTY_VALUE。

LevelValue (Set 方法)

设置图形对象指定水平线的值。

bool  LevelValue(
   int     level,         // 水平线号码
   double  new_value      // 新值
   )

参数

level

[输入]  水平线号码。

new_value

[输入]  指定水平线的新值。

返回值

true - 如果成功, false - 如果您未能改变值。

例如:

//--- 例程 CChartObject::LevelValue  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //---  
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)  
     {  
      //--- 获取图表对象水平线值   
      double level_value=object.LevelValue(i);  
      if(level_value!=0.1*i)  
        {  
         //--- 设置图表对象水平线值 
         object.LevelValue(i,0.1*i);  
        }  
     }  
  }  