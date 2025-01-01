//--- 例程 CChartObject::GetString

#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>

//---

void OnStart()

{

CChartObject object;

string value;

//--- 通过简便方法获取图表名

printf("对象名是 '%s'",object.GetString(OBJPROP_NAME));

//--- 通过经典方法获取图表名

if(!object.GetString(OBJPROP_NAME,0,value))

{

printf("获取字符串属性出错 %d",GetLastError());

return;

}

else

printf("对象名是 '%s'",value);

for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)

{

//--- 通过简便方法获取水平线描述

printf("水平线 %d 描述是 '%s'",i,object.GetString(OBJPROP_LEVELTEXT,i));

//--- 通过经典方法获取水平线描述

if(!object.GetString(OBJPROP_LEVELTEXT,i,value))

{

printf("获取字符串属性出错 %d",GetLastError());

return;

}

else

printf("水平线 %d 描述是 '%s'",i,value);

}

}