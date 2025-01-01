- ChartId
GetString
可供简便地访问 MQL5 API ObjectGetString() 函数来获取绑定实例的图形类的字符串属性值。函数有两个调用版本:
无需正确性验证即可获取一个属性值
|
string GetString(
参数
prop_id
[输入] 图形对象的字符串属性值。
modifier=-1
[输入] 限定符 (索引) 字符串特征。
返回值
字符串属性值。
验证处治的正确性再获取属性值
|
bool GetString(
参数
prop_id
[输入] 图形对象的字符串属性值。
modifier
[输入] 限定符 (索引) 字符串特征。
value
[输出] 容纳属性字符串值的变量引用。
返回值
true - 如果成功, false - 如果您未能获取一个字符串特征值。
例如:
|
//--- 例程 CChartObject::GetString