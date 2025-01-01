文档部分
MQL5参考标准程序库图形对象CChartObjectSetString 

SetString

可供简便地访问 MQL5 API ObjectSetString() 函数来获取绑定实例的图形类的字符串属性值。函数有两个调用版本:

无需限定符即可修改一个属性值

bool  SetString(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING   prop_id,     // 字符串属性标识符
   string                        value        // 值
   )

参数

prop_id

[输入]  图形对象的字符串属性值。

value

[输入]  字符串特征的新可变值。

根据限定符设置一个属性值

bool  SetString(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING   prop_id,      // 字符串属性标识符
   int                           modifier,     // 限定符 
   string                        value         // 值
   )

参数

prop_id

[输入]  图形对象的字符串属性值。

modifier

[输入]  限定符 (索引) 字符串特征。

value

[输入]  字符串特征的新可变值。

返回值

true - 如果成功, false - 如果您未能改变字符串特征值。

例如:

//--- 例程 CChartObject::SetString  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- 设置图表对象新名称   
   if(!object.SetString(OBJPROP_NAME,"MyObject"))  
     {  
      printf("设置字符串属性错误 %d",GetLastError());  
      return;  
     }  
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)  
     {  
      //--- 设置水平线描述  
      if(!object.SetString(OBJPROP_LEVELTEXT,i,"Level_"+IntegerToString(i)))  
        {  
         printf("设置字符串属性错误 %d",GetLastError());  
         return;  
        }  
     }  
  }  