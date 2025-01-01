文档部分
MQL5参考标准程序库图形对象CChartObjectType 

Type

获取图形对象类型的标识符。

virtual int  Type() const

返回值

对象类型标识符 (0x8888 对应 CChartObject)。

例如:

//--- 例程 CChartObject::Type  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>   
//---   
void OnStart()   
  {   
   CChartObject object;
   //--- 获取对象类型   
   int type=object.Type();   
  }   