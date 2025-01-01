文档部分
MQL5参考标准程序库图形对象CChartObjectName 

Name (Get 方法)

获取图形对象名称。

string  Name() const

返回值

已挂载到类实例中的图形对象的名称。如果对象未发现, 返回 NULL。

Name (Set 方法)

设置图形对象名称。

bool  Name(
   string  name      // 新名称
   )

参数

name

[输入]  图形对象新名称。

返回值

true - 如果成功, false - 如果您未能改变名称。

例如:

//--- 例程 CChartObject::Name  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>   
//---   
void OnStart()   
  {   
   CChartObject object;   
   //--- 获取图表对象名称    
   string object_name=object.Name();   
   if(object_name!="MyChartObject")   
     {   
     //--- 设置图表对象名称   
     object.Name("MyChartObject");   
     }   
  }   