MQL5参考标准程序库图形对象CChartObjectDelete 

删除

从指图表里删除一个已挂载的图形对象。

bool  Delete()

返回值

true - 如果成功, false - 如果删除失败。

例如:

//--- 例程 CChartObject::Delete
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 分离图表对象  
   if(!object.Delete()) 
     { 
      printf("对象删除错误"); 
      return
     } 
  } 