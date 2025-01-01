- ChartId
SetInteger
可供简便地访问 MQL5 API ObjectSetInteger() 函数来获取绑定实例的图形类的整数属性值。函数有两种调用版本:
无需限定符即可修改一个属性值
|
bool SetInteger(
参数
prop_id
[输入] 对象的整数图形属性值。
value
[输入] 整数特征的新可变值。
根据限定符设置一个属性值
|
bool SetInteger(
参数
prop_id
[输入] 对象的整数图形属性值。
modifier
[输入] 限定符 (索引) 整数特征。
value
[输入] 整数特征的新可变值。
返回值
true - 如果成功, false - 如果您未能改变整数特征值。
例如:
|
//--- 例程 CChartObject::SetInteger