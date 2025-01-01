文档部分
MQL5参考标准程序库图形对象CChartObjectSetInteger 

SetInteger

可供简便地访问 MQL5 API ObjectSetInteger() 函数来获取绑定实例的图形类的整数属性值。函数有两种调用版本:

无需限定符即可修改一个属性值

bool  SetInteger(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER   prop_id,     // 整数属性标识符
   long                           value        // 新值
   )

参数

prop_id

[输入]  对象的整数图形属性值。

value

[输入]  整数特征的新可变值。

根据限定符设置一个属性值

bool  SetInteger(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER   prop_id,      // 整数属性标识符
   int                            modifier,     // 限定符 
   long                           value         // 新值
   )

参数

prop_id

[输入]  对象的整数图形属性值。

modifier

[输入]  限定符 (索引) 整数特征。

value

[输入]  整数特征的新可变值。

返回值

true - 如果成功, false - 如果您未能改变整数特征值。

例如:

//--- 例程 CChartObject::SetInteger  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- 设置图表对象新颜色   
   if(!object.SetInteger(OBJPROP_COLOR,clrRed))  
     {  
      printf("设置整数属性错误 %d",GetLastError());  
      return;  
     }  
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)  
     {  
      //--- 设置水平线宽度  
      if(!object.SetInteger(OBJPROP_LEVELWIDTH,i,i))  
        {  
         printf("设置整数属性错误 %d",GetLastError());  
         return;  
        }  
     }  
  }  