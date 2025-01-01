文档部分
MQL5参考标准程序库图形对象CChartObjectLoad 

Load

从文件里加载对象参数。

virtual bool  Load(
   int  file_handle      // 文件句柄
   )

参数

file_handle

[输入]  已由 FileOpen(...) 函数打开的文件句柄。

返回值

true - 如果成功完成, false - 如果出错。

例如:

//--- 例程 CChartObject::Load
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart()
  {
   int          file_handle;
   CChartObject object;
   //--- 打开文件 
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI); 
   if(file_handle>=0) 
     { 
      if(!object.Load(file_handle)) 
        { 
         //--- 文件加载出错 
         printf("文件加载: 错误 %d!",GetLastError()); 
         FileClose(file_handle); 
         //--- 
         return
        } 
      FileClose(file_handle); 
     } 
   //--- 使用对象 
   //--- . . . 
  } 