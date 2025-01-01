MQL5参考标准程序库图形对象CChartObjectNumPoints
NumPoints
获取图形对象的锚点数量。
|
int NumPoints() const
返回值
已挂载到类实例中的图形对象的锚点数量。如果没有已挂载对象, 则返回 0。
例如:
|
//--- 例程 CChartObject::NumPoints