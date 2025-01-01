文档部分
MQL5参考标准程序库图形对象CChartObjectNumPoints 

NumPoints

获取图形对象的锚点数量。

int  NumPoints() const

返回值

已挂载到类实例中的图形对象的锚点数量。如果没有已挂载对象, 则返回 0。

例如:

//--- 例程 CChartObject::NumPoints
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 获取图表对象锚点计数  
   int points=object.NumPoints(); 
  } 