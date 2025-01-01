文档部分
MQL5参考标准程序库图形对象CChartObjectCreateTime 

CreateTime

获取图形对象的创建时间。

datetime  CreateTime() const

返回值

已挂载到类实例中的图形对象的创建时间。如果没有已挂载对象, 则返回 0。

例如:

//--- 例程 CChartObject::CreateTime  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- 获取图表对象的创建时间   
   datetime create_time=object.CreateTime();  
  }  