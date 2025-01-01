文档部分
MQL5参考标准程序库图形对象CChartObjectSelected 

Selected (Get 方法)

获取图形对象被选中的指示标志。换句话说 - 图形对象能否被选中。

bool  Selected() const

返回值

已加载至类实例中的图形对象状态, 被选中。如果没有已挂载对象, 则返回 false。

Selected (Set 方法)

设置图形对象被选中的指示标志。

bool  Selected(
   bool  selected      // 标志值
   )

参数

selected

[输入]  新的 标志值

返回值

true - 如果成功, false - 如果您未能改变标志。

例如:

//--- 例程 CChartObject::Selected
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CChartObject object;
   //--- 获得图表对象 "selected" 标志 
   bool selected_flag=object.Selected();
   if(selected_flag)
     {
     //--- 设置图表对象 "selected" 标志
     object.Selected(false);
     }
  }