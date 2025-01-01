文档部分
MQL5参考标准程序库图形对象CChartObjectSetDouble 

SetDouble

可供简便地访问 MQL5 API ObjectSetDouble() 函数来修改绑定实例的图形类的双精度属性值(浮点或双精度)。函数有两个调用版本:

无需限定符即可修改一个属性值

bool  SetDouble(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE   prop_id,     // 双精度属性标识符
   double                        value        // Value
   )

参数

prop_id

[输入]  双精度图形属性 ID。

value

[输入]  双精度特征的新可变值。

根据限定符设置一个属性值

bool  SetDouble(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE   prop_id,      // 双精度属性标识符
   int                           modifier,     // 限定符 
   double                        value         // 值
   )

参数

prop_id

[输入]  双精度图形属性 ID。

modifier

[输入]  限定符 (索引) 双精度特征。

value

[输入]  双精度特征的新可变值。

返回值

true - 如果成功, false - 如果您未能改变双精度特征值。

例如:

//--- 例程 CChartObject::SetDouble  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
//---
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)  
     {  
      //--- 设置图表对象水平线值  
      if(!object.SetDouble(OBJPROP_LEVELVALUE,i,0.1*i))  
        {  
         printf("设置双精度属性错误 %d",GetLastError());  
         return;  
        }  
     }  
  }  