文档部分
MQL5参考标准程序库图形对象CChartObjectSave 

Save

保存对象的参数至文件。

virtual bool  Save(
   int  file_handle      // 文件句柄
   )

参数

file_handle

[输入]  已由 FileOpen(...) 函数打开的文件句柄。

返回值

true - 如果成功完成, false - 如果出错。

例如:

//--- 例程 CChartObject::Save  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>   
//---   
void OnStart()   
  {   
   int          file_handle;   
   CChartObject object=new CChartObject;   
   //--- 设置对象参数   
   //--- . . .   
   //--- 打开文件   
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);   
   if(file_handle>=0)   
     {   
      if(!object.Save(file_handle))   
        {   
         //--- 文件保存错误   
         printf("文件保存: 错误 %d!",GetLastError());   
         FileClose(file_handle);   
         //---   
         return;   
        }   
      FileClose(file_handle);   
     }   
  }   