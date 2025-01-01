- ChartId
Save
保存对象的参数至文件。
|
virtual bool Save(
参数
file_handle
[输入] 已由 FileOpen(...) 函数打开的文件句柄。
返回值
true - 如果成功完成, false - 如果出错。
例如:
|
//--- 例程 CChartObject::Save