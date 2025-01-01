文档部分
MQL5参考标准程序库图形对象CChartObjectLevelWidth 

LevelWidth (Get 方法)

获取图形对象指定水平线的线宽。

int  LevelWidth(
   int  level      // 水平线号码
   ) const

参数

level

[输入]  水平线号码。

返回值

已挂载到类实例中的图形对象指定水平线的线宽。如果没有挂载对象或对象没有指定水平线, 则返回 -1。

LevelWidth (Set 方法)

设置图形对象指定水平线的线宽。

bool  LevelWidth(
   int  level,         // 水平线号码
   int  new_width      // 新宽度
   )

参数

level

[输入]  水平线号码。

new_width

[输入]  指定水平线的新宽度。

返回值

true - 如果成功, false - 如果您未能改变宽度。

例如:

//--- 例程 CChartObject::LevelWidth
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- 获取图表对象水平线宽度  
      int level_width=object.LevelWidth(i); 
      if(level_width!=1) 
        { 
         //--- 设置图表对象水平线宽度 
         object.LevelWidth(i,1); 
        } 
     } 
  } 