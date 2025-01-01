文档部分
MQL5参考标准程序库图形对象CChartObjectTimeframes 

Timeframes (Get 方法)

获取图形对象的可视性标志。

int  Timeframes() const

返回值

已挂载到类实例中的图形对象的可视性标志。如果没有已挂载对象, 则返回 0。

Timeframes (Set 方法)

设置图形对象的可视性标志。

bool  Timeframes(
   int  new_timeframes      // 可视性标志
   )

参数

new_timeframes

[输入]  图形对象新可视性标志。

返回值

true - 如果成功, false - 如果您未能改变可视性标志。

例如:

//--- 例程 CChartObject::Timeframes  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- 获取图表对象时间帧   
   int timeframes=object.Timeframes();  
   if(!(timeframes&OBJ_PERIOD_H1))  
     {  
      //--- 设置图表对象时间帧  
      object.Timeframes(timeframes|OBJ_PERIOD_H1);  
     }  
  }  