文档部分
MQL5参考标准程序库图形对象CChartObjectLevelDescription 

LevelDescription (Get 方法)

获取图形对象的水平线描述(文本)。

string  LevelDescription(
   int  level       // 水平线号码
   ) const

参数

level

[输入]  图形对象水平线的号码。

返回值

已绑定到类实例中的图形对象的水平线描述(文本)。如果没有绑定对象或对象没有指定水平线, 则返回 NULL。

LevelDescription (Set 方法)

设置图形对象的水平线描述(文本)。

bool  LevelDescription(
   int     level ,     // 水平线号码
   string  text        // 文本
   )

参数

level

[输入]  图形对象水平线的号码。

text

[输入] 图形对象水平线的新描述(文本)值。

返回值

true - 如果成功, false - 如果您未能改变描述 (文本)。

例如:

//--- 例程 CChartObject::LevelDescription
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- 获取图表对象水平线描述  
      string level_description=object.LevelDescription(i); 
      if(level_description==""
        { 
         //--- 设置图表对象水平线描述 
         object.LevelDescription(i,"Level_"+IntegerToString(i)); 
        } 
     } 
  } 