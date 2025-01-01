文档部分
MQL5参考标准程序库图形对象CChartObjectSelectable 

Selectable (Get 方法)

获取图形对象有能力被选择的指示标志。换句话说 - 图形对象能否被选择。

bool  Selectable() const

返回值

已加载至类实例中的图形对象有能力被选择的指示标志。如果没有已挂载对象, 则返回 false。

Selectable (Set 方法)

设置图形对象有能力被选择的指示标志。

bool  Selectable(
   bool  selectable      // 标志值
   )

参数

selectable

[输入]  新的标志值。

返回值

true - 如果成功, false - 如果您未能改变标志。

例如:

//--- 例程 CChartObject::Selectable  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- 获取图表对象的 "selectable" 标志   
   bool selectable_flag=object.Selectable();  
   if(selectable_flag)  
     {  
     //--- 设置图表对象的 "selectable" 标志  
     object.Selectable(false);  
     }  
  }  