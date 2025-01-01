MQL5参考标准程序库图形对象CChartObjectSelectable
Selectable (Get 方法)
获取图形对象有能力被选择的指示标志。换句话说 - 图形对象能否被选择。
|
bool Selectable() const
返回值
已加载至类实例中的图形对象有能力被选择的指示标志。如果没有已挂载对象, 则返回 false。
Selectable (Set 方法)
设置图形对象有能力被选择的指示标志。
|
bool Selectable(
参数
selectable
[输入] 新的标志值。
返回值
true - 如果成功, false - 如果您未能改变标志。
例如:
|
//--- 例程 CChartObject::Selectable