MQL5参考标准程序库图形对象CChartObjectSetPoint 

SetPoint

设置图形对象锚点的新坐标。

bool  SetPoint(
   int       point,         // 锚点号码
   datetime  new_time,      // 时间坐标
   double    new_price      // 价格坐标
   )

参数

point

[输入]  锚点号码。

new_time

[输入]  指定锚点的新时间坐标。

new_price

[输入]  指定锚点的新价格坐标。

返回值

true - 如果成功, false - 如果您未能改变此锚点坐标。

例如:

//--- 例程 CChartObject::SetPoint  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   double       price;  
   //---  
   if(object.NumPoints()>0)  
     {  
      //--- 设置图表对象锚点  
      object.SetPoint(0,CurrTime(),price);  
     }  
  }  