MQL5参考标准程序库图形对象CChartObjectColor 

Color (Get 方法)

获取图形对象的线条颜色。

color  Color() const

返回值

已挂载到类实例中的图形对象线条颜色。如果此处没有对象加载, 则返回 CLR_NONE。

Color (Set 方法)

设置图形对象的线条颜色。

bool  Color(
   color  new_color      // 新颜色
   )

参数

new_color

[输入]  线条新颜色。

返回值

true - 如果成功, false - 如果您未能改变颜色。

例如:

//--- 例程 CChartObject::Color
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 获取图表对象颜色  
   color object_color=object.Color(); 
   if(object_color!=clrRed
     { 
     //--- 设置图表对象颜色 
     object.Color(clrRed); 
     } 
  } 