- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
Color (Get 方法)
获取图形对象的线条颜色。
|
color Color() const
返回值
已挂载到类实例中的图形对象线条颜色。如果此处没有对象加载, 则返回 CLR_NONE。
Color (Set 方法)
设置图形对象的线条颜色。
|
bool Color(
参数
new_color
[输入] 线条新颜色。
返回值
true - 如果成功, false - 如果您未能改变颜色。
例如:
|
//--- 例程 CChartObject::Color