MQL5参考标准程序库图形对象CChartObjectGetDouble 

GetDouble

可供简便地访问 MQL5 API ObjectGetDouble() 函数来获取已分配到类实例中的图形对象的双精度属性值 (浮点或双精度类型)。函数有两个调用版本:

无需正确性验证即可获取一个属性值

double  GetDouble(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE  prop_id,         // 双精度属性标识符
   int                          modifier=-1      // 限定符 
   ) const

参数

prop_id

[输入]  双精度图形属性 ID。

modifier=-1

[输入]  限定符 (索引) 双精度特征。

返回值

如果成功, 则返回双精度类型的属性值, 若出错, 则返回 EMPTY_VALUE。

验证处治的正确性再获取属性值

bool  GetDouble(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE  prop_id,      // 双精度属性标识符
   int                          modifier,     // 限定符 
   double&                      value         // 链接到变量
   ) const

参数

prop_id

[输入]  双精度图形属性 ID。

modifier

[输入]  限定符 (索引) 双精度特征。

value

[输出]  容纳属性双精度值的变量引用。

返回值

true - 如果成功, false - 如果您未能获取一个双精度特征值。

例如:

//--- 例程 CChartObject::GetDouble
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- 通过简便方法获取值 
      printf("水平线 %d 值=%f",i,object.GetDouble(OBJPROP_LEVELVALUE,i)); 
      //--- 通过经典方法获取值 
      double value; 
      if(!object.SetDouble(OBJPROP_LEVELVALUE,i,value)) 
        { 
         printf("获取双精度属性出错 %d",GetLastError()); 
         return
        } 
      else 
         printf("水平线 %d 值=%f",i,value); 
     } 
  } 