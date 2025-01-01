文档部分
MQL5参考标准程序库图形对象CChartObjectLevelColor 

LevelColor (Get 方法)

获取图形对象指定水平线的颜色。

color  LevelColor(
   int  level      // 水平线号码
   ) const

参数

level

[输入]  水平线号码。

返回值

已挂载到类实例中的图形对象的指定水平线颜色。如果没有挂载对象或没有指定水平线, 则返回 CLR_NONE。

LevelColor (Set 方法)

设置图形对象指定水平线的颜色。

bool  LevelColor(
   int    level,         // 水平线号码
   color  new_color      // 新颜色
   )

参数

level

[输入]  水平线号码。

new_color

[输入]  指定水平线的新颜色。

返回值

true - 如果成功, false - 如果您未能改变颜色。

例如:

//--- 例程 CChartObject::LevelColor
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- 获取图表对象水平线颜色 
      color level_color=object.LevelColor(i); 
      if(level_color!=clrRed
        { 
         //--- 设置图表对象水平线颜色 
         object.LevelColor(i,clrRed); 
        } 
     } 
  } 