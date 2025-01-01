//--- 例程 CChartObject::LevelColor

#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>

//---

void OnStart()

{

CChartObject object;

//---

for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)

{

//--- 获取图表对象水平线颜色

color level_color=object.LevelColor(i);

if(level_color!=clrRed)

{

//--- 设置图表对象水平线颜色

object.LevelColor(i,clrRed);

}

}

}