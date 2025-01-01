文档部分
MQL5参考标准程序库图形对象CChartObjectWindow 

Window

获取图表为图形对象的窗口号码。

int  Window() const

返回值

图形对象所处的图表窗口号码 (0 - 主窗口)。如果对象未发现, 则返回 -1。

例如:

//--- 例程 CChartObject::Window
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 获取图表对象窗口  
   int window=object.Window(); 
  } 