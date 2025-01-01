文档部分
MQL5参考标准程序库图形对象CChartObjectTime 

Time (Get 方法)

获取图形对象指定锚点的时间坐标。

datetime  Time(
   int  point      // 锚点号码
   ) const

参数

point

[输入]  锚点号码。

返回值

已挂载到类实例中的图形对象的指定锚点的时间座标。如果没有挂载对象或对象没有指定锚点, 则返回 0。

Time (Set 方法)

设置图形对象指定锚点的时间坐标。

bool  Time(
   int       point,        // 锚点号码
   datetime  new_time      // 时间
   )

参数

point

[输入]  锚点号码。

new_time

[输入]  指定锚点的新时间坐标。

返回值

true - 如果成功, false - 如果您未能改变时间坐标。

例如:

//--- 例程 CChartObject::Time  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //---  
   for(int i=0;i<object.NumPoints();i++)  
     {  
      //--- 获取图表对象锚点时间   
      datetime point_time=object.Time(i);  
      if(point_time==0)  
        {  
         //--- 设置图表对象锚点时间  
         object.Time(i,TimeCurrent());  
        }  
     }  
  }  