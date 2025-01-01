文档部分
MQL5参考标准程序库图形对象CChartObjectLevelsCount 

LevelsCount (Get 方法)

获取图形对象的水平线数量。

int  LevelsCount() const

返回值

已挂载到类实例中的图形对象的水平线数量。如果没有已挂载对象, 则返回 0。

LevelsCount (Set 方法)

设置图形对象的水平线数量。

bool  LevelsCount(
   int  levels      // 水平线数量
   )

参数

levels

[输入]  图形对象的水平线新数量值。

返回值

true - 如果成功, false - 如果您未能改变水平线数量。

例如:

//--- 例程 CChartObject::LevelsCount
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 获取图表对象水平线计数  
   int levels_count=object.LevelsCount(); 
   //--- 设置图表对象水平线计数  
   object.LevelsCount(levels_count+1); 
  } 