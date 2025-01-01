文档部分
MQL5参考标准程序库图形对象CChartObjectBackground 

Background (Get 方法)

获取在背景上绘制对象的标志。

bool  Background() const

返回值

在背景上绘制已加载至类实例中的图形对象的标志。如果没有已挂载对象, 则返回 false。

Background (Set 方法)

设置在背景上绘制对象的标志。

bool  Background(
   bool  background      // 标志值
   )

参数

background

[输入]  在背景上绘制对象的新标志值。

返回值

true - 如果成功, false - 如果您未能改变标志。

例如:

//--- 例程 CChartObject::Background
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 获取图表对象背景标志  
   bool background_flag=object.Background(); 
   if(!background_flag) 
     { 
     //--- 设置图表对象背景标志 
     object.Background(true); 
     } 
  } 