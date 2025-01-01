//--- 例程 CChartObject::Background

#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>

//---

void OnStart()

{

CChartObject object;

//--- 获取图表对象背景标志

bool background_flag=object.Background();

if(!background_flag)

{

//--- 设置图表对象背景标志

object.Background(true);

}

}