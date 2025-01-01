MQL5参考标准程序库图形对象CChartObjectBackground
- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
Background (Get 方法)
获取在背景上绘制对象的标志。
|
bool Background() const
返回值
在背景上绘制已加载至类实例中的图形对象的标志。如果没有已挂载对象, 则返回 false。
Background (Set 方法)
设置在背景上绘制对象的标志。
|
bool Background(
参数
background
[输入] 在背景上绘制对象的新标志值。
返回值
true - 如果成功, false - 如果您未能改变标志。
例如:
|
//--- 例程 CChartObject::Background